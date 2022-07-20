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Путин: по иранской ядерной программе было важно понять настроение Тегерана - РИА Новости, 20.07.2022
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Путин: по иранской ядерной программе было важно понять настроение Тегерана
Путин: по иранской ядерной программе было важно понять настроение Тегерана - РИА Новости, 20.07.2022
Путин: по иранской ядерной программе было важно понять настроение Тегерана
По иранской ядерной программе было важно понять настроение Тегерана, как выстроить работу, российская часть там существенная, заявил президент РФ Владимир Путин РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T01:10
2022-07-20T01:10
в мире
иран
россия
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ТЕГЕРАН, 20 июл - РИА Новости. По иранской ядерной программе было важно понять настроение Тегерана, как выстроить работу, российская часть там существенная, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам рабочего визита в Иран.Путин во вторник провел беседу с президентом Ирана Ибрахимом Раиси."Есть и другие направления. Есть вопросы в сфере безопасности, касающиеся иранской ядерной программы. Здесь тоже очень важно было понять настроение иранской стороны, как предполагается выстраивать эту работу. Есть и наша часть, российская часть, в этих совместных усилиях по возобновлению взаимодействия Ирана и МАГАТЭ", - сказал Путин журналистам.
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в мире, иран, россия
01:10 20.07.2022
 
Путин: по иранской ядерной программе было важно понять настроение Тегерана

Президент Путин: по иранской ядерной программе было важно понять настроение Тегерана

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 20 июл - РИА Новости. По иранской ядерной программе было важно понять настроение Тегерана, как выстроить работу, российская часть там существенная, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам рабочего визита в Иран.
Путин во вторник провел беседу с президентом Ирана Ибрахимом Раиси.
"Есть и другие направления. Есть вопросы в сфере безопасности, касающиеся иранской ядерной программы. Здесь тоже очень важно было понять настроение иранской стороны, как предполагается выстраивать эту работу. Есть и наша часть, российская часть, в этих совместных усилиях по возобновлению взаимодействия Ирана и МАГАТЭ", - сказал Путин журналистам.
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси во время встречи в Тегеране - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
00:16
Путин: у России и Ирана есть перспективные направления сотрудничества
 
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