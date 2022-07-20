Запад сам перекрыл каналы поставок газа, заявил Путин

"При чем здесь "Газпром"? Ну при чем здесь "Газпром"? Закрыли один маршрут, второй маршрут, поставили под санкции эти газоперекачивающие станции. "Газпром" готов качать столько, сколько нужно, они (Запад - ред.) же сами все закрыли. И на те же самые грабли наступают в сфере торговли нефтью и нефтепродуктами", - сказал Путин журналистам по итогам рабочего визита в Иран.