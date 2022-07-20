Рейтинг@Mail.ru
В Гонконге доклад Госдепа о торговле людьми назвали предвзятым - РИА Новости, 20.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220720/gonkong-1803615977.html
В Гонконге доклад Госдепа о торговле людьми назвали предвзятым
В Гонконге доклад Госдепа о торговле людьми назвали предвзятым - РИА Новости, 20.07.2022
В Гонконге доклад Госдепа о торговле людьми назвали предвзятым
Власти Гонконга возражают против "предвзятой" оценки специального административного района, содержащейся в "Докладе о торговле людьми за 2022 год", ранее... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T08:28
2022-07-20T08:33
в мире
гонконг
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/04/1569581956_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9996ac19532c566f575516974ba5d862.jpg
ПЕКИН, 20 июл – РИА Новости. Власти Гонконга возражают против "предвзятой" оценки специального административного района, содержащейся в "Докладе о торговле людьми за 2022 год", ранее опубликованном госдепартаментом США, говорится в заявлении властей.Ранее госдепартамент США опубликовал ежегодный доклад о торговле людьми за 2022 год. В нем отмечается, что "Гонконг не полностью соответствует минимальным стандартам по искоренению торговли людьми, но прилагает для этого значительные усилия"."Правительство специального административного района Гонконг категорически возражает против предвзятой и несправедливой оценки, содержащейся в докладе государственного департамента США о торговле людьми за 2022 год", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте правительства Гонконга в среду.В заявлении отмечается, что торговля людьми "никогда не была распространенной проблемой в Гонконге", а власти всегда предпринимали активные усилия по борьбе с торговлей людьми.
https://ria.ru/20220701/gonkong-1799456789.html
гонконг
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/04/1569581956_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fd206be9510f290ae8f6eab05e95129c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гонконг, сша
08:28 20.07.2022 (обновлено: 08:33 20.07.2022)
 
В Гонконге доклад Госдепа о торговле людьми назвали предвзятым

Власти Гонконга назвали доклад Госдепа о торговле людьми за 2022 год предвзятым

© РИА Новости / Мигель КанделаТуристы в медицинских масках на набережной в Гонконге
Туристы в медицинских масках на набережной в Гонконге - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Мигель Кандела
Туристы в медицинских масках на набережной в Гонконге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 20 июл – РИА Новости. Власти Гонконга возражают против "предвзятой" оценки специального административного района, содержащейся в "Докладе о торговле людьми за 2022 год", ранее опубликованном госдепартаментом США, говорится в заявлении властей.
Ранее госдепартамент США опубликовал ежегодный доклад о торговле людьми за 2022 год. В нем отмечается, что "Гонконг не полностью соответствует минимальным стандартам по искоренению торговли людьми, но прилагает для этого значительные усилия".
"Правительство специального административного района Гонконг категорически возражает против предвзятой и несправедливой оценки, содержащейся в докладе государственного департамента США о торговле людьми за 2022 год", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте правительства Гонконга в среду.
В заявлении отмечается, что торговля людьми "никогда не была распространенной проблемой в Гонконге", а власти всегда предпринимали активные усилия по борьбе с торговлей людьми.
Председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном мероприятии по случаю 25-летней годовщины возвращения Гонконга под юрисдикцию Китая
1 июля, 06:55
Си Цзиньпин высказался о будущем Гонконга
 
В миреГонконгСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала