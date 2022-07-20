15:10 20.07.2022 (обновлено: 15:36 20.07.2022)
Пентагон пообещал поставить Украине еще четыре РСЗО HIMARS
Шеф Пентагона Остин: новый пакет помощи Украине включит еще четыре РСЗО HIMARS
© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 июл – РИА Новости. Новый пакет американской военной помощи Украине будет включать еще четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.
"Он будет включать еще четыре современные ракетные системы HIMARS, которые украинцы используют так эффективно и которые так сильно изменили ситуацию на поле боя", - сообщил он на виртуальной встрече стран, оказывающих военное содействие Украине. В пакет американской помощи, который будет представлен на этой неделе, также войдут боеприпасы для РСЗО и артиллерии.
Ранее США объявляли о передаче Украине 12 РСЗО HIMARS. Остин подчеркнул, что в военных поставках Украине участвуют три десятка стран, и выделил роль Великобритании, Польши и Германии, которые помогают средствами дальнего огневого поражения.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. В МИД РФ заявляли, что члены альянса "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.