https://ria.ru/20220720/iran-1803637433.html

У России и Ирана нет ограничений по ВТС, заявил посол

У России и Ирана нет ограничений по ВТС, заявил посол - РИА Новости, 20.07.2022

У России и Ирана нет ограничений по ВТС, заявил посол

Посол России в Иране Леван Джагарян сообщил, что у Москвы и Тегерана нет никаких проблем и ограничений по военно-техническому сотрудничеству при соблюдении норм РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T10:32

2022-07-20T10:32

2022-07-20T10:42

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Посол России в Иране Леван Джагарян сообщил, что у Москвы и Тегерана нет никаких проблем и ограничений по военно-техническому сотрудничеству при соблюдении норм нераспространения и экспортного контроля."Я хочу напомнить, что в октябре 2020 года истекли санкционные ограничения в отношении Ирана, введенные по линии СБ ООН, так что отныне у нас нет никаких проблем, никаких ограничений в том, что касается нашего ВТС, но при соблюдении норм нераспространения и экспортного контроля здесь никаких ограничений нет ", - сказал он в эфире "Соловьев Live".

https://ria.ru/20220720/sotrudnichestvo-1803595374.html

иран

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, совет безопасности оон