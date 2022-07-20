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Немецкий генерал признал неисчерпаемость ресурсов России

Немецкий генерал признал неисчерпаемость ресурсов России - РИА Новости, 20.07.2022

Немецкий генерал признал неисчерпаемость ресурсов России

Россия располагает практически неисчерпаемыми ресурсами, заявил в интервью газете Handelsblatt инспектор сухопутных войск Бундесвера, генерал-лейтенант Альфонс... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T04:06

2022-07-20T04:06

2022-07-20T04:19

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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Россия располагает практически неисчерпаемыми ресурсами, заявил в интервью газете Handelsblatt инспектор сухопутных войск Бундесвера, генерал-лейтенант Альфонс Маис."Благодаря превосходству в артиллерии российская армия продвигается вперед километр за километром", - заявил Маис, призвав остеречься от недооценки армии России.По его словам, это конфликт "на истощение и изматывание сил", и вопрос в том, как долго Украина сможет продержаться. "Я говорю не о материально-технической части, а о личном составе", - отметил он.Генерал указал, что российские Вооруженные силы многому научатся в ходе противостояния. "Армия России станет боеспособнее. Кроме того, Россия располагает практически неисчерпаемыми ресурсами", - добавил он.Москва с 24 февраля проводит военную операцию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как сообщили в Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал ВСУ. Союзные войска полностью выбили украинских силовиков с территории Луганской Народной Республики. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220719/ukraina-1803539628.html

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в мире, владимир путин, россия, украина, вооруженные силы украины, донбасс, бундесвер германии