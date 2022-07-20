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Германия ожидает, что газ по "Северному потоку" будет идти в полном объеме - РИА Новости, 20.07.2022
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Германия ожидает, что газ по "Северному потоку" будет идти в полном объеме
Германия ожидает, что газ по "Северному потоку" будет идти в полном объеме - РИА Новости, 20.07.2022
Германия ожидает, что газ по "Северному потоку" будет идти в полном объеме
Правительство ФРГ ожидает, что газ по "Северному потоку — 1" будет поступать в полном объеме по завершении ремонтных работ и что Россия будет выполнять свои... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T13:40
2022-07-20T13:40
экономика
германия
россия
siemens
газпром
северный поток
природный газ
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БЕРЛИН, 20 июл - РИА Новости. Правительство ФРГ ожидает, что газ по "Северному потоку — 1" будет поступать в полном объеме по завершении ремонтных работ и что Россия будет выполнять свои контрактные обязательства, заявила заместитель официального представителя кабмина ФРГ Кристиане Хоффман.На уточняющий вопрос, какие меры будут приняты в случае невозобновления прокачки газа, Хоффман отметила, что кабмин не спекулирует на тему возможного развития событий.Представитель министерства экономики Беате Барон, говоря о проблеме возвращения турбины Siemens для "Северного потока — 1", напомнила, что Берлин считает позицию Газпрома, что из-за отсутствия этой турбины невозможна прокачка в полном объеме, "предлогом". Она при этом не стала отвечать на вопросы об актуальном местонахождении турбины, которую, по сообщения СМИ, в воскресенье отправили из Канады в Германию.
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экономика, германия, россия, siemens, газпром, северный поток, природный газ, в мире
13:40 20.07.2022
 
Германия ожидает, что газ по "Северному потоку" будет идти в полном объеме

Правительство Германии ожидает, что газ по "Северному потоку" будет идти в полном объеме

© AP Photo / Eckehard SchulzТехник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии
Техник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© AP Photo / Eckehard Schulz
Техник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 20 июл - РИА Новости. Правительство ФРГ ожидает, что газ по "Северному потоку — 1" будет поступать в полном объеме по завершении ремонтных работ и что Россия будет выполнять свои контрактные обязательства, заявила заместитель официального представителя кабмина ФРГ Кристиане Хоффман.
"Мы исходим из того, что после окончания этого периода работ по техническому обслуживанию, газ будет поступать в полном объеме, что Россия будет выполнять свои контрактные обязательства", - заявила Хоффман на брифинге в среду.
На уточняющий вопрос, какие меры будут приняты в случае невозобновления прокачки газа, Хоффман отметила, что кабмин не спекулирует на тему возможного развития событий.
Представитель министерства экономики Беате Барон, говоря о проблеме возвращения турбины Siemens для "Северного потока — 1", напомнила, что Берлин считает позицию Газпрома, что из-за отсутствия этой турбины невозможна прокачка в полном объеме, "предлогом". Она при этом не стала отвечать на вопросы об актуальном местонахождении турбины, которую, по сообщения СМИ, в воскресенье отправили из Канады в Германию.
Логотип компании Uniper - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
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