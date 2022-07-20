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ВТБ Лизинг развивает интеграцию с системой электронных паспортов ТС - РИА Новости, 20.07.2022
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ВТБ Лизинг развивает интеграцию с системой электронных паспортов ТС
ВТБ Лизинг развивает интеграцию с системой электронных паспортов ТС - РИА Новости, 20.07.2022
ВТБ Лизинг развивает интеграцию с системой электронных паспортов ТС
ВТБ Лизинг совместно с АО "Электронный паспорт" реализовал пилотный проект по развитию интеграции внутренних систем лизинговых компаний с системой электронных... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T17:31
2022-07-20T21:22
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втб
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. ВТБ Лизинг совместно с АО "Электронный паспорт" реализовал пилотный проект по развитию интеграции внутренних систем лизинговых компаний с системой электронных паспортов транспортных средств (СЭП), сообщает пресс-служба ВТБ."Благодаря развитию интеграции с СЭП у ВТБ Лизинг появилась возможность получать информацию о технических характеристиках транспортных средств еще до этапа подготовки документов. Это позволяет сразу корректно формировать всю договорную базу, исключая тем самым переподписание документов или заключение дополнительных соглашений из-за неправильных данных, а также возможные проблемы при регистрации машин в ГИБДД. Доработка помогает дополнительно оцифровать бизнес-процессы и минимизировать риски разрывов данных по НДС", – говорится в пресс-релизе.По словам генерального директора ВТБ Лизинг Сергея Клюшникова, компания продолжает поддерживать законодательную инициативу по переходу на электронные паспорта транспортных средств и принимает участие в рыночной активности по улучшению процесса работы с ними."ВТБ Лизинг возглавляет соответствующее направление в Объединенной лизинговой ассоциации, а также прикладывает все возможные усилия по поддержанию цепочки собственников в СЭП. Для нас важно быть не только надежным, но и технологичным партнером для наших клиентов, поэтому компания активно переводит процессы в электронную среду, интегрируя их с национальными сервисами для быстрого и максимально точного обмена информацией. Улучшения в интеграции с системой электронных паспортов транспортных средств позитивно скажутся на качестве обслуживания клиентов, они позволят избавиться от ошибок в документах, а значит сэкономить время и усилия клиентов на их устранение", - отметил Клюшников.Пресс-служба напоминает, что с 1 ноября 2020 года все новые транспортные средства на территории ЕАЭС выпускаются только с электронными паспортами. В июне 2020 года ВТБ Лизинг первым на лизинговом рынке внедрил полноценную интеграцию внутренней CRM с системой электронных паспортов транспортных средств. В компании был автоматизирован процесс перехода права собственности от поставщика к лизинговой компании, а в момент окончания договора лизинга - к клиенту или третьему лицу: подтверждение прав собственности происходит в автоматическом режиме через CRM. На стороне ВТБ Лизинг дополнительно реализована сверка данных с данными в СЭП для корректного оформления документации на транспортное средство. Благодаря этому техническому решению процесс оформления перехода права собственности в СЭП стал проходить в 8-9 раз быстрее.
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втб лизинг, втб, экономика, гибдд мвд рф, новости компаний - экономика
17:31 20.07.2022 (обновлено: 21:22 20.07.2022)
 

ВТБ Лизинг развивает интеграцию с системой электронных паспортов ТС

© ВТБ Лизинг/ВконтактеВТБ Лизинг
ВТБ Лизинг
© ВТБ Лизинг/Вконтакте
ВТБ Лизинг. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. ВТБ Лизинг совместно с АО "Электронный паспорт" реализовал пилотный проект по развитию интеграции внутренних систем лизинговых компаний с системой электронных паспортов транспортных средств (СЭП), сообщает пресс-служба ВТБ.
"Благодаря развитию интеграции с СЭП у ВТБ Лизинг появилась возможность получать информацию о технических характеристиках транспортных средств еще до этапа подготовки документов. Это позволяет сразу корректно формировать всю договорную базу, исключая тем самым переподписание документов или заключение дополнительных соглашений из-за неправильных данных, а также возможные проблемы при регистрации машин в ГИБДД. Доработка помогает дополнительно оцифровать бизнес-процессы и минимизировать риски разрывов данных по НДС", – говорится в пресс-релизе.
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ВТБ Лизинг внедрил новый лизинговый калькулятор
По словам генерального директора ВТБ Лизинг Сергея Клюшникова, компания продолжает поддерживать законодательную инициативу по переходу на электронные паспорта транспортных средств и принимает участие в рыночной активности по улучшению процесса работы с ними.
"ВТБ Лизинг возглавляет соответствующее направление в Объединенной лизинговой ассоциации, а также прикладывает все возможные усилия по поддержанию цепочки собственников в СЭП. Для нас важно быть не только надежным, но и технологичным партнером для наших клиентов, поэтому компания активно переводит процессы в электронную среду, интегрируя их с национальными сервисами для быстрого и максимально точного обмена информацией. Улучшения в интеграции с системой электронных паспортов транспортных средств позитивно скажутся на качестве обслуживания клиентов, они позволят избавиться от ошибок в документах, а значит сэкономить время и усилия клиентов на их устранение", - отметил Клюшников.
Пресс-служба напоминает, что с 1 ноября 2020 года все новые транспортные средства на территории ЕАЭС выпускаются только с электронными паспортами. В июне 2020 года ВТБ Лизинг первым на лизинговом рынке внедрил полноценную интеграцию внутренней CRM с системой электронных паспортов транспортных средств. В компании был автоматизирован процесс перехода права собственности от поставщика к лизинговой компании, а в момент окончания договора лизинга - к клиенту или третьему лицу: подтверждение прав собственности происходит в автоматическом режиме через CRM. На стороне ВТБ Лизинг дополнительно реализована сверка данных с данными в СЭП для корректного оформления документации на транспортное средство. Благодаря этому техническому решению процесс оформления перехода права собственности в СЭП стал проходить в 8-9 раз быстрее.
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