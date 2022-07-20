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Женщины составляли примерно треть от паломников, поехавших в хадж из России - РИА Новости, 20.07.2022
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Религия
https://ria.ru/20220720/khadzh-1803873245.html
Женщины составляли примерно треть от паломников, поехавших в хадж из России
Женщины составляли примерно треть от паломников, поехавших в хадж из России - РИА Новости, 20.07.2022
Женщины составляли примерно треть от паломников, поехавших в хадж из России
Среди паломников, отправившихся в хадж из России, в 2022 году было около двух третей мужчин и около трети женщин, это соотношение во многих регионах устойчиво в РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T19:02
2022-07-20T19:10
религия
рушан аббясов
саудовская аравия
россия
мекка
религия
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Среди паломников, отправившихся в хадж из России, в 2022 году было около двух третей мужчин и около трети женщин, это соотношение во многих регионах устойчиво в течение долгого времени, рассказали РИА Новости представители российских муфтиятов после завершения периода паломничества."Картина побывавших в Мекке и Медине верующих в процентном делении выглядит так: 64,45 процента - мужчины, 35,54 процентов - женщины. Наш официальный тур-оператор "Муслим тур" в этом году обслужил 1450 человек из 62 регионов страны", – рассказал РИА Новости зампред ДУМ РФ Рушан Аббясов.О схожем соотношении паломников и паломниц рассказали и в других муфтиятах. Заместитель муфтия Крыма Эсадулла Баиров отметил, что в 2022 году из республики в Саудовскую Аравию полетели 270 человек – 182 мужчины (68 процентов) и 88 женщин (32 процента). "Этот гендерный расклад не меняется в течение долгого времени. Просто так сложилось", – добавил Баиров.В Духовном управлении мусульман Республики Татарстан РИА Новости сообщили, что в этом году в период паломничества в Саудовской Аравии побывали 272 женщины и 558 мужчин. "У Татарстана примерно две трети паломников составляют мужчины, одна треть – женщины. И так на протяжении многих лет", – добавили в пресс-службе.В то же время, по данным директора компании официального хадж-оператора от Дагестана "Марва тур" Булата Курбанова, из этой республики в хадж традиционно отправляется примерно одинаковое количество мужчин и женщин. "В этом году из нашей республики в хадж в святые для последователей ислама места поехали 5800 человек. Можно сказать, чуть более половины паломников составили мужчины, менее половины – женщины. Но такая разбалансировка буквально идет на считанные проценты", – сказал Курбанов.Хадж – обязательное для каждого мусульманина паломничество к святыням ислама в Мекке и Медине (Саудовская Аравия). Женщина может совершать хадж только в сопровождении близких ей родственников – отца, мужа, сына. Хадж совершается в начале 12-го месяца мусульманского лунного календаря, вследствие чего этот месяц и получил название зуль-хиджа - "обладающий паломничеством". Посещение святых мест в Мекке и Медине в Саудовской Аравии предписано совершить хотя бы один раз в жизни каждому мусульманину. В этом году хадж проходил с 7 по 12 июля.
https://ria.ru/20220707/khadzh-1800355579.html
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рушан аббясов, саудовская аравия, россия, мекка, религия
19:02 20.07.2022 (обновлено: 19:10 20.07.2022)
 

Женщины составляли примерно треть от паломников, поехавших в хадж из России

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПаломники во время хаджа в Саудовской Аравии
Паломники во время хаджа в Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Среди паломников, отправившихся в хадж из России, в 2022 году было около двух третей мужчин и около трети женщин, это соотношение во многих регионах устойчиво в течение долгого времени, рассказали РИА Новости представители российских муфтиятов после завершения периода паломничества.
"Картина побывавших в Мекке и Медине верующих в процентном делении выглядит так: 64,45 процента - мужчины, 35,54 процентов - женщины. Наш официальный тур-оператор "Муслим тур" в этом году обслужил 1450 человек из 62 регионов страны", – рассказал РИА Новости зампред ДУМ РФ Рушан Аббясов.
Паломники, прибывающие на хадж в Мекку, совершают намаз в Медине - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
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О схожем соотношении паломников и паломниц рассказали и в других муфтиятах. Заместитель муфтия Крыма Эсадулла Баиров отметил, что в 2022 году из республики в Саудовскую Аравию полетели 270 человек – 182 мужчины (68 процентов) и 88 женщин (32 процента). "Этот гендерный расклад не меняется в течение долгого времени. Просто так сложилось", – добавил Баиров.
В Духовном управлении мусульман Республики Татарстан РИА Новости сообщили, что в этом году в период паломничества в Саудовской Аравии побывали 272 женщины и 558 мужчин. "У Татарстана примерно две трети паломников составляют мужчины, одна треть – женщины. И так на протяжении многих лет", – добавили в пресс-службе.
Хадж - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
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В то же время, по данным директора компании официального хадж-оператора от Дагестана "Марва тур" Булата Курбанова, из этой республики в хадж традиционно отправляется примерно одинаковое количество мужчин и женщин. "В этом году из нашей республики в хадж в святые для последователей ислама места поехали 5800 человек. Можно сказать, чуть более половины паломников составили мужчины, менее половины – женщины. Но такая разбалансировка буквально идет на считанные проценты", – сказал Курбанов.
Хадж – обязательное для каждого мусульманина паломничество к святыням ислама в Мекке и Медине (Саудовская Аравия). Женщина может совершать хадж только в сопровождении близких ей родственников – отца, мужа, сына. Хадж совершается в начале 12-го месяца мусульманского лунного календаря, вследствие чего этот месяц и получил название зуль-хиджа - "обладающий паломничеством". Посещение святых мест в Мекке и Медине в Саудовской Аравии предписано совершить хотя бы один раз в жизни каждому мусульманину. В этом году хадж проходил с 7 по 12 июля.
Российские паломники, совершающие хадж в Мекку, прибыли в Медину - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
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