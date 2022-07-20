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Немецкий генерал признал неисчерпаемость ресурсов России - РИА Новости, 20.07.2022
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Немецкий генерал признал неисчерпаемость ресурсов России
Немецкий генерал признал неисчерпаемость ресурсов России - РИА Новости, 20.07.2022
Немецкий генерал признал неисчерпаемость ресурсов России
Россия располагает практически неисчерпаемыми ресурсами, заявил в интервью газете Handelsblatt инспектор сухопутных войск Бундесвера, генерал-лейтенант Альфонс... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T04:06
2022-07-20T04:19
в мире
владимир путин
россия
украина
вооруженные силы украины
донбасс
бундесвер германии
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Россия располагает практически неисчерпаемыми ресурсами, заявил в интервью газете Handelsblatt инспектор сухопутных войск Бундесвера, генерал-лейтенант Альфонс Маис."Благодаря превосходству в артиллерии российская армия продвигается вперед километр за километром", - заявил Маис, призвав остеречься от недооценки армии России.По его словам, это конфликт "на истощение и изматывание сил", и вопрос в том, как долго Украина сможет продержаться. "Я говорю не о материально-технической части, а о личном составе", - отметил он.Генерал указал, что российские Вооруженные силы многому научатся в ходе противостояния. "Армия России станет боеспособнее. Кроме того, Россия располагает практически неисчерпаемыми ресурсами", - добавил он.Москва с 24 февраля проводит военную операцию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как сообщили в Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал ВСУ. Союзные войска полностью выбили украинских силовиков с территории Луганской Народной Республики. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220719/ukraina-1803539628.html
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в мире, владимир путин, россия, украина, вооруженные силы украины, донбасс, бундесвер германии
04:06 20.07.2022 (обновлено: 04:19 20.07.2022)
 
Немецкий генерал признал неисчерпаемость ресурсов России

Генерал Бундесвера Маис признал, что Россия обладает практически неисчерпаемыми ресурсами

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкКолонна военной техники ВС РФ на одной из улиц в Купянске
Колонна военной техники ВС РФ на одной из улиц в Купянске - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Колонна военной техники ВС РФ на одной из улиц в Купянске. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Россия располагает практически неисчерпаемыми ресурсами, заявил в интервью газете Handelsblatt инспектор сухопутных войск Бундесвера, генерал-лейтенант Альфонс Маис.
"Благодаря превосходству в артиллерии российская армия продвигается вперед километр за километром", - заявил Маис, призвав остеречься от недооценки армии России.
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По его словам, это конфликт "на истощение и изматывание сил", и вопрос в том, как долго Украина сможет продержаться. "Я говорю не о материально-технической части, а о личном составе", - отметил он.
Генерал указал, что российские Вооруженные силы многому научатся в ходе противостояния. "Армия России станет боеспособнее. Кроме того, Россия располагает практически неисчерпаемыми ресурсами", - добавил он.
Москва с 24 февраля проводит военную операцию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как сообщили в Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал ВСУ. Союзные войска полностью выбили украинских силовиков с территории Луганской Народной Республики. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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В миреВладимир ПутинРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныДонбассБундесвер Германии
 
 
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