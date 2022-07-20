https://ria.ru/20220720/gonkong-1803615977.html
В Гонконге доклад Госдепа о торговле людьми назвали предвзятым
В Гонконге доклад Госдепа о торговле людьми назвали предвзятым - РИА Новости, 20.07.2022
В Гонконге доклад Госдепа о торговле людьми назвали предвзятым
Власти Гонконга возражают против "предвзятой" оценки специального административного района, содержащейся в "Докладе о торговле людьми за 2022 год", ранее... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T08:28
2022-07-20T08:28
2022-07-20T08:33
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ПЕКИН, 20 июл – РИА Новости. Власти Гонконга возражают против "предвзятой" оценки специального административного района, содержащейся в "Докладе о торговле людьми за 2022 год", ранее опубликованном госдепартаментом США, говорится в заявлении властей.Ранее госдепартамент США опубликовал ежегодный доклад о торговле людьми за 2022 год. В нем отмечается, что "Гонконг не полностью соответствует минимальным стандартам по искоренению торговли людьми, но прилагает для этого значительные усилия"."Правительство специального административного района Гонконг категорически возражает против предвзятой и несправедливой оценки, содержащейся в докладе государственного департамента США о торговле людьми за 2022 год", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте правительства Гонконга в среду.В заявлении отмечается, что торговля людьми "никогда не была распространенной проблемой в Гонконге", а власти всегда предпринимали активные усилия по борьбе с торговлей людьми.
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в мире, гонконг, сша
08:28 20.07.2022 (обновлено: 08:33 20.07.2022)
В Гонконге доклад Госдепа о торговле людьми назвали предвзятым
Власти Гонконга назвали доклад Госдепа о торговле людьми за 2022 год предвзятым
ПЕКИН, 20 июл – РИА Новости. Власти Гонконга возражают против "предвзятой" оценки специального административного района, содержащейся в "Докладе о торговле людьми за 2022 год", ранее опубликованном госдепартаментом США, говорится в заявлении властей.
Ранее госдепартамент США
опубликовал ежегодный доклад о торговле людьми за 2022 год. В нем отмечается, что "Гонконг не полностью соответствует минимальным стандартам по искоренению торговли людьми, но прилагает для этого значительные усилия".
"Правительство специального административного района Гонконг
категорически возражает против предвзятой и несправедливой оценки, содержащейся в докладе государственного департамента США о торговле людьми за 2022 год", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте правительства Гонконга в среду.
В заявлении отмечается, что торговля людьми "никогда не была распространенной проблемой в Гонконге", а власти всегда предпринимали активные усилия по борьбе с торговлей людьми.