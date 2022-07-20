https://ria.ru/20220720/gaz-1803893770.html

Испания выступила против инициативы Еврокомиссии об экономии газа

Испания выступила против инициативы Еврокомиссии об экономии газа - РИА Новости, 20.07.2022

Испания выступила против инициативы Еврокомиссии об экономии газа

Испания выступает против инициативы Еврокомиссии, предложившей странам ЕС снизить спрос на газ на 15 процентов, заявила вице-премьер и министр экологического... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T20:22

2022-07-20T20:22

2022-07-20T21:54

испания

еврокомиссия

евросоюз

совет ес

природный газ

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Испания выступает против инициативы Еврокомиссии, предложившей странам ЕС снизить спрос на газ на 15 процентов, заявила вице-премьер и министр экологического перехода Испании Тереса Рибера.Еврокомиссия в среду предложила новое регулирование о скоординированных мерах по сокращению потребления топлива. Указанное снижение планируется в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Это соответствует 45 миллиардам кубометров газа."Испания выступает против навязывания требований, которые превышают ту часть обязательств, которые к нам относятся", — приводит слова вице-премьера на пресс-конференции газета Independiente.Она выразила глубокое сожаление по поводу "отсутствия диалога" Еврокомиссии со странами-членами и обратилась к министрам энергетики с призывом разрешить разногласия на встрече в Брюсселе через неделю.Рибера сказала, что правительство будет защищать интересы деловых кругов страны, поскольку сокращение использования газа может привести к "серьезной потере конкурентоспособности" испанской промышленности.Как дала понять вице-премьер, "что бы ни случилось", испанцы не пострадают от сокращения поставок, учитывая запасы и возможности Испании по импорту сжиженного природного газа.Предложения Еврокомиссии, прежде чем вступить в силу, должны быть согласованы квалифицированным большинством стран Евросоюза в Совете ЕС.

https://ria.ru/20220719/energiya-1803551737.html

https://ria.ru/20220720/gaz-1803827313.html

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испания, еврокомиссия, евросоюз, совет ес, природный газ