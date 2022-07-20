https://ria.ru/20220720/gormony-1802200105.html

"Правда тела". Как гормоны управляют нами

"Правда тела". Как гормоны управляют нами - РИА Новости, 20.07.2022

"Правда тела". Как гормоны управляют нами

В резком наборе веса и возросшем аппетите принято винить загадочный гормональный фон, хотя мало кто может объяснить – какая между ними взаимосвязь. Как тестостерон помогает в похудении, влияют ли изменения в питании на количество гормонов, какие гормоны образуются в желудке и как работает система "производства" гормонов в организме человека.

2022-07-20T12:00

2022-07-20T12:00

2022-07-20T13:06

правда тела

подкаст

здоровый образ жизни (зож)

гормоны

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"Правда тела". Как гормоны нами управляют В резком наборе веса и возросшем аппетите принято винить загадочный гормональный фон, хотя мало кто может объяснить – какая между ними взаимосвязь. Как тестостерон помогает в похудении, влияют ли изменения в питании на количество и качество гормонов, какие гормоны образуются в желудке и как вообще работает система "производства" гормонов в организме человека. audio/mpeg

"Правда тела". Как гормоны нами управляют В резком наборе веса и возросшем аппетите принято винить загадочный гормональный фон, хотя мало кто может объяснить – какая между ними взаимосвязь. Как тестостерон помогает в похудении, влияют ли изменения в питании на количество и качество гормонов, какие гормоны образуются в желудке и как вообще работает система "производства" гормонов в организме человека. audio/mpeg

Что нового медицина узнала о гормонах за последние 20 лет, как изменилась (в лучшую сторону) заместительная гормональная терапия и какие анализы показывают изменения в гормональном фоне - рассказывает врач-эндокринолог Роман Терушкин.2:55 – зачем нужны гормоны4:30 – где находится "диспетчер гормонов"5:35 – что такое гормональная терапия и когда ее применяют6:30 – Слабость, апатия, отеки – симптомы чего?7:17 – где берут гормоны для терапии8:16 – почему диеты – это плохо10:35 – "Бич нынешнего века – саркопения"12:34 – щитовидка и резкий набор веса14:30 – как тестостерон помогает "худым"15:44 – что делали надпочечники, "увидев" мамонта17:10 – почему дефицит йода вреден для детей19:36 – гормоны нами управляют?Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Полина ПанинаМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, здоровый образ жизни (зож), гормоны, аудио