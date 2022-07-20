Рейтинг@Mail.ru
США рассчитывают на возобновление работы "Северного потока" - РИА Новости, 20.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220720/gaz-1803904581.html
США рассчитывают на возобновление работы "Северного потока"
США рассчитывают на возобновление работы "Северного потока" - РИА Новости, 20.07.2022
США рассчитывают на возобновление работы "Северного потока"
США рассчитывают на возобновление работы газопровода "Северный поток-1", видят в нем фактор энергетической безопасности Европы в краткосрочной перспективе,... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T21:52
2022-07-20T22:22
экономика
сша
северный поток
европа
германия
канада
газпром
siemens
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801738888_0:0:2864:1610_1920x0_80_0_0_f503de22db7b4fdad9fe59c2b5aa59ff.jpg
ВАШИНГТОН, 20 июл – РИА Новости. США рассчитывают на возобновление работы газопровода "Северный поток-1", видят в нем фактор энергетической безопасности Европы в краткосрочной перспективе, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.Прайс добавил, что на краткосрочную перспективу, пока Европа не снизит зависимость от российских энергоносителей, "возобновление поставок газа позволит Германии и другим странам континента восполнить свои резервы, повысив энергетическую безопасность и устойчивость"."Северный поток" - основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу - был остановлен 11 июля на плановое техобслуживание, завершение которого ожидается 21 июля. При этом с середины июня экспорт по трубопроводу шел с ограничением - на уровне 40% от почти 170 миллионов кубов мощности. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что сокращение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Так, Канада лишь 10 июля заявила о разрешении вывезти из страны один из них.
https://ria.ru/20220720/siemens-1803849290.html
сша
европа
германия
канада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801738888_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bfc1a7cdd2314283d9f9a25cf829e906.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сша, северный поток, европа, германия, канада, газпром, siemens, евросоюз
21:52 20.07.2022 (обновлено: 22:22 20.07.2022)
 
США рассчитывают на возобновление работы "Северного потока"

Представитель госдепа Прайс заявил, что США ждут возобновления работы "Северного потока"

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкГазопровод "Северный поток"
Газопровод Северный поток - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Газопровод "Северный поток". Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 июл – РИА Новости. США рассчитывают на возобновление работы газопровода "Северный поток-1", видят в нем фактор энергетической безопасности Европы в краткосрочной перспективе, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
"Северный поток" был бы важным элементом этого... Мы приняли к сведению, расценивайте их как пожелаете, публичные заявления о том, что "Газпром" будет выполнять существующие контракты", - сказал он на пресс-конференции, отвечая на вопрос, действительно ли он считает, что этот газопровод поможет восполнить запасы Европы.
Прайс добавил, что на краткосрочную перспективу, пока Европа не снизит зависимость от российских энергоносителей, "возобновление поставок газа позволит Германии и другим странам континента восполнить свои резервы, повысив энергетическую безопасность и устойчивость".
"Северный поток" - основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу - был остановлен 11 июля на плановое техобслуживание, завершение которого ожидается 21 июля. При этом с середины июня экспорт по трубопроводу шел с ограничением - на уровне 40% от почти 170 миллионов кубов мощности. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что сокращение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Так, Канада лишь 10 июля заявила о разрешении вывезти из страны один из них.
Готовая часть газопровода Северный поток в окрестностях города Любмин - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
Вчера, 18:21
Siemens подтвердила готовность обслуживать турбины для "Северного потока"
 
ЭкономикаСШАСеверный потокЕвропаГерманияКанадаГазпромSiemensЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала