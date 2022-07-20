https://ria.ru/20220720/isk-1803621122.html

Альфа-банк подал иск к ретейлеру "Связной"

Альфа-банк подал иск к ретейлеру "Связной" - РИА Новости, 20.07.2022

Альфа-банк подал иск к ретейлеру "Связной"

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Альфа-банка, самого крупного частного банка в России, требующего взыскать почти 6 миллиардов рублей с крупнейшего... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T09:10

2022-07-20T09:10

2022-07-20T09:10

альфа-банк

связной

евросеть

россия

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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Альфа-банка, самого крупного частного банка в России, требующего взыскать почти 6 миллиардов рублей с крупнейшего российского сотового ритейлера "Связной", следует из информации в картотеке арбитражных дел.Иск поступил в суд 19 июля, к рассмотрению он на данный момент не принят. Третьим лицом к спору истец просит привлечь ООО "Мерлион", одного из крупнейших российских дистрибьюторов на рынке IT, бытовой техники, канцелярских товаров и офисной мебели.Ранее, в мае, с крупным иском к ООО "Сеть Связной" обратился Совкомбанк. Он требует от сотового ритейлера около 2,5 миллиарда рублей. Третьим лицом там также привлечена компания "Мерлион"."Связной" (объединяет магазины под брендами "Связной" и "Евросеть") - крупнейшая розничная сеть в сегменте высоких технологий и крупнейший онлайн-продавец смартфонов в России. Сеть компании по состоянию на начало 2021 года насчитывала 5 тысяч магазинов в 1,3 тысячи населенных пунктов России.Merlion - один из крупнейших российских дистрибьюторов на рынке IT, бытовой техники, канцелярских товаров и офисной мебели. Партнерская сеть насчитывает более 5500 компаний во всех регионах РФ и странах СНГ. Компании принадлежат розничные сети "Позитроника" и "Ситилинк", сеть сервисных центров "Сеть компьютерных клиник", производитель компьютеров iRU и ряд других активов.Четыре совладельца Merlion были фигурантами уголовного дела. Их обвиняли в том, что они заказали покушение на экс-гендиректора Вячеслава Симоненко, которому якобы были должны 4,5 миллиона долларов. Долгое время обвиняемые провели под стражей и домашним арестом. Впоследствии выяснилось, что акционеров оговорили, уголовное дело в их отношении прекратили, и обвинение предъявили уже самому Симоненко. По информации Басманного суда Москвы, он арестован.

https://ria.ru/20220719/fridman-1803506399.html

https://ria.ru/20220704/alfa-bank-1800156935.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

альфа-банк, связной, евросеть, россия