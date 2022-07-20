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В ФРГ ожидают поставки по "Северному потоку" в 30 процентов от мощности - РИА Новости, 20.07.2022
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В ФРГ ожидают поставки по "Северному потоку" в 30 процентов от мощности
В ФРГ ожидают поставки по "Северному потоку" в 30 процентов от мощности - РИА Новости, 20.07.2022
В ФРГ ожидают поставки по "Северному потоку" в 30 процентов от мощности
Поставки газа из России по "Северному потоку" в четверг, 21 июля, составят 30 процентов от пропускной мощности газопровода, сообщил глава Федерального сетевого... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T21:46
2022-07-20T21:57
экономика
россия
европа
газпром
opal nel transport gmbh
северный поток
владимир путин
германия
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Поставки газа из России по "Северному потоку" в четверг, 21 июля, составят 30 процентов от пропускной мощности газопровода, сообщил глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер.В среду компания OPAL Gastransport GmbH — оператор газопровода Opal, принимающего газ из "Северного потока", предположила аналогичный уровень поставок.На "Северном потоке" проводятся технические работы, которые закончатся 21 июля. Они состоят из тестирования механических компонентов и систем автоматизации, указывал оператор магистрали Nord Stream AG.С середины июня экспорт топлива по магистрали шел в ограниченном формате, на уровне 40 процентов от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности. По словам представителей "Газпрома", сокращение провели из-за задержек в возврате немецкой Siemens из ремонта газоперекачивающих агрегатов (ГПА), которые установлены на КС "Портовая" для подачи газа в трубопровод. Особые трудности возникли с возвратом турбины из Канады, наложившей санкции на российского поставщика.Сложившаяся ситуация породила в Европе опасения, что после завершения техобслуживания "Газпром" и вовсе не возобновит поставки по магистрали. При этом российская сторона неоднократно подчеркивала, что сокращение поставок по "Северному потоку" обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов. Так, президент России Владимир Путин заявил, что "Газпром" со своей стороны выполняет и намерен выполнять все свои обязательства по поставкам.
https://ria.ru/20220720/siemens-1803849290.html
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экономика, россия, европа, газпром, opal nel transport gmbh, северный поток, владимир путин, германия
21:46 20.07.2022 (обновлено: 21:57 20.07.2022)
 
В ФРГ ожидают поставки по "Северному потоку" в 30 процентов от мощности

Регулятор ФРГ: поставки по "Северному потоку" 21 июля составят 30 процентов от мощности

© Фото : Nord Stream 2/Igor KuznecovПуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2"
Пуско-наладка оборудования газопровода Северный поток ‑ 2 - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© Фото : Nord Stream 2/Igor Kuznecov
Пуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Поставки газа из России по "Северному потоку" в четверг, 21 июля, составят 30 процентов от пропускной мощности газопровода, сообщил глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер.

"Теперь заявлены приблизительно 530 ГВт/ч в день для "Северного потока" на 21 июля <...> Возможны дальнейшие изменения", — написал он в Twitter. Ранее немецкий чиновник заявлял об объеме в 40 процентов.

В среду компания OPAL Gastransport GmbH — оператор газопровода Opal, принимающего газ из "Северного потока", предположила аналогичный уровень поставок.
На "Северном потоке" проводятся технические работы, которые закончатся 21 июля. Они состоят из тестирования механических компонентов и систем автоматизации, указывал оператор магистрали Nord Stream AG.
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С середины июня экспорт топлива по магистрали шел в ограниченном формате, на уровне 40 процентов от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности. По словам представителей "Газпрома", сокращение провели из-за задержек в возврате немецкой Siemens из ремонта газоперекачивающих агрегатов (ГПА), которые установлены на КС "Портовая" для подачи газа в трубопровод. Особые трудности возникли с возвратом турбины из Канады, наложившей санкции на российского поставщика.
Сложившаяся ситуация породила в Европе опасения, что после завершения техобслуживания "Газпром" и вовсе не возобновит поставки по магистрали. При этом российская сторона неоднократно подчеркивала, что сокращение поставок по "Северному потоку" обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов. Так, президент России Владимир Путин заявил, что "Газпром" со своей стороны выполняет и намерен выполнять все свои обязательства по поставкам.
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ЭкономикаРоссияЕвропаГазпромOPAL NEL Transport GmbHСеверный потокВладимир ПутинГермания
 
 
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