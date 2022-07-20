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Пентагон пообещал поставить Украине еще четыре РСЗО HIMARS - РИА Новости, 20.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220720/himars-1803737112.html
Пентагон пообещал поставить Украине еще четыре РСЗО HIMARS
Пентагон пообещал поставить Украине еще четыре РСЗО HIMARS - РИА Новости, 20.07.2022
Пентагон пообещал поставить Украине еще четыре РСЗО HIMARS
Новый пакет американской военной помощи Украине будет включать еще четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T15:10
2022-07-20T15:36
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
нато
рсзо himars
ллойд остин
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 20 июл – РИА Новости. Новый пакет американской военной помощи Украине будет включать еще четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин."Он будет включать еще четыре современные ракетные системы HIMARS, которые украинцы используют так эффективно и которые так сильно изменили ситуацию на поле боя", - сообщил он на виртуальной встрече стран, оказывающих военное содействие Украине. В пакет американской помощи, который будет представлен на этой неделе, также войдут боеприпасы для РСЗО и артиллерии. Ранее США объявляли о передаче Украине 12 РСЗО HIMARS. Остин подчеркнул, что в военных поставках Украине участвуют три десятка стран, и выделил роль Великобритании, Польши и Германии, которые помогают средствами дальнего огневого поражения.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. В МИД РФ заявляли, что члены альянса "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220717/nato-1803090482.html
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в мире, украина, сша, нато, рсзо himars, ллойд остин, ситуация в днр и лнр
15:10 20.07.2022 (обновлено: 15:36 20.07.2022)
 
Пентагон пообещал поставить Украине еще четыре РСЗО HIMARS

Шеф Пентагона Остин: новый пакет помощи Украине включит еще четыре РСЗО HIMARS

© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 июл – РИА Новости. Новый пакет американской военной помощи Украине будет включать еще четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.
"Он будет включать еще четыре современные ракетные системы HIMARS, которые украинцы используют так эффективно и которые так сильно изменили ситуацию на поле боя", - сообщил он на виртуальной встрече стран, оказывающих военное содействие Украине. В пакет американской помощи, который будет представлен на этой неделе, также войдут боеприпасы для РСЗО и артиллерии.
Ранее США объявляли о передаче Украине 12 РСЗО HIMARS. Остин подчеркнул, что в военных поставках Украине участвуют три десятка стран, и выделил роль Великобритании, Польши и Германии, которые помогают средствами дальнего огневого поражения.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. В МИД РФ заявляли, что члены альянса "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
17 июля, 21:23
Эксперт из США назвал уничтожение HIMARS Россией плохой новостью для НАТО
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАНАТОРСЗО HIMARSЛлойд ОстинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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