06:29 20.07.2022 (обновлено: 07:20 20.07.2022)
Украинские войска обстреляли Горловку из "Града"
Украинские войска обстреляли Горловку, выпустив 10 ракет из БМ-21 "Град"
Неразорвавшийся снаряд РСЗО "Град". Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Украинские войска нанесли третий за несколько часов артиллерийский удар по Горловке, выпустив десять ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее сообщалось о двух обстрелах Горловки украинскими войсками из артиллерии калибром 152 и 155 миллиметров.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 6.10 (совпадает с мск) – населенный пункт Курдюмовка – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено десять ракет из БМ-21 "Град", - говорится в заявлении представительства в Telegram-канале.
Как сообщил в Telegram мэр города Иван Приходько, в результате обстрелов погиб один человек, еще трое, включая ребенка, ранены.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".