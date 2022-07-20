https://ria.ru/20220720/igry-1803670191.html
Лавров: Запад пытается втянуть генсека ООН в игры вокруг украинского зерна
Лавров: Запад пытается втянуть генсека ООН в игры вокруг украинского зерна - РИА Новости, 20.07.2022
Лавров: Запад пытается втянуть генсека ООН в игры вокруг украинского зерна
Запад пытается втянуть генерального секретаря Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерреша в свои игры вокруг украинского зерна, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T12:13
2022-07-20T12:13
2022-07-20T13:47
политика
оон
сергей лавров
антониу гутерреш
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803691858_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e42e0032c60f528c02254d18c590b735.jpg
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Запад пытается втянуть генерального секретаря Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерреша в свои игры вокруг украинского зерна, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости и RT, которое проводит главред RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян."Мы объясняли долгие месяцы, что да, само удобрение не подпадает под санкции, но фрахт, страховка, посещение нашими судами, которые везут эти товары, иностранных портов, ну и заходы в наши порты судов иностранных для того, чтобы забирать грузы - все это попало сразу под первый или второй пакет (санкций - ред.) ... поэтому, когда нам в глаза лгут и заявляют, что все это неправда и все от вас зависит - это нечистоплотно. К сожалению, они пытались и пытаются до сих пор втянуть в свои игры генерального секретаря ООН", - сказал Лавров.
https://ria.ru/20220720/postavki-1803595809.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803691858_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a72cd339570b2f93877514710fc1aa3b.jpg
Лавров о действиях Запада в отношении украинского зерна: "Они пытаются втянуть в свои игры генсекретаря ООН"
Запад пытается втянуть генерального секретаря Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерреша в свои игры вокруг украинского зерна, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости и RT, которое проводит главред RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.
2022-07-20T12:13
true
PT2M36S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, оон, сергей лавров, антониу гутерреш, украина
12:13 20.07.2022 (обновлено: 13:47 20.07.2022)
Лавров: Запад пытается втянуть генсека ООН в игры вокруг украинского зерна
Глава МИД Лавров: Запад пытается втянуть генсека ООН в свои игры вокруг украинского зерна