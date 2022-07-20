Альфа-банк подал иск к ретейлеру "Связной"
Альфа-банк подал иск на шесть миллиардов рублей к ретейлеру "Связной"
Логотип Альфа-банка. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Альфа-банка, самого крупного частного банка в России, требующего взыскать почти 6 миллиардов рублей с крупнейшего российского сотового ритейлера "Связной", следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Иск поступил в суд 19 июля, к рассмотрению он на данный момент не принят. Третьим лицом к спору истец просит привлечь ООО "Мерлион", одного из крупнейших российских дистрибьюторов на рынке IT, бытовой техники, канцелярских товаров и офисной мебели.
Ранее, в мае, с крупным иском к ООО "Сеть Связной" обратился Совкомбанк. Он требует от сотового ритейлера около 2,5 миллиарда рублей. Третьим лицом там также привлечена компания "Мерлион".
Merlion - один из крупнейших российских дистрибьюторов на рынке IT, бытовой техники, канцелярских товаров и офисной мебели. Партнерская сеть насчитывает более 5500 компаний во всех регионах РФ и странах СНГ. Компании принадлежат розничные сети "Позитроника" и "Ситилинк", сеть сервисных центров "Сеть компьютерных клиник", производитель компьютеров iRU и ряд других активов.
Четыре совладельца Merlion были фигурантами уголовного дела. Их обвиняли в том, что они заказали покушение на экс-гендиректора Вячеслава Симоненко, которому якобы были должны 4,5 миллиона долларов. Долгое время обвиняемые провели под стражей и домашним арестом. Впоследствии выяснилось, что акционеров оговорили, уголовное дело в их отношении прекратили, и обвинение предъявили уже самому Симоненко. По информации Басманного суда Москвы, он арестован.
4 июля, 17:05Альфа-Банк официально вошел в список ИТ-компаний