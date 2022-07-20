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ВС России уничтожили пять взводов РСЗО "Град" - РИА Новости, 20.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220720/grad-1803677044.html
ВС России уничтожили пять взводов РСЗО "Град"
ВС России уничтожили пять взводов РСЗО "Град" - РИА Новости, 20.07.2022
ВС России уничтожили пять взводов РСЗО "Град"
Российские военные поразили за сутки пять украинских взводов РСЗО "Град" и шесть артиллерийских взводов гаубиц Д-20 и девять артиллерийских взводов орудий Д-30, РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T12:35
2022-07-20T12:42
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
безопасность
константиновка
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Российские военные поразили за сутки пять украинских взводов РСЗО "Град" и шесть артиллерийских взводов гаубиц Д-20 и девять артиллерийских взводов орудий Д-30, следует из распространенной в среду сводки Минобороны РФ."В рамках контрбатарейной борьбы за сутки поражены: пять взводов реактивных систем залпового огня "Град" 48-й и 58-й мотопехотных бригад, шесть артиллерийских взводов гаубиц Д-20 и девять артиллерийских взводов орудий Д-30", - говорится в документе.Уточняется, что пораженные объекты находились в районах населенных пунктов Курахово, Новомихайловка, Константиновка и Георгиевка ДНР.
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россия, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, безопасность, константиновка
12:35 20.07.2022 (обновлено: 12:42 20.07.2022)
 
ВС России уничтожили пять взводов РСЗО "Град"

Минобороны: ВС России уничтожили пять взводов РСЗО "Град, шесть взводов гаубиц Д-20

© РИА Новости / Кирилл Нортон / Перейти в фотобанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Нортон
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Российские военные поразили за сутки пять украинских взводов РСЗО "Град" и шесть артиллерийских взводов гаубиц Д-20 и девять артиллерийских взводов орудий Д-30, следует из распространенной в среду сводки Минобороны РФ.
"В рамках контрбатарейной борьбы за сутки поражены: пять взводов реактивных систем залпового огня "Град" 48-й и 58-й мотопехотных бригад, шесть артиллерийских взводов гаубиц Д-20 и девять артиллерийских взводов орудий Д-30", - говорится в документе.
Уточняется, что пораженные объекты находились в районах населенных пунктов Курахово, Новомихайловка, Константиновка и Георгиевка ДНР.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРБезопасностьКонстантиновка
 
 
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