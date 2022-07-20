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Лавров: Запад пытается втянуть генсека ООН в игры вокруг украинского зерна - РИА Новости, 20.07.2022
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Лавров: Запад пытается втянуть генсека ООН в игры вокруг украинского зерна
Лавров: Запад пытается втянуть генсека ООН в игры вокруг украинского зерна - РИА Новости, 20.07.2022
Лавров: Запад пытается втянуть генсека ООН в игры вокруг украинского зерна
Запад пытается втянуть генерального секретаря Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерреша в свои игры вокруг украинского зерна, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T12:13
2022-07-20T13:47
политика
оон
сергей лавров
антониу гутерреш
украина
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Запад пытается втянуть генерального секретаря Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерреша в свои игры вокруг украинского зерна, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости и RT, которое проводит главред RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян."Мы объясняли долгие месяцы, что да, само удобрение не подпадает под санкции, но фрахт, страховка, посещение нашими судами, которые везут эти товары, иностранных портов, ну и заходы в наши порты судов иностранных для того, чтобы забирать грузы - все это попало сразу под первый или второй пакет (санкций - ред.) ... поэтому, когда нам в глаза лгут и заявляют, что все это неправда и все от вас зависит - это нечистоплотно. К сожалению, они пытались и пытаются до сих пор втянуть в свои игры генерального секретаря ООН", - сказал Лавров.
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Лавров о действиях Запада в отношении украинского зерна: "Они пытаются втянуть в свои игры генсекретаря ООН"
Запад пытается втянуть генерального секретаря Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерреша в свои игры вокруг украинского зерна, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости и RT, которое проводит главред RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.
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политика, оон, сергей лавров, антониу гутерреш, украина
12:13 20.07.2022 (обновлено: 13:47 20.07.2022)
 
Лавров: Запад пытается втянуть генсека ООН в игры вокруг украинского зерна

Глава МИД Лавров: Запад пытается втянуть генсека ООН в свои игры вокруг украинского зерна

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Запад пытается втянуть генерального секретаря Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерреша в свои игры вокруг украинского зерна, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости и RT, которое проводит главред RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.
"Мы объясняли долгие месяцы, что да, само удобрение не подпадает под санкции, но фрахт, страховка, посещение нашими судами, которые везут эти товары, иностранных портов, ну и заходы в наши порты судов иностранных для того, чтобы забирать грузы - все это попало сразу под первый или второй пакет (санкций - ред.) ... поэтому, когда нам в глаза лгут и заявляют, что все это неправда и все от вас зависит - это нечистоплотно. К сожалению, они пытались и пытаются до сих пор втянуть в свои игры генерального секретаря ООН", - сказал Лавров.
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ПолитикаООНСергей ЛавровАнтониу ГутеррешУкраина
 
 
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