https://ria.ru/20220720/gaz-1803904581.html

США рассчитывают на возобновление работы "Северного потока"

США рассчитывают на возобновление работы "Северного потока" - РИА Новости, 20.07.2022

США рассчитывают на возобновление работы "Северного потока"

США рассчитывают на возобновление работы газопровода "Северный поток-1", видят в нем фактор энергетической безопасности Европы в краткосрочной перспективе,... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T21:52

2022-07-20T21:52

2022-07-20T22:22

экономика

сша

северный поток

европа

германия

канада

газпром

siemens

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ВАШИНГТОН, 20 июл – РИА Новости. США рассчитывают на возобновление работы газопровода "Северный поток-1", видят в нем фактор энергетической безопасности Европы в краткосрочной перспективе, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.Прайс добавил, что на краткосрочную перспективу, пока Европа не снизит зависимость от российских энергоносителей, "возобновление поставок газа позволит Германии и другим странам континента восполнить свои резервы, повысив энергетическую безопасность и устойчивость"."Северный поток" - основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу - был остановлен 11 июля на плановое техобслуживание, завершение которого ожидается 21 июля. При этом с середины июня экспорт по трубопроводу шел с ограничением - на уровне 40% от почти 170 миллионов кубов мощности. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что сокращение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Так, Канада лишь 10 июля заявила о разрешении вывезти из страны один из них.

https://ria.ru/20220720/siemens-1803849290.html

сша

европа

германия

канада

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экономика, сша, северный поток, европа, германия, канада, газпром, siemens, евросоюз