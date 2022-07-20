Рейтинг@Mail.ru
Запад сам перекрыл каналы поставок газа, заявил Путин - РИА Новости, 20.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220720/gaz-1803595717.html
Запад сам перекрыл каналы поставок газа, заявил Путин
Запад сам перекрыл каналы поставок газа, заявил Путин - РИА Новости, 20.07.2022
Запад сам перекрыл каналы поставок газа, заявил Путин
Запад обвиняет "Газпром" в энергокризисе, хотя сам закрыл энергомаршруты и ввел санкции, а компания готова качать столько газа, сколько нужно, заявил президент... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T00:20
2022-07-20T00:24
владимир путин
природный газ
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801742281_0:23:3063:1746_1920x0_80_0_0_87754b56124a159e315643b1772a8010.jpg
ТЕГЕРАН, 20 июл - РИА Новости. Запад обвиняет "Газпром" в энергокризисе, хотя сам закрыл энергомаршруты и ввел санкции, а компания готова качать столько газа, сколько нужно, заявил президент РФ Владимир Путин.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801742281_334:0:3063:2047_1920x0_80_0_0_248c27e9460bbd8def7dc897231b9698.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, природный газ, россия, в мире
00:20 20.07.2022 (обновлено: 00:24 20.07.2022)
 
Запад сам перекрыл каналы поставок газа, заявил Путин

Путин: Запад сам отказался от газа из России, "Газпром" готов поставлять нужные объемы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазопровод "Северный поток" в окрестностях города Любмин
Газопровод Северный поток в окрестностях города Любмин - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Газопровод "Северный поток" в окрестностях города Любмин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 20 июл - РИА Новости. Запад обвиняет "Газпром" в энергокризисе, хотя сам закрыл энергомаршруты и ввел санкции, а компания готова качать столько газа, сколько нужно, заявил президент РФ Владимир Путин.
"При чем здесь "Газпром"? Ну при чем здесь "Газпром"? Закрыли один маршрут, второй маршрут, поставили под санкции эти газоперекачивающие станции. "Газпром" готов качать столько, сколько нужно, они (Запад - ред.) же сами все закрыли. И на те же самые грабли наступают в сфере торговли нефтью и нефтепродуктами", - сказал Путин журналистам по итогам рабочего визита в Иран.
 
Владимир ПутинПриродный газРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала