https://ria.ru/20220720/himars-1803702354.html

WP: приоритетом НАТО летом и осенью будет активизация поставок HIMARS Киеву

WP: приоритетом НАТО летом и осенью будет активизация поставок HIMARS Киеву - РИА Новости, 20.07.2022

WP: приоритетом НАТО летом и осенью будет активизация поставок HIMARS Киеву

Приоритет НАТО летом и осенью этого года будет заключаться в поставках большего количества реактивных систем залпового огня HIMARS Украине, однако эффект от... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T13:34

2022-07-20T13:34

2022-07-20T13:34

нато

сша

россия

украина

рсзо himars

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155065/57/1550655762_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d8c59c103d65e23bce369e922281b92c.jpg

ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Приоритет НАТО летом и осенью этого года будет заключаться в поставках большего количества реактивных систем залпового огня HIMARS Украине, однако эффект от этого может быть виден следующей весной, пишет газета Washington Post.Отмечается, что США и страны Евросоюза активизируют работу оборонных компаний, чтобы нарастить производство оружия, и в том числе хотят увеличить поставки HIMARS для якобы "закрепления недавнего успеха" Украины. Ожидается также активизация подготовки украинских войск со стороны западных стран. Однако, как отмечает издание, эффект от поставок нового оружия и усиления подготовки может быть виден следующей весной.Белый дом накануне объявлял, что США на этой неделе намерены объявить о новом пакете военной помощи Украине, который будет включать РСЗО HIMARS и боеприпасы для артиллерии.Ранее замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов в интервью британской газете The Times заявил, что Украина рано или поздно атакует Черноморский флот РФ западным оружием и вернет Крым. В Госдуме назвали угрозы Киева Черноморскому флоту чем-то "из разряда фантастики".Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220719/ukraina-1803412353.html

https://ria.ru/20220719/oruzhie-1803567883.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нато, сша, россия, украина, рсзо himars