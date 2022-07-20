https://ria.ru/20220720/iran-1803598542.html

Путин: по иранской ядерной программе было важно понять настроение Тегерана

Путин: по иранской ядерной программе было важно понять настроение Тегерана - РИА Новости, 20.07.2022

Путин: по иранской ядерной программе было важно понять настроение Тегерана

По иранской ядерной программе было важно понять настроение Тегерана, как выстроить работу, российская часть там существенная, заявил президент РФ Владимир Путин РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T01:10

2022-07-20T01:10

2022-07-20T01:10

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ТЕГЕРАН, 20 июл - РИА Новости. По иранской ядерной программе было важно понять настроение Тегерана, как выстроить работу, российская часть там существенная, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам рабочего визита в Иран.Путин во вторник провел беседу с президентом Ирана Ибрахимом Раиси."Есть и другие направления. Есть вопросы в сфере безопасности, касающиеся иранской ядерной программы. Здесь тоже очень важно было понять настроение иранской стороны, как предполагается выстраивать эту работу. Есть и наша часть, российская часть, в этих совместных усилиях по возобновлению взаимодействия Ирана и МАГАТЭ", - сказал Путин журналистам.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, иран, россия