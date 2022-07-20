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Путин заявил о колоссальных возможностях развития кемпингов
Путин заявил о колоссальных возможностях развития кемпингов - РИА Новости, 20.07.2022
Путин заявил о колоссальных возможностях развития кемпингов
Президент РФ Владимир Путин заявил о колоссальных возможностях развития кемпингов в РФ, но отметил, что нужно действовать осторожно - не во вред природе. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T16:38
2022-07-20T16:38
2022-07-20T16:38
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о колоссальных возможностях развития кемпингов в РФ, но отметил, что нужно действовать осторожно - не во вред природе."Посмотрю, спасибо, что обратили на это внимание - какими темпами развивается ... это направление - туристические тропы, кемпинги - но без всяких сомнений, здесь нужны дополнительные усилия государства, потому что возможности колоссальные, но нужна правильная организация этого дела с тем, чтобы не наносилось урона природе. Особенно, в заповедниках, в заказниках - а именно такие объекты и вызывают наибольший интерес", - сказал Путин на пленарном заседании форума "Сильные идеи для нового времени.Президент пообещал обсудить туристическое направление с коллегами."Обязательно с коллегами это обсудим и, если там нужно добавить что-то по этому направлению, мы это сделаем", - сказал российский лидер.Также Путин поделился историей от собственном опыте туризма."Я сам когда-то, когда на машине разъезжал, спал прямо в машине, ну и естественно... неорганизованный туризм со всеми его положительными и отрицательными элементами", - рассказал Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, владимир путин, россия
Путин заявил о колоссальных возможностях развития кемпингов
Путин отметил потенциал развития кемпингов, но призвал действовать не во вред природе
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о колоссальных возможностях развития кемпингов в РФ, но отметил, что нужно действовать осторожно - не во вред природе.
"Посмотрю, спасибо, что обратили на это внимание - какими темпами развивается ... это направление - туристические тропы, кемпинги - но без всяких сомнений, здесь нужны дополнительные усилия государства, потому что возможности колоссальные, но нужна правильная организация этого дела с тем, чтобы не наносилось урона природе. Особенно, в заповедниках, в заказниках - а именно такие объекты и вызывают наибольший интерес", - сказал Путин
на пленарном заседании форума "Сильные идеи для нового времени.
Президент пообещал обсудить туристическое направление с коллегами.
"Обязательно с коллегами это обсудим и, если там нужно добавить что-то по этому направлению, мы это сделаем", - сказал российский лидер.
Также Путин поделился историей от собственном опыте туризма.
"Я сам когда-то, когда на машине разъезжал, спал прямо в машине, ну и естественно... неорганизованный туризм со всеми его положительными и отрицательными элементами", - рассказал Путин.