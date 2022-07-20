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В правительство направили запрос об эффективности параллельного импорта
В правительство направили запрос об эффективности параллельного импорта - РИА Новости, 20.07.2022
В правительство направили запрос об эффективности параллельного импорта
Глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин направил запрос в правительство об эффективности "параллельного импорта" и его влиянии на... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T08:36
2022-07-20T08:36
2022-07-20T08:36
экономика
госдума рф
правительство рф
максим топилин
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин направил запрос в правительство об эффективности "параллельного импорта" и его влиянии на динамику товарооборота. Соответствующий документ на имя вице-премьера – министра промышленности РФ Дениса Мантурова находится в распоряжении РИА Новости."В рамках осуществления парламентского контроля прошу вас поручить проанализировать эффективность принятых решений о разрешении "параллельного импорта" и предоставить информацию о динамике объемов товарооборота по отдельным товарам (группам товаров), цен на них, в том числе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а также планируемых сроках замещения соответствующих импортных товаров отечественными, локализации производства отдельных компонентов, субстанций и веществ на территории Российской Федерации",- подчеркивается в письме.В начале мая министерство промышленности и торговли утвердило перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту. Он включает более пятидесяти категорий, в том числе автомобили (Volkswagen, Skoda, BMW, Toyota и другие) электронику (Apple, Samsung, Sony и другие), бытовую технику (Siemens, Dyson и другие), игровые приставки (Xbox и PlayStation) и многое другое. Предполагается, что актуализировать список будут раз в квартал или два месяца.По результатам анализа, указывается в письме, Топилин просит проинформировать о проблемах, возникающих при реализации данного механизма, путях их решения. "В том числе необходимости принятия законодательных и нормативных правовых актов, направленных, с одной стороны, на удовлетворение потребности экономики и населения, а, с другой стороны, на стимулирование производства импортируемых товаров на территории Российской Федерации в среднесрочной и долгосрочной перспективе",- говорится в письме.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, госдума рф, правительство рф, максим топилин
В правительство направили запрос об эффективности параллельного импорта
Депутат Топилин направил запрос в правительство об эффективности параллельного импорта
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин направил запрос в правительство об эффективности "параллельного импорта" и его влиянии на динамику товарооборота. Соответствующий документ на имя вице-премьера – министра промышленности РФ Дениса Мантурова находится в распоряжении РИА Новости.
"В рамках осуществления парламентского контроля прошу вас поручить проанализировать эффективность принятых решений о разрешении "параллельного импорта" и предоставить информацию о динамике объемов товарооборота по отдельным товарам (группам товаров), цен на них, в том числе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а также планируемых сроках замещения соответствующих импортных товаров отечественными, локализации производства отдельных компонентов, субстанций и веществ на территории Российской Федерации",- подчеркивается в письме.
В начале мая министерство промышленности и торговли утвердило перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту. Он включает более пятидесяти категорий, в том числе автомобили (Volkswagen
, Skoda
, BMW
, Toyota
и другие) электронику (Apple
, Samsung
, Sony и другие), бытовую технику (Siemens
, Dyson и другие), игровые приставки (Xbox и PlayStation) и многое другое. Предполагается, что актуализировать список будут раз в квартал или два месяца.
По результатам анализа, указывается в письме, Топилин просит проинформировать о проблемах, возникающих при реализации данного механизма, путях их решения. "В том числе необходимости принятия законодательных и нормативных правовых актов, направленных, с одной стороны, на удовлетворение потребности экономики и населения, а, с другой стороны, на стимулирование производства импортируемых товаров на территории Российской Федерации в среднесрочной и долгосрочной перспективе",- говорится в письме.