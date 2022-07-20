https://ria.ru/20220720/gaz-1803689754.html
"Газпром" 19 июля поставил в Китай рекордный объем газа
"Газпром" 19 июля поставил в Китай рекордный объем газа - РИА Новости, 20.07.2022
"Газпром" 19 июля поставил в Китай рекордный объем газа
"Газпром" 19 июля поставил по "Силе Сибири" в Китай рекордный суточный объем газа, поставки на китайский рынок идут сверх контрактных объемов, сообщила... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T12:57
2022-07-20T12:57
2022-07-20T13:39
экономика
газпром
сила сибири (газопровод)
китай
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. "Газпром" 19 июля поставил по "Силе Сибири" в Китай рекордный суточный объем газа, поставки на китайский рынок идут сверх контрактных объемов, сообщила компания."Китай наращивает объемы суточных закупок российского газа по газопроводу "Сила Сибири" – 19 июля достигнут новый исторический рекорд. В настоящее время "Газпром" ведет поставки сверх суточных контрактных количеств", - сообщил "Газпром" в своем официальном Telegram-канале.Поставки осуществляются в рамках долгосрочного контракта между "Газпромом" и китайской компанией CNPC.Трубопроводные поставки газа в Китай - по газопроводу "Сила Сибири" - начались в конце 2019 года и в 2020 году составили 4,1 миллиарда кубометров, а в следующем году выросли в 2,5 раза - до 10,4 миллиарда кубометров. По мере реализации проекта планируется ежегодно наращивать объем поставок до выхода на проектную годовую мощность в 38 миллиардов кубометров к 2025 году."Газпром" в начале февраля 2022 года подписал с CNPC второй долгосрочный контракт - на экспорт по дальневосточному маршруту. Таким образом, суммарный объем поставок с этим соглашением вырастет до 48 миллиардов кубометров ежегодно. С учетом российского газопровода "Сила Сибири 2" и его продолжения через Монголию - газопровода "Союз Восток" - экспорт газа в Китай может быть увеличен еще на 50 миллиардов кубометров в год.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, газпром, сила сибири (газопровод), китай
12:57 20.07.2022 (обновлено: 13:39 20.07.2022)
"Газпром" 19 июля поставил в Китай рекордный объем газа
"Газпром" 19 июля поставил в Китай рекордный суточный объем газа
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости.
"Газпром" 19 июля поставил по "Силе Сибири" в Китай рекордный суточный объем газа, поставки на китайский рынок идут сверх контрактных объемов, сообщила
компания.
"Китай наращивает объемы суточных закупок российского газа по газопроводу "Сила Сибири" – 19 июля достигнут новый исторический рекорд. В настоящее время "Газпром" ведет поставки сверх суточных контрактных количеств", - сообщил "Газпром" в своем официальном Telegram-канале.
Поставки осуществляются в рамках долгосрочного контракта между "Газпромом" и китайской компанией CNPC.
Трубопроводные поставки газа в Китай - по газопроводу "Сила Сибири" - начались в конце 2019 года и в 2020 году составили 4,1 миллиарда кубометров, а в следующем году выросли в 2,5 раза - до 10,4 миллиарда кубометров. По мере реализации проекта планируется ежегодно наращивать объем поставок до выхода на проектную годовую мощность в 38 миллиардов кубометров к 2025 году.
"Газпром" в начале февраля 2022 года подписал с CNPC второй долгосрочный контракт - на экспорт по дальневосточному маршруту. Таким образом, суммарный объем поставок с этим соглашением вырастет до 48 миллиардов кубометров ежегодно. С учетом российского газопровода "Сила Сибири 2" и его продолжения через Монголию - газопровода "Союз Восток" - экспорт газа в Китай может быть увеличен еще на 50 миллиардов кубометров в год.