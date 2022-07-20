https://ria.ru/20220720/gaz-1803627620.html
ФАС предложила новую тарифную модель на услуги транспортировки газа
ФАС предложила новую тарифную модель на услуги транспортировки газа - РИА Новости, 20.07.2022
ФАС предложила новую тарифную модель на услуги транспортировки газа
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает перейти на новую тарифную модель в оплате услуг по транспортировке газа по магистральным... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T09:40
2022-07-20T09:40
2022-07-20T09:40
экономика
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
россия
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает перейти на новую тарифную модель в оплате услуг по транспортировке газа по магистральным газопроводам, чтобы уравнять тарифы по биржевым и внебиржевым договорам, сообщило ведомство."ФАС предлагает перейти на тарифную модель "плата за вход-плата за выход" на услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам. …В будущем это позволит выровнять тарифы по биржевым и внебиржевым договорам", - говорится в сообщении ведомства.Под новой моделью подразумевается формирование нескольких макрозон с учетом месторождений газа и газотранспортной инфраструктуры. Предлагаемая система позволяет создать в каждой из макрозон виртуальный балансовый пункт, на котором могут совершаться как биржевые, так и внебиржевые сделки, включая куплю-продажу и перепродажу избытков газа.В результате новая система тарификации позволит продавать газ внутри макрозоны без привязки к физической точке его нахождения. Ведомство считает, что необходимо установить переходный период 3-5 лет с сохранением последних установленных тарифов. При этом механизм тарифообразования на газ для населения останется прежним, а необоснованный рост будет пресекаться, уточнили в службе."Предложенные меры позволят обеспечить стабильные поставки газа во все регионы, повысят ликвидность биржевых торгов газом за счет концентрации спроса и предложения на виртуальном балансовом пункте и стандартизируют условия транспортировки газа для независимых производителей и конечных потребителей", - отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20220720/germaniya-1803609853.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия
ФАС предложила новую тарифную модель на услуги транспортировки газа
ФАС предложила новую тарифную модель транспортировки газа "плата за вход — плата за выход"
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает перейти на новую тарифную модель в оплате услуг по транспортировке газа по магистральным газопроводам, чтобы уравнять тарифы по биржевым и внебиржевым договорам, сообщило ведомство.
"ФАС
предлагает перейти на тарифную модель "плата за вход-плата за выход" на услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам. …В будущем это позволит выровнять тарифы по биржевым и внебиржевым договорам", - говорится в сообщении ведомства.
Под новой моделью подразумевается формирование нескольких макрозон с учетом месторождений газа и газотранспортной инфраструктуры. Предлагаемая система позволяет создать в каждой из макрозон виртуальный балансовый пункт, на котором могут совершаться как биржевые, так и внебиржевые сделки, включая куплю-продажу и перепродажу избытков газа.
В результате новая система тарификации позволит продавать газ внутри макрозоны без привязки к физической точке его нахождения. Ведомство считает, что необходимо установить переходный период 3-5 лет с сохранением последних установленных тарифов. При этом механизм тарифообразования на газ для населения останется прежним, а необоснованный рост будет пресекаться, уточнили в службе.
"Предложенные меры позволят обеспечить стабильные поставки газа во все регионы, повысят ликвидность биржевых торгов газом за счет концентрации спроса и предложения на виртуальном балансовом пункте и стандартизируют условия транспортировки газа для независимых производителей и конечных потребителей", - отметили в ведомстве.