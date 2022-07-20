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Путин заявил о колоссальных возможностях развития кемпингов - РИА Новости, 20.07.2022
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Туризм
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Путин заявил о колоссальных возможностях развития кемпингов
Путин заявил о колоссальных возможностях развития кемпингов - РИА Новости, 20.07.2022
Путин заявил о колоссальных возможностях развития кемпингов
Президент РФ Владимир Путин заявил о колоссальных возможностях развития кемпингов в РФ, но отметил, что нужно действовать осторожно - не во вред природе. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T16:38
2022-07-20T16:38
туризм
новости - туризм
владимир путин
россия
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о колоссальных возможностях развития кемпингов в РФ, но отметил, что нужно действовать осторожно - не во вред природе."Посмотрю, спасибо, что обратили на это внимание - какими темпами развивается ... это направление - туристические тропы, кемпинги - но без всяких сомнений, здесь нужны дополнительные усилия государства, потому что возможности колоссальные, но нужна правильная организация этого дела с тем, чтобы не наносилось урона природе. Особенно, в заповедниках, в заказниках - а именно такие объекты и вызывают наибольший интерес", - сказал Путин на пленарном заседании форума "Сильные идеи для нового времени.Президент пообещал обсудить туристическое направление с коллегами."Обязательно с коллегами это обсудим и, если там нужно добавить что-то по этому направлению, мы это сделаем", - сказал российский лидер.Также Путин поделился историей от собственном опыте туризма."Я сам когда-то, когда на машине разъезжал, спал прямо в машине, ну и естественно... неорганизованный туризм со всеми его положительными и отрицательными элементами", - рассказал Путин.
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новости - туризм, владимир путин, россия
16:38 20.07.2022
 
Путин заявил о колоссальных возможностях развития кемпингов

Путин отметил потенциал развития кемпингов, но призвал действовать не во вред природе

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЮрточный кемпинг
Юрточный кемпинг - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Юрточный кемпинг. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о колоссальных возможностях развития кемпингов в РФ, но отметил, что нужно действовать осторожно - не во вред природе.
"Посмотрю, спасибо, что обратили на это внимание - какими темпами развивается ... это направление - туристические тропы, кемпинги - но без всяких сомнений, здесь нужны дополнительные усилия государства, потому что возможности колоссальные, но нужна правильная организация этого дела с тем, чтобы не наносилось урона природе. Особенно, в заповедниках, в заказниках - а именно такие объекты и вызывают наибольший интерес", - сказал Путин на пленарном заседании форума "Сильные идеи для нового времени.
Президент пообещал обсудить туристическое направление с коллегами.
"Обязательно с коллегами это обсудим и, если там нужно добавить что-то по этому направлению, мы это сделаем", - сказал российский лидер.
Также Путин поделился историей от собственном опыте туризма.
"Я сам когда-то, когда на машине разъезжал, спал прямо в машине, ну и естественно... неорганизованный туризм со всеми его положительными и отрицательными элементами", - рассказал Путин.
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