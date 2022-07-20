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В ООН предрекли массовый голод в мире - РИА Новости, 20.07.2022
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В ООН предрекли массовый голод в мире
В ООН предрекли массовый голод в мире - РИА Новости, 20.07.2022
В ООН предрекли массовый голод в мире
Мировое сообщество рискует столкнуться с массовым голодом, политической дестабилизацией и неконтролируемой миграцией, если проигнорирует нынешний... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T02:12
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ВАШИНГТОН, 20 июл – РИА Новости. Мировое сообщество рискует столкнуться с массовым голодом, политической дестабилизацией и неконтролируемой миграцией, если проигнорирует нынешний продовольственный кризис, считает исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли.Представитель ООН предостерег, что следующий год в этом отношении может оказаться "намного хуже" текущего. Он также допустил, что мировое сообщество будет испытывать трудности из-за роста цен на продукты питания в ближайшие 6-12 месяцев. После этого, если проблему не удастся решить, мир может настичь дефицит продовольствия.По мнению Бизли, ситуация усугубляется в том числе из-за ограничений на поставки удобрений из России и Белоруссии на мировые рынки.
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оон, в мире
02:12 20.07.2022 (обновлено: 05:15 20.07.2022)
 
В ООН предрекли массовый голод в мире

Представитель ООН Бизли заявил, что мир рискует столкнуться с массовым голодом

© AFP 2022 / NARINDER NANUГолодающие люди
Голодающие люди - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© AFP 2022 / NARINDER NANU
Голодающие люди. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 июл – РИА Новости. Мировое сообщество рискует столкнуться с массовым голодом, политической дестабилизацией и неконтролируемой миграцией, если проигнорирует нынешний продовольственный кризис, считает исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли.
"Мы столкнулись с беспрецедентным кризисом уже сейчас, и если мы не справимся с ним стратегически и эффективно, то нас ждут массовый голод, дестабилизация десятков стран и массовая миграция", - сказал Бизли, выступая в рамках дискуссии, организованной на площадке Совета по международным делам.
Представитель ООН предостерег, что следующий год в этом отношении может оказаться "намного хуже" текущего. Он также допустил, что мировое сообщество будет испытывать трудности из-за роста цен на продукты питания в ближайшие 6-12 месяцев. После этого, если проблему не удастся решить, мир может настичь дефицит продовольствия.
По мнению Бизли, ситуация усугубляется в том числе из-за ограничений на поставки удобрений из России и Белоруссии на мировые рынки.
Заместитель директора департамента Африки МИД РФ Олег Озеров - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
12 июля, 13:05
Продовольственный кризис в Африке спровоцирован Западом, заявил посол МИД
 
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