https://ria.ru/20220720/germaniya-1803609853.html

Российский газ позволит ФРГ избежать энергокризиса, заявили в бундестаге

Российский газ позволит ФРГ избежать энергокризиса, заявили в бундестаге - РИА Новости, 20.07.2022

Российский газ позволит ФРГ избежать энергокризиса, заявили в бундестаге

Поставки газа из России позволят Германии избежать энергокризиса этой зимой, считает депутат бундестага ("Альтернатива для Германии") Евгений Шмидт. РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T06:43

2022-07-20T06:43

2022-07-20T06:50

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Поставки газа из России позволят Германии избежать энергокризиса этой зимой, считает депутат бундестага ("Альтернатива для Германии") Евгений Шмидт.Собеседник агентства пояснил, что благополучие Германии "не в последнюю очередь зиждется на поставках дешевых энергоресурсов из РФ".Шмидт также призвал правительство ФРГ "попытаться свернуть санкционную политику, которая в первую очередь бьет по самой Германии, в дальнейшем выстраивая долгосрочные доверительные отношения с Россией без угроз и внешнеполитических ультиматумов".

https://ria.ru/20220719/krakh-1803358349.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, германия, россия