https://ria.ru/20220720/gaz-1803703859.html

Германия ожидает, что газ по "Северному потоку" будет идти в полном объеме

Германия ожидает, что газ по "Северному потоку" будет идти в полном объеме - РИА Новости, 20.07.2022

Германия ожидает, что газ по "Северному потоку" будет идти в полном объеме

Правительство ФРГ ожидает, что газ по "Северному потоку — 1" будет поступать в полном объеме по завершении ремонтных работ и что Россия будет выполнять свои... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T13:40

2022-07-20T13:40

2022-07-20T13:40

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БЕРЛИН, 20 июл - РИА Новости. Правительство ФРГ ожидает, что газ по "Северному потоку — 1" будет поступать в полном объеме по завершении ремонтных работ и что Россия будет выполнять свои контрактные обязательства, заявила заместитель официального представителя кабмина ФРГ Кристиане Хоффман.На уточняющий вопрос, какие меры будут приняты в случае невозобновления прокачки газа, Хоффман отметила, что кабмин не спекулирует на тему возможного развития событий.Представитель министерства экономики Беате Барон, говоря о проблеме возвращения турбины Siemens для "Северного потока — 1", напомнила, что Берлин считает позицию Газпрома, что из-за отсутствия этой турбины невозможна прокачка в полном объеме, "предлогом". Она при этом не стала отвечать на вопросы об актуальном местонахождении турбины, которую, по сообщения СМИ, в воскресенье отправили из Канады в Германию.

https://ria.ru/20220720/kapital-1803675441.html

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россия

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Владимир Лаврентьев

экономика, германия, россия, siemens, газпром, северный поток, природный газ, в мире