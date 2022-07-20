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Российский газ позволит ФРГ избежать энергокризиса, заявили в бундестаге - РИА Новости, 20.07.2022
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Российский газ позволит ФРГ избежать энергокризиса, заявили в бундестаге
Российский газ позволит ФРГ избежать энергокризиса, заявили в бундестаге - РИА Новости, 20.07.2022
Российский газ позволит ФРГ избежать энергокризиса, заявили в бундестаге
Поставки газа из России позволят Германии избежать энергокризиса этой зимой, считает депутат бундестага ("Альтернатива для Германии") Евгений Шмидт. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T06:43
2022-07-20T06:50
в мире
германия
россия
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Поставки газа из России позволят Германии избежать энергокризиса этой зимой, считает депутат бундестага ("Альтернатива для Германии") Евгений Шмидт.Собеседник агентства пояснил, что благополучие Германии "не в последнюю очередь зиждется на поставках дешевых энергоресурсов из РФ".Шмидт также призвал правительство ФРГ "попытаться свернуть санкционную политику, которая в первую очередь бьет по самой Германии, в дальнейшем выстраивая долгосрочные доверительные отношения с Россией без угроз и внешнеполитических ультиматумов".
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в мире, германия, россия
06:43 20.07.2022 (обновлено: 06:50 20.07.2022)
 
Российский газ позволит ФРГ избежать энергокризиса, заявили в бундестаге

Депутат бундестага Шмидт: российский газ позволит Германии избежать энергокризиса зимой

© AP Photo / Joerg SarbachРабочий на газовом хранилище, Германия
Рабочий на газовом хранилище, Германия - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© AP Photo / Joerg Sarbach
Рабочий на газовом хранилище, Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Поставки газа из России позволят Германии избежать энергокризиса этой зимой, считает депутат бундестага ("Альтернатива для Германии") Евгений Шмидт.
"Запуск газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2" на полную мощность отвечает в полной мере интересам Германии, и именно поставки дешевого трубопроводного газа из России позволят Германии избежать энергетического кризиса в ближайшую зиму", - заявил РИА Новости депутат.
Собеседник агентства пояснил, что благополучие Германии "не в последнюю очередь зиждется на поставках дешевых энергоресурсов из РФ".
Шмидт также призвал правительство ФРГ "попытаться свернуть санкционную политику, которая в первую очередь бьет по самой Германии, в дальнейшем выстраивая долгосрочные доверительные отношения с Россией без угроз и внешнеполитических ультиматумов".
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