https://ria.ru/20220720/igry-1803670191.html

Лавров: Запад пытается втянуть генсека ООН в игры вокруг украинского зерна

Лавров: Запад пытается втянуть генсека ООН в игры вокруг украинского зерна - РИА Новости, 20.07.2022

Лавров: Запад пытается втянуть генсека ООН в игры вокруг украинского зерна

Запад пытается втянуть генерального секретаря Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерреша в свои игры вокруг украинского зерна, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T12:13

2022-07-20T12:13

2022-07-20T13:47

политика

оон

сергей лавров

антониу гутерреш

украина

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Запад пытается втянуть генерального секретаря Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерреша в свои игры вокруг украинского зерна, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости и RT, которое проводит главред RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян."Мы объясняли долгие месяцы, что да, само удобрение не подпадает под санкции, но фрахт, страховка, посещение нашими судами, которые везут эти товары, иностранных портов, ну и заходы в наши порты судов иностранных для того, чтобы забирать грузы - все это попало сразу под первый или второй пакет (санкций - ред.) ... поэтому, когда нам в глаза лгут и заявляют, что все это неправда и все от вас зависит - это нечистоплотно. К сожалению, они пытались и пытаются до сих пор втянуть в свои игры генерального секретаря ООН", - сказал Лавров.

https://ria.ru/20220720/postavki-1803595809.html

украина

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Лавров о действиях Запада в отношении украинского зерна: "Они пытаются втянуть в свои игры генсекретаря ООН" Запад пытается втянуть генерального секретаря Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерреша в свои игры вокруг украинского зерна, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости и RT, которое проводит главред RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. 2022-07-20T12:13 true PT2M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, оон, сергей лавров, антониу гутерреш, украина