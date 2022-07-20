https://ria.ru/20220720/gaz-1803675198.html

Премьер Италии прокомментировал зависимость страны от газа из России

Премьер Италии прокомментировал зависимость страны от газа из России - РИА Новости, 20.07.2022

Премьер Италии прокомментировал зависимость страны от газа из России

Зависимость Италии от поставок российского газа была неприемлемой и стала следствий десятилетий опасных и близоруких решений, заявил премьер Италии Марио Драги. РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T12:30

2022-07-20T12:30

2022-07-20T12:30

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РИМ, 20 июл – РИА Новости. Зависимость Италии от поставок российского газа была неприемлемой и стала следствий десятилетий опасных и близоруких решений, заявил премьер Италии Марио Драги.Выступая в Сенате национального парламента в связи с политическим кризисом, он рассказал, как правительство твердо осудило действия России на Украине, однако приступило к содействию поиска мирного решения конфликта, в том числе по вопросу поставок зерна из украинских портов."Мы предприняли быстрые действия, чтобы преодолеть неприемлемую энергетическую зависимость от России, которая стала следствием десятилетий близоруких и опасных решений. За несколько месяцев мы сократили импорт российского газа с 40% до менее чем 25% от общего объема и намерены довести их до нуля в течение полутора лет", - сказал премьер.После начала российской спецоперации на Украине правительство Италии поставило задачу в предельно сжатые сроки освободиться от зависимости от природного газа, импортируемого из РФ. По инициативе Драги были предприняты конкретные шаги и заключены новые договоренности относительно диверсификации источников энергоносителей и, в частности, увеличения поставок газа из Алжира, Анголы, Азербайджана, Республики Конго и ряда других стран. Находясь в понедельник с государственным визитом в Алжире, Драги рассказал, что африканская страна стала главным поставщиком природного газа в Италию.

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цены на нефть, италия, россия, украина