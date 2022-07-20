https://ria.ru/20220720/griby-1803600360.html

Россиянам рассказали, когда начнется "волна грибов"

Россиянам рассказали, когда начнется "волна грибов" - РИА Новости, 20.07.2022

Россиянам рассказали, когда начнется "волна грибов"

Когда в Центральной России может начаться грибной сезон в этом году и почему "грибной дождь" – это миф, рассказал в интервью радио Sputnik грибник, автор... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T02:10

2022-07-20T02:10

2022-07-20T02:10

общество

россия

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Когда в Центральной России может начаться грибной сезон в этом году и почему "грибной дождь" – это миф, рассказал в интервью радио Sputnik грибник, автор научно-популярного YouTube-канала "Охотник до грибов" Дмитрий Тихомиров.Жаркая погода неблагоприятна для роста грибов, уверен Тихомиров. Теплый "грибной дождь", после которого в лесу якобы начинают появляться грибы, – это миф, считает он. По словам эксперта, грибница нуждается в прохладе.Первая "волна грибов" в Центральной России может начаться в конце июля, если выпадет достаточное количество осадков и прохладная погода продержится какое-то время, прогнозирует он."Если несколько дней будут лить дожди, и погода будет прохладной, то это может дать импульс грибнице. Я надеюсь, что в конце июля в Центральной России начнется первая волна грибов. Будут еловые белые грибы и боровики. А сейчас можно найти только лисички", – отметил Тихомиров.Эксперт объяснил, что грибы не появляются в лесу сразу после дождя, им нужно какое-то время, чтобы вырасти."Им нужно примерно дней десять. Не надо сразу после дождя идти в лес", – предупредил Тихомиров.Основная "волна грибов" начнется в конце августа, полагает он. Белые грибы прекрасно растут, когда ночи становятся холодными, добавил эксперт."В это время года в Центральной России уже ночи холодные. Белым грибам не страшны заморозки", – сказал Дмитрий Тихомиров в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20220607/ryadovka-1793847268.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, россия