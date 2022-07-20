https://ria.ru/20220720/gaz-1803741211.html

Европа собралась впервые провести зиму без российского газа

Европа собралась впервые провести зиму без российского газа - РИА Новости, 20.07.2022

Европа собралась впервые провести зиму без российского газа

Страны Европы должны готовиться к тому, чтобы впервые провести зиму без российского газа. Об этом в своем твиттере написал еврокомиссар по внутреннему рынку... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T15:33

2022-07-20T15:33

2022-07-20T15:50

россия

европа

евросоюз

экономика

канада

газпром

siemens

северный поток

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Страны Европы должны готовиться к тому, чтобы впервые провести зиму без российского газа. Об этом в своем твиттере написал еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон.По его словам, необходимо диверсифицировать поставки энергоресурсов и найти альтернативу. На сегодня возобновляемых источников энергии недостаточно, чтобы обеспечить ими предприятия в случае прекращения поставок, добавил Бретон. Еврокомиссар подчеркнул, что некоторые страны уже приняли решение использовать угольные и атомные электростанции."Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы защитить домохозяйства, работников, предприятия. Действуя солидарно на уровне Евросоюза, мы можем покончить с энергетической зависимостью от России. Дело каждого из нас — представителей властей, промышленников, граждан — сделать все возможное, чтобы подготовиться к предстоящему зимнему сезону без российского газа", — утверждает Бертон."Северный поток" — основной маршрут поставок российского газа в Европу — остановили на обслуживание с 11 по 21 июля. Оно состоит из тестирования механических деталей и систем автоматизации, отмечал оператор магистрали Nord Stream AG. Газопровод обеспечивает основной поток топлива в Европу.При этом с середины июня поставки осуществлялись с ограничениями на уровне 40 процентов от максимальной мощности. "Газпром" объяснил это задержкой в процессе ремонта турбин от немецкой фирмы Siemens. Их использовали на компрессорной станции "Портовая" для закачки газа в трубы. Сложившаяся ситуация породила в Европе опасения, что после завершения техобслуживания российский оператор и вовсе не возобновит поставки по магистрали.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что сокращение поставок газа в несколько европейских стран связано с проблемами с турбинами Siemens, ничего преднамеренного с российской стороны нет. По его словам, это последствия санкций. Канада по просьбе Германии решила освободить оборудование российской компании от ограничений до конца 2024 года. По данным СМИ, одна из турбин для "Северного потока" уже в пути и может вернуться в Россию ориентировочно 24 июля.

https://ria.ru/20220720/gaz-1803644222.html

https://ria.ru/20220720/gaz-1803703859.html

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европа

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Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

россия, европа, евросоюз, экономика, канада, газпром, siemens, северный поток