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ФАС предложила новую тарифную модель на услуги транспортировки газа - РИА Новости, 20.07.2022
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ФАС предложила новую тарифную модель на услуги транспортировки газа
ФАС предложила новую тарифную модель на услуги транспортировки газа - РИА Новости, 20.07.2022
ФАС предложила новую тарифную модель на услуги транспортировки газа
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает перейти на новую тарифную модель в оплате услуг по транспортировке газа по магистральным... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T09:40
2022-07-20T09:40
экономика
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
россия
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает перейти на новую тарифную модель в оплате услуг по транспортировке газа по магистральным газопроводам, чтобы уравнять тарифы по биржевым и внебиржевым договорам, сообщило ведомство."ФАС предлагает перейти на тарифную модель "плата за вход-плата за выход" на услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам. …В будущем это позволит выровнять тарифы по биржевым и внебиржевым договорам", - говорится в сообщении ведомства.Под новой моделью подразумевается формирование нескольких макрозон с учетом месторождений газа и газотранспортной инфраструктуры. Предлагаемая система позволяет создать в каждой из макрозон виртуальный балансовый пункт, на котором могут совершаться как биржевые, так и внебиржевые сделки, включая куплю-продажу и перепродажу избытков газа.В результате новая система тарификации позволит продавать газ внутри макрозоны без привязки к физической точке его нахождения. Ведомство считает, что необходимо установить переходный период 3-5 лет с сохранением последних установленных тарифов. При этом механизм тарифообразования на газ для населения останется прежним, а необоснованный рост будет пресекаться, уточнили в службе."Предложенные меры позволят обеспечить стабильные поставки газа во все регионы, повысят ликвидность биржевых торгов газом за счет концентрации спроса и предложения на виртуальном балансовом пункте и стандартизируют условия транспортировки газа для независимых производителей и конечных потребителей", - отметили в ведомстве.
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экономика, федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия
09:40 20.07.2022
 
ФАС предложила новую тарифную модель на услуги транспортировки газа

ФАС предложила новую тарифную модель транспортировки газа "плата за вход — плата за выход"

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗапорный кран на компрессорной станции
Запорный кран на компрессорной станции - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Запорный кран на компрессорной станции. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает перейти на новую тарифную модель в оплате услуг по транспортировке газа по магистральным газопроводам, чтобы уравнять тарифы по биржевым и внебиржевым договорам, сообщило ведомство.
"ФАС предлагает перейти на тарифную модель "плата за вход-плата за выход" на услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам. …В будущем это позволит выровнять тарифы по биржевым и внебиржевым договорам", - говорится в сообщении ведомства.
Под новой моделью подразумевается формирование нескольких макрозон с учетом месторождений газа и газотранспортной инфраструктуры. Предлагаемая система позволяет создать в каждой из макрозон виртуальный балансовый пункт, на котором могут совершаться как биржевые, так и внебиржевые сделки, включая куплю-продажу и перепродажу избытков газа.
В результате новая система тарификации позволит продавать газ внутри макрозоны без привязки к физической точке его нахождения. Ведомство считает, что необходимо установить переходный период 3-5 лет с сохранением последних установленных тарифов. При этом механизм тарифообразования на газ для населения останется прежним, а необоснованный рост будет пресекаться, уточнили в службе.
"Предложенные меры позволят обеспечить стабильные поставки газа во все регионы, повысят ликвидность биржевых торгов газом за счет концентрации спроса и предложения на виртуальном балансовом пункте и стандартизируют условия транспортировки газа для независимых производителей и конечных потребителей", - отметили в ведомстве.
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ЭкономикаФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Россия
 
 
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