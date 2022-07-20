https://ria.ru/20220720/kapital-1803675441.html

Правительство ФРГ может получить 30 процентов в капитале Uniper, пишут СМИ

Правительство ФРГ может получить 30 процентов в капитале Uniper, пишут СМИ - РИА Новости, 20.07.2022

Правительство ФРГ может получить 30 процентов в капитале Uniper, пишут СМИ

Правительство ФРГ может получить блокирующие 30% в капитале энергоконцерна Uniper в рамках сделки по поддержке компании на фоне энергетического кризиса,... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T12:30

2022-07-20T12:30

2022-07-20T12:30

в мире

германия

олаф шольц

uniper

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БЕРЛИН, 20 июл - РИА Новости. Правительство ФРГ может получить блокирующие 30% в капитале энергоконцерна Uniper в рамках сделки по поддержке компании на фоне энергетического кризиса, сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.Ранее Uniper в июле официально запросила государственную поддержку на фоне финансовых проблем из-за высоких цен на газ.По данным Handelsblatt, кабмин ФРГ может инвестировать в капитал Uniper 5-10 миллиардов евро, а взамен получить акции основного выпуска и "гибридные" ценные бумаги компании. Точная сумма пока остается предметом переговоров, которые, как ожидается, закончатся в ближайшие дни. В пятницу руководство компании проведет встречу с канцлером Олафом Шольцем, пишет газета.Помимо вхождения государства в капитал компании, Uniper также изучает возможность получить дополнительный кредит от Банка восстановления (KfW) в дополнение к уже доступной кредитной линии на 2 миллиарда евро.Сделку также должна одобрить финская компания Fortum, которая в настоящий момент владеет 78% акций Uniper и в случае вхождения государства в капитал фирмы потеряет часть контроля над ней.

https://ria.ru/20220720/potok-1803640062.html

германия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, германия, олаф шольц, uniper