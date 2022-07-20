https://ria.ru/20220720/kemping-1803786076.html

Путин заявил о колоссальных возможностях развития кемпингов

Путин заявил о колоссальных возможностях развития кемпингов - РИА Новости, 20.07.2022

Путин заявил о колоссальных возможностях развития кемпингов

Президент РФ Владимир Путин заявил о колоссальных возможностях развития кемпингов в РФ, но отметил, что нужно действовать осторожно - не во вред природе. РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T16:38

2022-07-20T16:38

2022-07-20T16:38

туризм

новости - туризм

владимир путин

россия

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о колоссальных возможностях развития кемпингов в РФ, но отметил, что нужно действовать осторожно - не во вред природе."Посмотрю, спасибо, что обратили на это внимание - какими темпами развивается ... это направление - туристические тропы, кемпинги - но без всяких сомнений, здесь нужны дополнительные усилия государства, потому что возможности колоссальные, но нужна правильная организация этого дела с тем, чтобы не наносилось урона природе. Особенно, в заповедниках, в заказниках - а именно такие объекты и вызывают наибольший интерес", - сказал Путин на пленарном заседании форума "Сильные идеи для нового времени.Президент пообещал обсудить туристическое направление с коллегами."Обязательно с коллегами это обсудим и, если там нужно добавить что-то по этому направлению, мы это сделаем", - сказал российский лидер.Также Путин поделился историей от собственном опыте туризма."Я сам когда-то, когда на машине разъезжал, спал прямо в машине, ну и естественно... неорганизованный туризм со всеми его положительными и отрицательными элементами", - рассказал Путин.

https://ria.ru/20220714/tovary-1802226123.html

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

новости - туризм, владимир путин, россия