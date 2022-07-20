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У России и Ирана нет ограничений по ВТС, заявил посол - РИА Новости, 20.07.2022
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У России и Ирана нет ограничений по ВТС, заявил посол
У России и Ирана нет ограничений по ВТС, заявил посол - РИА Новости, 20.07.2022
У России и Ирана нет ограничений по ВТС, заявил посол
Посол России в Иране Леван Джагарян сообщил, что у Москвы и Тегерана нет никаких проблем и ограничений по военно-техническому сотрудничеству при соблюдении норм РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T10:32
2022-07-20T10:42
в мире
иран
совет безопасности оон
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Посол России в Иране Леван Джагарян сообщил, что у Москвы и Тегерана нет никаких проблем и ограничений по военно-техническому сотрудничеству при соблюдении норм нераспространения и экспортного контроля."Я хочу напомнить, что в октябре 2020 года истекли санкционные ограничения в отношении Ирана, введенные по линии СБ ООН, так что отныне у нас нет никаких проблем, никаких ограничений в том, что касается нашего ВТС, но при соблюдении норм нераспространения и экспортного контроля здесь никаких ограничений нет ", - сказал он в эфире "Соловьев Live".
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в мире, иран, совет безопасности оон
10:32 20.07.2022 (обновлено: 10:42 20.07.2022)
 
У России и Ирана нет ограничений по ВТС, заявил посол

Посол России в Иране: у Москвы и Тегерана нет проблем и ограничений по ВТС

© РИА Новости / Сергей Савостьянов/PoolПрезидент РФ Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси во время встречи в Тегеране
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси во время встречи в Тегеране - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Сергей Савостьянов/Pool
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси во время встречи в Тегеране
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Посол России в Иране Леван Джагарян сообщил, что у Москвы и Тегерана нет никаких проблем и ограничений по военно-техническому сотрудничеству при соблюдении норм нераспространения и экспортного контроля.
"Я хочу напомнить, что в октябре 2020 года истекли санкционные ограничения в отношении Ирана, введенные по линии СБ ООН, так что отныне у нас нет никаких проблем, никаких ограничений в том, что касается нашего ВТС, но при соблюдении норм нераспространения и экспортного контроля здесь никаких ограничений нет ", - сказал он в эфире "Соловьев Live".
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси во время встречи в Тегеране - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
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