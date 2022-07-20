https://ria.ru/20220720/griby-1803600360.html
Россиянам рассказали, когда начнется "волна грибов"
Россиянам рассказали, когда начнется "волна грибов" - РИА Новости, 20.07.2022
Россиянам рассказали, когда начнется "волна грибов"
Когда в Центральной России может начаться грибной сезон в этом году и почему "грибной дождь" – это миф, рассказал в интервью радио Sputnik грибник, автор... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T02:10
2022-07-20T02:10
2022-07-20T02:10
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1f/1766288171_0:267:3167:2048_1920x0_80_0_0_aab20d9aa2bd5a0cd3f51eeebc71162f.jpg
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Когда в Центральной России может начаться грибной сезон в этом году и почему "грибной дождь" – это миф, рассказал в интервью радио Sputnik грибник, автор научно-популярного YouTube-канала "Охотник до грибов" Дмитрий Тихомиров.Жаркая погода неблагоприятна для роста грибов, уверен Тихомиров. Теплый "грибной дождь", после которого в лесу якобы начинают появляться грибы, – это миф, считает он. По словам эксперта, грибница нуждается в прохладе.Первая "волна грибов" в Центральной России может начаться в конце июля, если выпадет достаточное количество осадков и прохладная погода продержится какое-то время, прогнозирует он."Если несколько дней будут лить дожди, и погода будет прохладной, то это может дать импульс грибнице. Я надеюсь, что в конце июля в Центральной России начнется первая волна грибов. Будут еловые белые грибы и боровики. А сейчас можно найти только лисички", – отметил Тихомиров.Эксперт объяснил, что грибы не появляются в лесу сразу после дождя, им нужно какое-то время, чтобы вырасти."Им нужно примерно дней десять. Не надо сразу после дождя идти в лес", – предупредил Тихомиров.Основная "волна грибов" начнется в конце августа, полагает он. Белые грибы прекрасно растут, когда ночи становятся холодными, добавил эксперт."В это время года в Центральной России уже ночи холодные. Белым грибам не страшны заморозки", – сказал Дмитрий Тихомиров в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20220607/ryadovka-1793847268.html
https://ria.ru/20220620/vyraschivanie-1796787777.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1f/1766288171_436:0:3167:2048_1920x0_80_0_0_cdf982c3ea9351fa509bfe1bccfb2b02.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Россиянам рассказали, когда начнется "волна грибов"
Эксперт Тихомиров сообщил, что грибной сезон в России может начаться в конце июля
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости.
Когда в Центральной России может начаться грибной сезон в этом году и почему "грибной дождь" – это миф, рассказал
в интервью радио Sputnik грибник, автор научно-популярного YouTube-канала "Охотник до грибов" Дмитрий Тихомиров.
Жаркая погода неблагоприятна для роста грибов, уверен Тихомиров. Теплый "грибной дождь", после которого в лесу якобы начинают появляться грибы, – это миф, считает он. По словам эксперта, грибница нуждается в прохладе.
"Общее заблуждение многих людей, даже опытных грибников, что для появления грибов нужно тепло и дожди. "Грибной дождь", который идет тогда, когда тепло и светит солнце, – это миф. На самом деле для плодоношения грибницы нужно похолодание. Обычно похолодание сопровождается дождями", – уточнил Тихомиров.
Первая "волна грибов" в Центральной России может начаться в конце июля, если выпадет достаточное количество осадков и прохладная погода продержится какое-то время, прогнозирует он.
"Если несколько дней будут лить дожди, и погода будет прохладной, то это может дать импульс грибнице. Я надеюсь, что в конце июля в Центральной России начнется первая волна грибов. Будут еловые белые грибы и боровики. А сейчас можно найти только лисички", – отметил Тихомиров.
Эксперт объяснил, что грибы не появляются в лесу сразу после дождя, им нужно какое-то время, чтобы вырасти.
"Им нужно примерно дней десять. Не надо сразу после дождя идти в лес", – предупредил Тихомиров.
Основная "волна грибов" начнется в конце августа, полагает он. Белые грибы прекрасно растут, когда ночи становятся холодными, добавил эксперт.
"В это время года в Центральной России уже ночи холодные. Белым грибам не страшны заморозки", – сказал Дмитрий Тихомиров в интервью радио Sputnik.