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Доля нефтегазового сектора в ВВП России в первом квартале составила 21,7% - РИА Новости, 20.07.2022
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Доля нефтегазового сектора в ВВП России в первом квартале составила 21,7%
Доля нефтегазового сектора в ВВП России в первом квартале составила 21,7% - РИА Новости, 20.07.2022
Доля нефтегазового сектора в ВВП России в первом квартале составила 21,7%
Доля нефтегазового сектора в ВВП России в первом квартале текущего года составила 21,7%, свидетельствуют данные Росстата. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T22:11
2022-07-20T22:14
экономика
цены на нефть
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Доля нефтегазового сектора в ВВП России в первом квартале текущего года составила 21,7%, свидетельствуют данные Росстата.Статистическое ведомство в 2022 году ежеквартально публикует информацию о доле нефтегазового сектора в ВВП, а также оценивает его динамику – индекс физического объема валовой добавленной стоимости. Аналогичные расчеты ведутся и для ненефтегазовой экономики.Росстат сообщил, что при этом индекс физического объема валовой добавленной стоимости нефтегазового сектора в первом квартале составляет 120,4% (к соответствующему периоду предыдущего года). Под индексом физического объема понимается соотношение показателей двух периодов в постоянных ценах.Доля ненефтегазового сектора в общем объеме ВВП в первом квартале текущего года составила 78,3%, а индекс физического объема валовой добавленной стоимости – 100,1%.В 2021 году доля нефтегазового сектора в ВВП составила 17,4%, в 2020 году 13,9%, в 2019 - 18,8%, в 2018 и 2017 года - 20,7% и 16,6% соответственно. В 2021 году по кварталам доля нефтегазового сектора в валовом внутреннем продукте РФ оценивалась в 17,3% в первом, 17,7% - во втором, 17,1% и 17,5% в третьем и четвертом кварталах.Нефтегазовый сектор экономики, по методологии Росстата, включает производственные единицы по производству сырой нефти, природного газа и продуктов их переработки, а также производству товаров и услуг, связанных с добычей нефти и газа, их переработкой, транспортировкой и продажей потребителям; и вспомогательную деятельность по обеспечению функционирования нефтегазового сектора.
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экономика, цены на нефть, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)
22:11 20.07.2022 (обновлено: 22:14 20.07.2022)
 
Доля нефтегазового сектора в ВВП России в первом квартале составила 21,7%

Доля нефтегазового сектора в ВВП России в первом квартале составила 21,7%

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкНефтеперекачивающая станция
Нефтеперекачивающая станция - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Нефтеперекачивающая станция. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Доля нефтегазового сектора в ВВП России в первом квартале текущего года составила 21,7%, свидетельствуют данные Росстата.
Статистическое ведомство в 2022 году ежеквартально публикует информацию о доле нефтегазового сектора в ВВП, а также оценивает его динамику – индекс физического объема валовой добавленной стоимости. Аналогичные расчеты ведутся и для ненефтегазовой экономики.
Росстат сообщил, что при этом индекс физического объема валовой добавленной стоимости нефтегазового сектора в первом квартале составляет 120,4% (к соответствующему периоду предыдущего года). Под индексом физического объема понимается соотношение показателей двух периодов в постоянных ценах.
Доля ненефтегазового сектора в общем объеме ВВП в первом квартале текущего года составила 78,3%, а индекс физического объема валовой добавленной стоимости – 100,1%.
В 2021 году доля нефтегазового сектора в ВВП составила 17,4%, в 2020 году 13,9%, в 2019 - 18,8%, в 2018 и 2017 года - 20,7% и 16,6% соответственно. В 2021 году по кварталам доля нефтегазового сектора в валовом внутреннем продукте РФ оценивалась в 17,3% в первом, 17,7% - во втором, 17,1% и 17,5% в третьем и четвертом кварталах.
Нефтегазовый сектор экономики, по методологии Росстата, включает производственные единицы по производству сырой нефти, природного газа и продуктов их переработки, а также производству товаров и услуг, связанных с добычей нефти и газа, их переработкой, транспортировкой и продажей потребителям; и вспомогательную деятельность по обеспечению функционирования нефтегазового сектора.
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
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ЭкономикаЦены на нефтьРоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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