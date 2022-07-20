https://ria.ru/20220720/grad-1803609667.html

Украинские войска обстреляли Горловку из "Града"

Украинские войска обстреляли Горловку из "Града" - РИА Новости, 20.07.2022

Украинские войска обстреляли Горловку из "Града"

Украинские войска нанесли третий за несколько часов артиллерийский удар по Горловке, выпустив десять ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство Донецкой... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T06:29

2022-07-20T06:29

2022-07-20T07:20

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149133/29/1491332991_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_be325cba9bfc716d5d4bd3b041f429fc.jpg

ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Украинские войска нанесли третий за несколько часов артиллерийский удар по Горловке, выпустив десять ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее сообщалось о двух обстрелах Горловки украинскими войсками из артиллерии калибром 152 и 155 миллиметров.Как сообщил в Telegram мэр города Иван Приходько, в результате обстрелов погиб один человек, еще трое, включая ребенка, ранены.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220720/donetsk-1803608364.html

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, донецкая народная республика, украина