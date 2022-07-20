https://ria.ru/20220720/gaz-1803703066.html
ЕК предложила сократить спрос на газ в ЕС на 15 процентов
ЕК предложила сократить спрос на газ в ЕС на 15 процентов - РИА Новости, 20.07.2022
ЕК предложила сократить спрос на газ в ЕС на 15 процентов
Еврокомиссия (ЕК) предлагает ввести цель сократить спрос на "голубое топливо" во всех странах Евросоюза на 15% с августа по апрель, а также хочет иметь... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T13:38
2022-07-20T13:38
2022-07-20T13:52
в мире
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 20 июл - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) предлагает ввести цель сократить спрос на "голубое топливо" во всех странах Евросоюза на 15% с августа по апрель, а также хочет иметь возможность требовать от стран снижения спроса, говорится в сообщении ЕК."Комиссия предлагает новое регулирование Совета (стран ЕС) о скоординированных мерах по сокращению спроса на газ... В новом регулировании могла бы быть поставлена цель для всех государств-членов снизить спрос на газ на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Новое регулирование также могло бы дать Комиссии возможность после консультаций с государствами-членами объявить "предупреждение союза" о безопасности снабжения, налагая обязательное снижение спроса на газ для всех государств-членов", - отмечается в сообщении.Цель снизить спрос на "голубое топливо" на 15% во всех странах Евросоюза может быть поначалу добровольной, заявили в Еврокомиссии ."Комиссия предлагает, чтобы все государства-члены сократили спрос на газ на 15% с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Сначала эти меры будут добровольными", - говорится в одном сообщении ЕК."Государства-члены должны обновить свои национальные планы действий в чрезвычайных ситуациях к концу сентября, чтобы показать, как они намерены достичь цели сокращения, и должны каждые два месяца отчитываться перед Комиссией о прогрессе", - говорится в другом сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, еврокомиссия
13:38 20.07.2022 (обновлено: 13:52 20.07.2022)
ЕК предложила сократить спрос на газ в ЕС на 15 процентов
ЕК предложила сократить спрос на газ в ЕС на 15 процентов с августа по апрель
БРЮССЕЛЬ, 20 июл - РИА Новости.
Еврокомиссия (ЕК) предлагает ввести цель сократить спрос на "голубое топливо" во всех странах Евросоюза на 15% с августа по апрель, а также хочет иметь возможность требовать от стран снижения спроса, говорится
в сообщении ЕК.
"Комиссия предлагает новое регулирование Совета (стран ЕС
) о скоординированных мерах по сокращению спроса на газ... В новом регулировании могла бы быть поставлена цель для всех государств-членов снизить спрос на газ на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Новое регулирование также могло бы дать Комиссии возможность после консультаций с государствами-членами объявить "предупреждение союза" о безопасности снабжения, налагая обязательное снижение спроса на газ для всех государств-членов", - отмечается в сообщении.
Цель снизить спрос на "голубое топливо" на 15% во всех странах Евросоюза может быть поначалу добровольной, заявили в Еврокомиссии .
"Комиссия предлагает, чтобы все государства-члены сократили спрос на газ на 15% с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Сначала эти меры будут добровольными", - говорится в одном сообщении ЕК.
"Государства-члены должны обновить свои национальные планы действий в чрезвычайных ситуациях к концу сентября, чтобы показать, как они намерены достичь цели сокращения, и должны каждые два месяца отчитываться перед Комиссией о прогрессе", - говорится в другом сообщении.