06:43 20.07.2022 (обновлено: 06:50 20.07.2022)
Российский газ позволит ФРГ избежать энергокризиса, заявили в бундестаге
Депутат бундестага Шмидт: российский газ позволит Германии избежать энергокризиса зимой
© AP Photo / Joerg SarbachРабочий на газовом хранилище, Германия
© AP Photo / Joerg Sarbach
Рабочий на газовом хранилище, Германия. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Поставки газа из России позволят Германии избежать энергокризиса этой зимой, считает депутат бундестага ("Альтернатива для Германии") Евгений Шмидт.
"Запуск газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2" на полную мощность отвечает в полной мере интересам Германии, и именно поставки дешевого трубопроводного газа из России позволят Германии избежать энергетического кризиса в ближайшую зиму", - заявил РИА Новости депутат.
Собеседник агентства пояснил, что благополучие Германии "не в последнюю очередь зиждется на поставках дешевых энергоресурсов из РФ".
Шмидт также призвал правительство ФРГ "попытаться свернуть санкционную политику, которая в первую очередь бьет по самой Германии, в дальнейшем выстраивая долгосрочные доверительные отношения с Россией без угроз и внешнеполитических ультиматумов".
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