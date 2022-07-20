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Украинские войска обстреляли Гольмовский из "Града"
Украинские войска обстреляли Гольмовский из "Града" - РИА Новости, 20.07.2022
Украинские войска обстреляли Гольмовский из "Града"
Украинские войска в 16.30 выпустили 20 ракет из "Града" по Гольмовскому в Донецкой Народной Республике, сообщает в среду представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T17:04
2022-07-20T17:04
2022-07-20T17:04
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ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Украинские войска в 16.30 выпустили 20 ракет из "Града" по Гольмовскому в Донецкой Народной Республике, сообщает в среду представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям:... 16:30 - населенный пункт Отрадовка – населенный пункт Гольмовский: выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Кроме того, согласно сообщению представительства, украинские войска с 15.05 до 16.20 обстреливали также населенные пункты Доломитное, Горловку и Петровский район Донецка, в том числе снарядами калибром 152 и 155 миллиметров.
https://ria.ru/20220720/aes-1803770115.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, горловка, петровский район
Украинские войска обстреляли Гольмовский из "Града"
Украинские войска выпустили по Гольмовскому 20 ракет из "Града"