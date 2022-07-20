https://ria.ru/20220720/gaz-1803904581.html
США рассчитывают на возобновление работы "Северного потока"
США рассчитывают на возобновление работы "Северного потока" - РИА Новости, 20.07.2022
США рассчитывают на возобновление работы "Северного потока"
США рассчитывают на возобновление работы газопровода "Северный поток-1", видят в нем фактор энергетической безопасности Европы в краткосрочной перспективе,... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T21:52
2022-07-20T21:52
2022-07-20T22:22
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северный поток
европа
германия
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газпром
siemens
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ВАШИНГТОН, 20 июл – РИА Новости. США рассчитывают на возобновление работы газопровода "Северный поток-1", видят в нем фактор энергетической безопасности Европы в краткосрочной перспективе, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.Прайс добавил, что на краткосрочную перспективу, пока Европа не снизит зависимость от российских энергоносителей, "возобновление поставок газа позволит Германии и другим странам континента восполнить свои резервы, повысив энергетическую безопасность и устойчивость"."Северный поток" - основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу - был остановлен 11 июля на плановое техобслуживание, завершение которого ожидается 21 июля. При этом с середины июня экспорт по трубопроводу шел с ограничением - на уровне 40% от почти 170 миллионов кубов мощности. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что сокращение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Так, Канада лишь 10 июля заявила о разрешении вывезти из страны один из них.
https://ria.ru/20220720/siemens-1803849290.html
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экономика, сша, северный поток, европа, германия, канада, газпром, siemens, евросоюз
21:52 20.07.2022 (обновлено: 22:22 20.07.2022)
США рассчитывают на возобновление работы "Северного потока"
Представитель госдепа Прайс заявил, что США ждут возобновления работы "Северного потока"