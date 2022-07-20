02:12 20.07.2022 (обновлено: 05:15 20.07.2022)
В ООН предрекли массовый голод в мире
Представитель ООН Бизли заявил, что мир рискует столкнуться с массовым голодом
Голодающие люди. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 июл – РИА Новости. Мировое сообщество рискует столкнуться с массовым голодом, политической дестабилизацией и неконтролируемой миграцией, если проигнорирует нынешний продовольственный кризис, считает исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли.
"Мы столкнулись с беспрецедентным кризисом уже сейчас, и если мы не справимся с ним стратегически и эффективно, то нас ждут массовый голод, дестабилизация десятков стран и массовая миграция", - сказал Бизли, выступая в рамках дискуссии, организованной на площадке Совета по международным делам.
Представитель ООН предостерег, что следующий год в этом отношении может оказаться "намного хуже" текущего. Он также допустил, что мировое сообщество будет испытывать трудности из-за роста цен на продукты питания в ближайшие 6-12 месяцев. После этого, если проблему не удастся решить, мир может настичь дефицит продовольствия.
По мнению Бизли, ситуация усугубляется в том числе из-за ограничений на поставки удобрений из России и Белоруссии на мировые рынки.