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Альфа-банк подал иск к ретейлеру "Связной" - РИА Новости, 20.07.2022
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Альфа-банк подал иск к ретейлеру "Связной"
Альфа-банк подал иск к ретейлеру "Связной" - РИА Новости, 20.07.2022
Альфа-банк подал иск к ретейлеру "Связной"
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Альфа-банка, самого крупного частного банка в России, требующего взыскать почти 6 миллиардов рублей с крупнейшего... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T09:10
2022-07-20T09:10
альфа-банк
связной
евросеть
россия
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Альфа-банка, самого крупного частного банка в России, требующего взыскать почти 6 миллиардов рублей с крупнейшего российского сотового ритейлера "Связной", следует из информации в картотеке арбитражных дел.Иск поступил в суд 19 июля, к рассмотрению он на данный момент не принят. Третьим лицом к спору истец просит привлечь ООО "Мерлион", одного из крупнейших российских дистрибьюторов на рынке IT, бытовой техники, канцелярских товаров и офисной мебели.Ранее, в мае, с крупным иском к ООО "Сеть Связной" обратился Совкомбанк. Он требует от сотового ритейлера около 2,5 миллиарда рублей. Третьим лицом там также привлечена компания "Мерлион"."Связной" (объединяет магазины под брендами "Связной" и "Евросеть") - крупнейшая розничная сеть в сегменте высоких технологий и крупнейший онлайн-продавец смартфонов в России. Сеть компании по состоянию на начало 2021 года насчитывала 5 тысяч магазинов в 1,3 тысячи населенных пунктов России.Merlion - один из крупнейших российских дистрибьюторов на рынке IT, бытовой техники, канцелярских товаров и офисной мебели. Партнерская сеть насчитывает более 5500 компаний во всех регионах РФ и странах СНГ. Компании принадлежат розничные сети "Позитроника" и "Ситилинк", сеть сервисных центров "Сеть компьютерных клиник", производитель компьютеров iRU и ряд других активов.Четыре совладельца Merlion были фигурантами уголовного дела. Их обвиняли в том, что они заказали покушение на экс-гендиректора Вячеслава Симоненко, которому якобы были должны 4,5 миллиона долларов. Долгое время обвиняемые провели под стражей и домашним арестом. Впоследствии выяснилось, что акционеров оговорили, уголовное дело в их отношении прекратили, и обвинение предъявили уже самому Симоненко. По информации Басманного суда Москвы, он арестован.
https://ria.ru/20220719/fridman-1803506399.html
https://ria.ru/20220704/alfa-bank-1800156935.html
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альфа-банк, связной, евросеть, россия
09:10 20.07.2022
 
Альфа-банк подал иск к ретейлеру "Связной"

Альфа-банк подал иск на шесть миллиардов рублей к ретейлеру "Связной"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛоготип Альфа-банка
Логотип Альфа-банка - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Логотип Альфа-банка. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Альфа-банка, самого крупного частного банка в России, требующего взыскать почти 6 миллиардов рублей с крупнейшего российского сотового ритейлера "Связной", следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Иск поступил в суд 19 июля, к рассмотрению он на данный момент не принят. Третьим лицом к спору истец просит привлечь ООО "Мерлион", одного из крупнейших российских дистрибьюторов на рынке IT, бытовой техники, канцелярских товаров и офисной мебели.
Ранее, в мае, с крупным иском к ООО "Сеть Связной" обратился Совкомбанк. Он требует от сотового ритейлера около 2,5 миллиарда рублей. Третьим лицом там также привлечена компания "Мерлион".
"Связной" (объединяет магазины под брендами "Связной" и "Евросеть") - крупнейшая розничная сеть в сегменте высоких технологий и крупнейший онлайн-продавец смартфонов в России. Сеть компании по состоянию на начало 2021 года насчитывала 5 тысяч магазинов в 1,3 тысячи населенных пунктов России.
Председатель наблюдательного совета директоров концерна Альфа-групп Михаил Фридман и председатель совета директоров ABH Holdings Петр Авен - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
19 июля, 16:51
Фридман и Авен не получали украинское гражданство, сообщили в "Альфа-групп"
Merlion - один из крупнейших российских дистрибьюторов на рынке IT, бытовой техники, канцелярских товаров и офисной мебели. Партнерская сеть насчитывает более 5500 компаний во всех регионах РФ и странах СНГ. Компании принадлежат розничные сети "Позитроника" и "Ситилинк", сеть сервисных центров "Сеть компьютерных клиник", производитель компьютеров iRU и ряд других активов.
Четыре совладельца Merlion были фигурантами уголовного дела. Их обвиняли в том, что они заказали покушение на экс-гендиректора Вячеслава Симоненко, которому якобы были должны 4,5 миллиона долларов. Долгое время обвиняемые провели под стражей и домашним арестом. Впоследствии выяснилось, что акционеров оговорили, уголовное дело в их отношении прекратили, и обвинение предъявили уже самому Симоненко. По информации Басманного суда Москвы, он арестован.
Альфа-Банк официально вошел в список ИТ-компаний - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
4 июля, 17:05
Альфа-Банк официально вошел в список ИТ-компаний
 
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