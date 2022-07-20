https://ria.ru/20220720/gaz-1803627620.html

ФАС предложила новую тарифную модель на услуги транспортировки газа

ФАС предложила новую тарифную модель на услуги транспортировки газа - РИА Новости, 20.07.2022

ФАС предложила новую тарифную модель на услуги транспортировки газа

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает перейти на новую тарифную модель в оплате услуг по транспортировке газа по магистральным... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T09:40

2022-07-20T09:40

2022-07-20T09:40

экономика

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780493406_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1c85e0c2c49d1d2a99d3c327009897ac.jpg

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает перейти на новую тарифную модель в оплате услуг по транспортировке газа по магистральным газопроводам, чтобы уравнять тарифы по биржевым и внебиржевым договорам, сообщило ведомство."ФАС предлагает перейти на тарифную модель "плата за вход-плата за выход" на услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам. …В будущем это позволит выровнять тарифы по биржевым и внебиржевым договорам", - говорится в сообщении ведомства.Под новой моделью подразумевается формирование нескольких макрозон с учетом месторождений газа и газотранспортной инфраструктуры. Предлагаемая система позволяет создать в каждой из макрозон виртуальный балансовый пункт, на котором могут совершаться как биржевые, так и внебиржевые сделки, включая куплю-продажу и перепродажу избытков газа.В результате новая система тарификации позволит продавать газ внутри макрозоны без привязки к физической точке его нахождения. Ведомство считает, что необходимо установить переходный период 3-5 лет с сохранением последних установленных тарифов. При этом механизм тарифообразования на газ для населения останется прежним, а необоснованный рост будет пресекаться, уточнили в службе."Предложенные меры позволят обеспечить стабильные поставки газа во все регионы, повысят ликвидность биржевых торгов газом за счет концентрации спроса и предложения на виртуальном балансовом пункте и стандартизируют условия транспортировки газа для независимых производителей и конечных потребителей", - отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20220720/germaniya-1803609853.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия