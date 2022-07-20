https://ria.ru/20220720/grad-1803794645.html

Украинские войска обстреляли Гольмовский из "Града"

Украинские войска обстреляли Гольмовский из "Града" - РИА Новости, 20.07.2022

Украинские войска обстреляли Гольмовский из "Града"

Украинские войска в 16.30 выпустили 20 ракет из "Града" по Гольмовскому в Донецкой Народной Республике, сообщает в среду представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T17:04

2022-07-20T17:04

2022-07-20T17:04

в мире

украина

горловка

петровский район

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ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Украинские войска в 16.30 выпустили 20 ракет из "Града" по Гольмовскому в Донецкой Народной Республике, сообщает в среду представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям:... 16:30 - населенный пункт Отрадовка – населенный пункт Гольмовский: выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Кроме того, согласно сообщению представительства, украинские войска с 15.05 до 16.20 обстреливали также населенные пункты Доломитное, Горловку и Петровский район Донецка, в том числе снарядами калибром 152 и 155 миллиметров.

https://ria.ru/20220720/aes-1803770115.html

украина

горловка

петровский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, горловка, петровский район