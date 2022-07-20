https://ria.ru/20220720/imperiya-1803605390.html

В Китае резко ответили на претензии США из-за России

В Китае резко ответили на претензии США из-за России - РИА Новости, 20.07.2022

В Китае резко ответили на претензии США из-за России

Имперские маневры США могут сыграть с ними злую шутку, так китайская газета South China Morning Post отреагировала на претензии, которые американский... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T04:02

2022-07-20T04:02

2022-07-20T04:02

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Имперские маневры США могут сыграть с ними злую шутку, так китайская газета South China Morning Post отреагировала на претензии, которые американский госсекретарь Энтони Блинкен высказал на встрече G20 в адрес Китая из-за "поддержки" России.В публикации проводится параллель между сегодняшними Соединенными Штатами и "такой же жадной до власти Римской империей". В частности, утверждается в статье, Блинкен руководствуется ошибочной убежденностью в том, что он является госсекретарем всего мира, а не только США."Сегодня Блинкен требует, чтобы Пекин перестал оказывать поддержку президенту России Владимиру Путину, потому что в противном случае он навлечет на себя гнев Вашингтона — Рима нашего времени", - пишет South China Morning Post.Издание отмечает, что в основе неприязни Соединенных Штатов к Китаю лежат вовсе не какие-то дурные поступки, которые Пекин совершал или совершает. Она скорее обусловлена успехом и устойчивостью позиций Китая на мировой арене, а также его растущим влиянием."Империя Вашингтона тоже построена на жадности и жажде власти. Демократия и права человека, которые она якобы защищает, являются всего лишь красочным занавесом, за которым скрывается свирепый гегемон", - резюмирует South China Morning Post.Ранее в американском госдепе заявили, что КНР дорого заплатит, если будет помогать России обойти санкции. Как заявил пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс, США вместе с десятками союзников взыщут с Китая высокую цену, если тот начнет поставки оружия России или будет помогать в обходе санкций. Он подчеркнул, что американцы пока таких действий не наблюдают, но пристально отслеживают соблюдение санкционного режима.Директор Национальной разведки США Аврил Хейнс заявила, что Пекин якобы различными способами помогает Москве противостоять санкциям, введенным в связи со спецоперацией. По ее словам, "иногда это более очевидно, а иногда — менее очевидно".В российском МИД неоднократно подчеркивали, что попытки американских властей "наказать" Китай за сотрудничество с Россией обречены на провал, а партнерство двух стран успешно проходит испытание на прочность.Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". В российском Минобороны назвали главной задачей освобождение Донбасса.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. Рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220719/kitay-1803462631.html

https://ria.ru/20220625/soyuzniki-1798014683.html

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в мире, китай, россия, сша, украина