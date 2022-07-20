https://ria.ru/20220720/khadzh-1803873245.html

Женщины составляли примерно треть от паломников, поехавших в хадж из России

Женщины составляли примерно треть от паломников, поехавших в хадж из России - РИА Новости, 20.07.2022

Женщины составляли примерно треть от паломников, поехавших в хадж из России

Среди паломников, отправившихся в хадж из России, в 2022 году было около двух третей мужчин и около трети женщин, это соотношение во многих регионах устойчиво в РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T19:02

2022-07-20T19:02

2022-07-20T19:10

религия

рушан аббясов

саудовская аравия

россия

мекка

религия

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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Среди паломников, отправившихся в хадж из России, в 2022 году было около двух третей мужчин и около трети женщин, это соотношение во многих регионах устойчиво в течение долгого времени, рассказали РИА Новости представители российских муфтиятов после завершения периода паломничества."Картина побывавших в Мекке и Медине верующих в процентном делении выглядит так: 64,45 процента - мужчины, 35,54 процентов - женщины. Наш официальный тур-оператор "Муслим тур" в этом году обслужил 1450 человек из 62 регионов страны", – рассказал РИА Новости зампред ДУМ РФ Рушан Аббясов.О схожем соотношении паломников и паломниц рассказали и в других муфтиятах. Заместитель муфтия Крыма Эсадулла Баиров отметил, что в 2022 году из республики в Саудовскую Аравию полетели 270 человек – 182 мужчины (68 процентов) и 88 женщин (32 процента). "Этот гендерный расклад не меняется в течение долгого времени. Просто так сложилось", – добавил Баиров.В Духовном управлении мусульман Республики Татарстан РИА Новости сообщили, что в этом году в период паломничества в Саудовской Аравии побывали 272 женщины и 558 мужчин. "У Татарстана примерно две трети паломников составляют мужчины, одна треть – женщины. И так на протяжении многих лет", – добавили в пресс-службе.В то же время, по данным директора компании официального хадж-оператора от Дагестана "Марва тур" Булата Курбанова, из этой республики в хадж традиционно отправляется примерно одинаковое количество мужчин и женщин. "В этом году из нашей республики в хадж в святые для последователей ислама места поехали 5800 человек. Можно сказать, чуть более половины паломников составили мужчины, менее половины – женщины. Но такая разбалансировка буквально идет на считанные проценты", – сказал Курбанов.Хадж – обязательное для каждого мусульманина паломничество к святыням ислама в Мекке и Медине (Саудовская Аравия). Женщина может совершать хадж только в сопровождении близких ей родственников – отца, мужа, сына. Хадж совершается в начале 12-го месяца мусульманского лунного календаря, вследствие чего этот месяц и получил название зуль-хиджа - "обладающий паломничеством". Посещение святых мест в Мекке и Медине в Саудовской Аравии предписано совершить хотя бы один раз в жизни каждому мусульманину. В этом году хадж проходил с 7 по 12 июля.

https://ria.ru/20220707/khadzh-1800355579.html

https://ria.ru/20220705/khadzh-1800471339.html

https://ria.ru/20220707/saudity-1800747473.html

саудовская аравия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

рушан аббясов, саудовская аравия, россия, мекка, религия