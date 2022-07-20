https://ria.ru/20220720/gaz-1803703066.html

ЕК предложила сократить спрос на газ в ЕС на 15 процентов

ЕК предложила сократить спрос на газ в ЕС на 15 процентов - РИА Новости, 20.07.2022

ЕК предложила сократить спрос на газ в ЕС на 15 процентов

Еврокомиссия (ЕК) предлагает ввести цель сократить спрос на "голубое топливо" во всех странах Евросоюза на 15% с августа по апрель, а также хочет иметь... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T13:38

2022-07-20T13:38

2022-07-20T13:52

в мире

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 20 июл - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) предлагает ввести цель сократить спрос на "голубое топливо" во всех странах Евросоюза на 15% с августа по апрель, а также хочет иметь возможность требовать от стран снижения спроса, говорится в сообщении ЕК."Комиссия предлагает новое регулирование Совета (стран ЕС) о скоординированных мерах по сокращению спроса на газ... В новом регулировании могла бы быть поставлена ​​цель для всех государств-членов снизить спрос на газ на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Новое регулирование также могло бы дать Комиссии возможность после консультаций с государствами-членами объявить "предупреждение союза" о безопасности снабжения, налагая обязательное снижение спроса на газ для всех государств-членов", - отмечается в сообщении.Цель снизить спрос на "голубое топливо" на 15% во всех странах Евросоюза может быть поначалу добровольной, заявили в Еврокомиссии ."Комиссия предлагает, чтобы все государства-члены сократили спрос на газ на 15% с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Сначала эти меры будут добровольными", - говорится в одном сообщении ЕК."Государства-члены должны обновить свои национальные планы действий в чрезвычайных ситуациях к концу сентября, чтобы показать, как они намерены достичь цели сокращения, и должны каждые два месяца отчитываться перед Комиссией о прогрессе", - говорится в другом сообщении.

https://ria.ru/20220720/gaz-1803644222.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, еврокомиссия