https://ria.ru/20220720/iran-1803637433.html
У России и Ирана нет ограничений по ВТС, заявил посол
У России и Ирана нет ограничений по ВТС, заявил посол - РИА Новости, 20.07.2022
У России и Ирана нет ограничений по ВТС, заявил посол
Посол России в Иране Леван Джагарян сообщил, что у Москвы и Тегерана нет никаких проблем и ограничений по военно-техническому сотрудничеству при соблюдении норм РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T10:32
2022-07-20T10:32
2022-07-20T10:42
в мире
иран
совет безопасности оон
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Посол России в Иране Леван Джагарян сообщил, что у Москвы и Тегерана нет никаких проблем и ограничений по военно-техническому сотрудничеству при соблюдении норм нераспространения и экспортного контроля."Я хочу напомнить, что в октябре 2020 года истекли санкционные ограничения в отношении Ирана, введенные по линии СБ ООН, так что отныне у нас нет никаких проблем, никаких ограничений в том, что касается нашего ВТС, но при соблюдении норм нераспространения и экспортного контроля здесь никаких ограничений нет ", - сказал он в эфире "Соловьев Live".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, совет безопасности оон
10:32 20.07.2022 (обновлено: 10:42 20.07.2022)
У России и Ирана нет ограничений по ВТС, заявил посол
Посол России в Иране: у Москвы и Тегерана нет проблем и ограничений по ВТС