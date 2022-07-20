00:20 20.07.2022 (обновлено: 00:24 20.07.2022)
Запад сам перекрыл каналы поставок газа, заявил Путин
Путин: Запад сам отказался от газа из России, "Газпром" готов поставлять нужные объемы
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазопровод "Северный поток" в окрестностях города Любмин
Газопровод "Северный поток" в окрестностях города Любмин. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 20 июл - РИА Новости. Запад обвиняет "Газпром" в энергокризисе, хотя сам закрыл энергомаршруты и ввел санкции, а компания готова качать столько газа, сколько нужно, заявил президент РФ Владимир Путин.
"При чем здесь "Газпром"? Ну при чем здесь "Газпром"? Закрыли один маршрут, второй маршрут, поставили под санкции эти газоперекачивающие станции. "Газпром" готов качать столько, сколько нужно, они (Запад - ред.) же сами все закрыли. И на те же самые грабли наступают в сфере торговли нефтью и нефтепродуктами", - сказал Путин журналистам по итогам рабочего визита в Иран.