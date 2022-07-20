https://ria.ru/20220720/golod-1803602252.html

В ООН предрекли массовый голод в мире

В ООН предрекли массовый голод в мире - РИА Новости, 20.07.2022

В ООН предрекли массовый голод в мире

Мировое сообщество рискует столкнуться с массовым голодом, политической дестабилизацией и неконтролируемой миграцией, если проигнорирует нынешний... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T02:12

2022-07-20T02:12

2022-07-20T05:15

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ВАШИНГТОН, 20 июл – РИА Новости. Мировое сообщество рискует столкнуться с массовым голодом, политической дестабилизацией и неконтролируемой миграцией, если проигнорирует нынешний продовольственный кризис, считает исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли.Представитель ООН предостерег, что следующий год в этом отношении может оказаться "намного хуже" текущего. Он также допустил, что мировое сообщество будет испытывать трудности из-за роста цен на продукты питания в ближайшие 6-12 месяцев. После этого, если проблему не удастся решить, мир может настичь дефицит продовольствия.По мнению Бизли, ситуация усугубляется в том числе из-за ограничений на поставки удобрений из России и Белоруссии на мировые рынки.

https://ria.ru/20220712/sanktsii-1801912997.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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