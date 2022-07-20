https://ria.ru/20220720/informatsiya-1803604748.html

Эксперт посоветовал россиянам минимизировать свой "цифровой след"

Эксперт посоветовал россиянам минимизировать свой "цифровой след" - РИА Новости, 20.07.2022

Эксперт посоветовал россиянам минимизировать свой "цифровой след"

В условиях участившихся утечек персональных данных клиентов различных компаний имеет смысл ограничить размещение личной информации в интернете и различных... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T03:39

2022-07-20T03:39

2022-07-20T03:39

общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800855897_0:0:2988:1681_1920x0_80_0_0_7dab68e699f5681adfb4a42d7d261afa.jpg

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. В условиях участившихся утечек персональных данных клиентов различных компаний имеет смысл ограничить размещение личной информации в интернете и различных сервисах, рассказал РИА Новости президент Всероссийской полицейской ассоциации доктор юридических наук Юрий Жданов.Особенно важно подвергать сомнению звонки от незнакомцев, кем бы они ни представлялись, а также не отвечать на электронные письма и сообщения от неизвестных отправителей.Кроме того, добавил эксперт, необходимо минимизировать свой "цифровой след" в интернете. В частности, не указывать лишнюю информацию в профиле в соцсетях, не выкладывать фото паспорта и других документов и не пересылать их в мессенджерах, ограничить видимость своих персональных данных в соцсетях и мессенджерах, используя настройки конфиденциальности.При регистрации в онлайн-сервисах не рекомендуется указывать данные, которые не нужны для получения услуги."Яндекс" в марте сообщил, что недобросовестные действия сотрудника сервиса доставки "Яндекс.Еда" привели к утечке в интернет телефонов клиентов и информации об их заказах. По данным компании, утечка не коснулась банковских, платежных и регистрационных данных пользователей, то есть логинов и паролей.В конце мая в Telegram-каналах и СМИ появилась информация о том, что в открытый доступ были выложены файлы с персональными данными курьеров сервисов "Яндекс.Еда" и Delivery Club. Сообщалось, что в файле с данными курьеров "Яндекс.Еды" 700 тысяч строк, содержащих имена курьеров, пароли от аккаунтов и номера телефонов, а в файле с данными курьеров Delivery Club - 521,5 тысячи строк с именами, адресами электронной почты и номерами телефонов.Как сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре, ведомство запросило у "Яндекс.Еды" и Delivery Club детальную информацию о возможных утечках персональных данных курьеров.Одна из компаний по кибербезопасности сообщила РИА Новости, что в интернете было опубликовано три файла с данными клиентов логистической компании СДЭК, в которых было более 280 миллионов строк информации.В июле Роскомнадзор составил и направил в суды административные протоколы против сервиса доставки еды Delivery Club и "Яндекс.Еды" за нарушение российского законодательства в сфере персональных данных. Кроме того, РКН запросил информацию о возможной утечке у СДЭК.

https://ria.ru/20220715/aferisty-1802581247.html

https://ria.ru/20220621/aferisty-1796903203.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, россия