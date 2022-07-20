https://ria.ru/20220720/gaz-1803906901.html

Доля нефтегазового сектора в ВВП России в первом квартале составила 21,7%

Доля нефтегазового сектора в ВВП России в первом квартале составила 21,7% - РИА Новости, 20.07.2022

Доля нефтегазового сектора в ВВП России в первом квартале составила 21,7%

Доля нефтегазового сектора в ВВП России в первом квартале текущего года составила 21,7%, свидетельствуют данные Росстата. РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T22:11

2022-07-20T22:11

2022-07-20T22:14

экономика

цены на нефть

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Доля нефтегазового сектора в ВВП России в первом квартале текущего года составила 21,7%, свидетельствуют данные Росстата.Статистическое ведомство в 2022 году ежеквартально публикует информацию о доле нефтегазового сектора в ВВП, а также оценивает его динамику – индекс физического объема валовой добавленной стоимости. Аналогичные расчеты ведутся и для ненефтегазовой экономики.Росстат сообщил, что при этом индекс физического объема валовой добавленной стоимости нефтегазового сектора в первом квартале составляет 120,4% (к соответствующему периоду предыдущего года). Под индексом физического объема понимается соотношение показателей двух периодов в постоянных ценах.Доля ненефтегазового сектора в общем объеме ВВП в первом квартале текущего года составила 78,3%, а индекс физического объема валовой добавленной стоимости – 100,1%.В 2021 году доля нефтегазового сектора в ВВП составила 17,4%, в 2020 году 13,9%, в 2019 - 18,8%, в 2018 и 2017 года - 20,7% и 16,6% соответственно. В 2021 году по кварталам доля нефтегазового сектора в валовом внутреннем продукте РФ оценивалась в 17,3% в первом, 17,7% - во втором, 17,1% и 17,5% в третьем и четвертом кварталах.Нефтегазовый сектор экономики, по методологии Росстата, включает производственные единицы по производству сырой нефти, природного газа и продуктов их переработки, а также производству товаров и услуг, связанных с добычей нефти и газа, их переработкой, транспортировкой и продажей потребителям; и вспомогательную деятельность по обеспечению функционирования нефтегазового сектора.

https://ria.ru/20220719/vvp-1803440070.html

россия

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Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

экономика, цены на нефть, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)