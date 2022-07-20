https://ria.ru/20220720/grad-1803677044.html

ВС России уничтожили пять взводов РСЗО "Град"

ВС России уничтожили пять взводов РСЗО "Град" - РИА Новости, 20.07.2022

ВС России уничтожили пять взводов РСЗО "Град"

Российские военные поразили за сутки пять украинских взводов РСЗО "Град" и шесть артиллерийских взводов гаубиц Д-20 и девять артиллерийских взводов орудий Д-30, РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T12:35

2022-07-20T12:35

2022-07-20T12:42

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

безопасность

константиновка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0d/1802151517_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c6ff4f1978f8fcd13eee5e4274d2b50e.jpg

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Российские военные поразили за сутки пять украинских взводов РСЗО "Град" и шесть артиллерийских взводов гаубиц Д-20 и девять артиллерийских взводов орудий Д-30, следует из распространенной в среду сводки Минобороны РФ."В рамках контрбатарейной борьбы за сутки поражены: пять взводов реактивных систем залпового огня "Град" 48-й и 58-й мотопехотных бригад, шесть артиллерийских взводов гаубиц Д-20 и девять артиллерийских взводов орудий Д-30", - говорится в документе.Уточняется, что пораженные объекты находились в районах населенных пунктов Курахово, Новомихайловка, Константиновка и Георгиевка ДНР.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

константиновка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, безопасность, константиновка