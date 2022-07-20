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WP: приоритетом НАТО летом и осенью будет активизация поставок HIMARS Киеву - РИА Новости, 20.07.2022
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WP: приоритетом НАТО летом и осенью будет активизация поставок HIMARS Киеву
WP: приоритетом НАТО летом и осенью будет активизация поставок HIMARS Киеву - РИА Новости, 20.07.2022
WP: приоритетом НАТО летом и осенью будет активизация поставок HIMARS Киеву
Приоритет НАТО летом и осенью этого года будет заключаться в поставках большего количества реактивных систем залпового огня HIMARS Украине, однако эффект от... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T13:34
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нато
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ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Приоритет НАТО летом и осенью этого года будет заключаться в поставках большего количества реактивных систем залпового огня HIMARS Украине, однако эффект от этого может быть виден следующей весной, пишет газета Washington Post.Отмечается, что США и страны Евросоюза активизируют работу оборонных компаний, чтобы нарастить производство оружия, и в том числе хотят увеличить поставки HIMARS для якобы "закрепления недавнего успеха" Украины. Ожидается также активизация подготовки украинских войск со стороны западных стран. Однако, как отмечает издание, эффект от поставок нового оружия и усиления подготовки может быть виден следующей весной.Белый дом накануне объявлял, что США на этой неделе намерены объявить о новом пакете военной помощи Украине, который будет включать РСЗО HIMARS и боеприпасы для артиллерии.Ранее замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов в интервью британской газете The Times заявил, что Украина рано или поздно атакует Черноморский флот РФ западным оружием и вернет Крым. В Госдуме назвали угрозы Киева Черноморскому флоту чем-то "из разряда фантастики".Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220719/ukraina-1803412353.html
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нато, сша, россия, украина, рсзо himars
13:34 20.07.2022
 
WP: приоритетом НАТО летом и осенью будет активизация поставок HIMARS Киеву

Washington Post: приоритетом для НАТО станет поставка HIMARS Киеву

© Фото : Department of Defense/ LCpl Aaron S. PattersonРеактивная система залпового огня на колёсном шасси HIMARS
Реактивная система залпового огня на колёсном шасси HIMARS - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© Фото : Department of Defense/ LCpl Aaron S. Patterson
Реактивная система залпового огня на колёсном шасси HIMARS. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Приоритет НАТО летом и осенью этого года будет заключаться в поставках большего количества реактивных систем залпового огня HIMARS Украине, однако эффект от этого может быть виден следующей весной, пишет газета Washington Post.
Отмечается, что США и страны Евросоюза активизируют работу оборонных компаний, чтобы нарастить производство оружия, и в том числе хотят увеличить поставки HIMARS для якобы "закрепления недавнего успеха" Украины. Ожидается также активизация подготовки украинских войск со стороны западных стран. Однако, как отмечает издание, эффект от поставок нового оружия и усиления подготовки может быть виден следующей весной.
Гвардейский ракетный крейсер Москва - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
19 июля, 12:18Специальная военная операция на Украине
В Минобороны Украины пригрозили потопить российский флот и отвоевать Крым
Белый дом накануне объявлял, что США на этой неделе намерены объявить о новом пакете военной помощи Украине, который будет включать РСЗО HIMARS и боеприпасы для артиллерии.
Ранее замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов в интервью британской газете The Times заявил, что Украина рано или поздно атакует Черноморский флот РФ западным оружием и вернет Крым. В Госдуме назвали угрозы Киева Черноморскому флоту чем-то "из разряда фантастики".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
19 июля, 20:42
Министр обороны Украины назвал страну "испытательным полигоном" для оружия
 
НАТОСШАРоссияУкраинаРСЗО HIMARS
 
 
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