https://ria.ru/20220720/informatsiya-1803604748.html
Эксперт посоветовал россиянам минимизировать свой "цифровой след"
Эксперт посоветовал россиянам минимизировать свой "цифровой след" - РИА Новости, 20.07.2022
Эксперт посоветовал россиянам минимизировать свой "цифровой след"
В условиях участившихся утечек персональных данных клиентов различных компаний имеет смысл ограничить размещение личной информации в интернете и различных... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T03:39
2022-07-20T03:39
2022-07-20T03:39
общество
россия
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. В условиях участившихся утечек персональных данных клиентов различных компаний имеет смысл ограничить размещение личной информации в интернете и различных сервисах, рассказал РИА Новости президент Всероссийской полицейской ассоциации доктор юридических наук Юрий Жданов.Особенно важно подвергать сомнению звонки от незнакомцев, кем бы они ни представлялись, а также не отвечать на электронные письма и сообщения от неизвестных отправителей.Кроме того, добавил эксперт, необходимо минимизировать свой "цифровой след" в интернете. В частности, не указывать лишнюю информацию в профиле в соцсетях, не выкладывать фото паспорта и других документов и не пересылать их в мессенджерах, ограничить видимость своих персональных данных в соцсетях и мессенджерах, используя настройки конфиденциальности.При регистрации в онлайн-сервисах не рекомендуется указывать данные, которые не нужны для получения услуги."Яндекс" в марте сообщил, что недобросовестные действия сотрудника сервиса доставки "Яндекс.Еда" привели к утечке в интернет телефонов клиентов и информации об их заказах. По данным компании, утечка не коснулась банковских, платежных и регистрационных данных пользователей, то есть логинов и паролей.В конце мая в Telegram-каналах и СМИ появилась информация о том, что в открытый доступ были выложены файлы с персональными данными курьеров сервисов "Яндекс.Еда" и Delivery Club. Сообщалось, что в файле с данными курьеров "Яндекс.Еды" 700 тысяч строк, содержащих имена курьеров, пароли от аккаунтов и номера телефонов, а в файле с данными курьеров Delivery Club - 521,5 тысячи строк с именами, адресами электронной почты и номерами телефонов.Как сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре, ведомство запросило у "Яндекс.Еды" и Delivery Club детальную информацию о возможных утечках персональных данных курьеров.Одна из компаний по кибербезопасности сообщила РИА Новости, что в интернете было опубликовано три файла с данными клиентов логистической компании СДЭК, в которых было более 280 миллионов строк информации.В июле Роскомнадзор составил и направил в суды административные протоколы против сервиса доставки еды Delivery Club и "Яндекс.Еды" за нарушение российского законодательства в сфере персональных данных. Кроме того, РКН запросил информацию о возможной утечке у СДЭК.
https://ria.ru/20220715/aferisty-1802581247.html
https://ria.ru/20220621/aferisty-1796903203.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия
Эксперт посоветовал россиянам минимизировать свой "цифровой след"
Эксперт Жданов посоветовал россиянам ограничить размещение личной информации в интернете
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. В условиях участившихся утечек персональных данных клиентов различных компаний имеет смысл ограничить размещение личной информации в интернете и различных сервисах, рассказал РИА Новости президент Всероссийской полицейской ассоциации доктор юридических наук Юрий Жданов.
"Утечка пользовательских данных в открытый доступ действительно опасна, так как эти данные затем используются мошенниками для различных атак с помощью инструментов социальной инженерии. В качестве примера, мошеннический колл-центр в Бердянске на Украине использовал данные из утечки одной из логистических компаний для обзвона и обмана граждан. Однако, в конечном счете результативность атаки зависит прежде всего от поведения самого человека. Если он знает и соблюдает правила кибергигиены, то он будет в безопасности", - сказал Жданов.
Особенно важно подвергать сомнению звонки от незнакомцев, кем бы они ни представлялись, а также не отвечать на электронные письма и сообщения от неизвестных отправителей.
Кроме того, добавил эксперт, необходимо минимизировать свой "цифровой след" в интернете. В частности, не указывать лишнюю информацию в профиле в соцсетях, не выкладывать фото паспорта и других документов и не пересылать их в мессенджерах, ограничить видимость своих персональных данных в соцсетях и мессенджерах, используя настройки конфиденциальности.
При регистрации в онлайн-сервисах не рекомендуется указывать данные, которые не нужны для получения услуги.
"Яндекс" в марте сообщил, что недобросовестные действия сотрудника сервиса доставки "Яндекс.Еда" привели к утечке в интернет телефонов клиентов и информации об их заказах. По данным компании, утечка не коснулась банковских, платежных и регистрационных данных пользователей, то есть логинов и паролей.
В конце мая в Telegram-каналах и СМИ появилась информация о том, что в открытый доступ были выложены файлы с персональными данными курьеров сервисов "Яндекс.Еда" и Delivery Club. Сообщалось, что в файле с данными курьеров "Яндекс.Еды" 700 тысяч строк, содержащих имена курьеров, пароли от аккаунтов и номера телефонов, а в файле с данными курьеров Delivery Club - 521,5 тысячи строк с именами, адресами электронной почты и номерами телефонов.
Как сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре, ведомство запросило у "Яндекс.Еды" и Delivery Club детальную информацию о возможных утечках персональных данных курьеров.
Одна из компаний по кибербезопасности сообщила РИА Новости, что в интернете было опубликовано три файла с данными клиентов логистической компании СДЭК, в которых было более 280 миллионов строк информации.
В июле Роскомнадзор составил и направил в суды административные протоколы против сервиса доставки еды Delivery Club и "Яндекс.Еды" за нарушение российского законодательства в сфере персональных данных. Кроме того, РКН запросил информацию о возможной утечке у СДЭК.