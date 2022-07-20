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Украинские войска обстреляли Горловку из "Града" - РИА Новости, 20.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220720/grad-1803609667.html
Украинские войска обстреляли Горловку из "Града"
Украинские войска обстреляли Горловку из "Града" - РИА Новости, 20.07.2022
Украинские войска обстреляли Горловку из "Града"
Украинские войска нанесли третий за несколько часов артиллерийский удар по Горловке, выпустив десять ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство Донецкой... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T06:29
2022-07-20T07:20
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Украинские войска нанесли третий за несколько часов артиллерийский удар по Горловке, выпустив десять ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее сообщалось о двух обстрелах Горловки украинскими войсками из артиллерии калибром 152 и 155 миллиметров.Как сообщил в Telegram мэр города Иван Приходько, в результате обстрелов погиб один человек, еще трое, включая ребенка, ранены.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
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в мире, донецкая народная республика, украина
06:29 20.07.2022 (обновлено: 07:20 20.07.2022)
 
Украинские войска обстреляли Горловку из "Града"

Украинские войска обстреляли Горловку, выпустив 10 ракет из БМ-21 "Град"

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкНеразорвавшийся снаряд РСЗО "Град"
Неразорвавшийся снаряд РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Неразорвавшийся снаряд РСЗО "Град". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Украинские войска нанесли третий за несколько часов артиллерийский удар по Горловке, выпустив десять ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее сообщалось о двух обстрелах Горловки украинскими войсками из артиллерии калибром 152 и 155 миллиметров.

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 6.10 (совпадает с мск) – населенный пункт Курдюмовка – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено десять ракет из БМ-21 "Град", - говорится в заявлении представительства в Telegram-канале.

Как сообщил в Telegram мэр города Иван Приходько, в результате обстрелов погиб один человек, еще трое, включая ребенка, ранены.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
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Украинские войска обстреляли Донецк
 
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