https://ria.ru/20220720/gonkong-1803615977.html

В Гонконге доклад Госдепа о торговле людьми назвали предвзятым

В Гонконге доклад Госдепа о торговле людьми назвали предвзятым - РИА Новости, 20.07.2022

В Гонконге доклад Госдепа о торговле людьми назвали предвзятым

Власти Гонконга возражают против "предвзятой" оценки специального административного района, содержащейся в "Докладе о торговле людьми за 2022 год", ранее... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T08:28

2022-07-20T08:28

2022-07-20T08:33

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ПЕКИН, 20 июл – РИА Новости. Власти Гонконга возражают против "предвзятой" оценки специального административного района, содержащейся в "Докладе о торговле людьми за 2022 год", ранее опубликованном госдепартаментом США, говорится в заявлении властей.Ранее госдепартамент США опубликовал ежегодный доклад о торговле людьми за 2022 год. В нем отмечается, что "Гонконг не полностью соответствует минимальным стандартам по искоренению торговли людьми, но прилагает для этого значительные усилия"."Правительство специального административного района Гонконг категорически возражает против предвзятой и несправедливой оценки, содержащейся в докладе государственного департамента США о торговле людьми за 2022 год", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте правительства Гонконга в среду.В заявлении отмечается, что торговля людьми "никогда не была распространенной проблемой в Гонконге", а власти всегда предпринимали активные усилия по борьбе с торговлей людьми.

https://ria.ru/20220701/gonkong-1799456789.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, гонконг, сша