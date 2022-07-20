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Российские туристы рассказали о проблеме с вывозом товаров из Финляндии - РИА Новости, 20.07.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220720/finlyandiya-1803772444.html
Российские туристы рассказали о проблеме с вывозом товаров из Финляндии
Российские туристы рассказали о проблеме с вывозом товаров из Финляндии - РИА Новости, 20.07.2022
Российские туристы рассказали о проблеме с вывозом товаров из Финляндии
Туристы из России, приезжавшие в Финляндию, рассказали РИА Новости о трудностях, с которыми они столкнулись: помимо неработающих российских банковских карт... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T15:54
2022-07-20T15:54
туризм
новости - туризм
финляндия
россия
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ХЕЛЬСИНКИ, 20 июл - РИА Новости. Туристы из России, приезжавшие в Финляндию, рассказали РИА Новости о трудностях, с которыми они столкнулись: помимо неработающих российских банковских карт возникают проблемы с вывозом в РФ товаров личного пользования, а на границе таможенники стали задавать вопрос о валюте.Финско-российская граница открылась для туризма с 15 июля после более чем двухлетнего перерыва.Россиянка Елена Сиротенко рассказала РИА Новости о проблеме с вывозом в Россию купленных в Финляндии товаров. "Мы, конечно, рады вернуться спустя столько времени. Нас заранее предупредили ехать в Финляндию только с наличными евро. Мы были готовы, что карточки не работают. Однако не смогли вывезти из Финляндии, например, моторное масло для личного автомобиля и краску. Таможенники пункта пропуска Ваалимаа сослались на санкции Евросоюза. И масло, и краску пришлось вернуть в магазин, благо он здесь же - приграничный", - заявила собеседница агентства.Как отметили в таможне Финляндии, из-за санкций, введенных Евросоюзом против России из-за специальной военной операции на Украине, появилось множество ограничений как на ввоз товаров из России, так и вывоз из Евросоюза, информация есть на русском языке на сайте таможни Финляндии. Так, максимальная сумма товаров, подлежащих вывозу из ЕС, не должна превышать 300 евро.Другая россиянка рассказала об особых вопросах о валюте непосредственно на границе."Мы пересекали границу в субботу через пункт пропуска Нуйямаа в сторону Финляндии. Таможня попросила нас предъявить наличную валюту. Её пересчитали. У подруги налички не было, была банковская карта. Долго изучали карту, сверили, к какой стране относится банк, её выпустивший, сверили ФИО на карте и пропустили", - сообщила Наталья Абрамова.Россияне, получившие финскую туристическую визу этим летом, также отмечают, что это визы однократного въезда сроком только на 10 дней независимо от наличия предыдущих шенгенских виз, в том числе финских.Как рассказали РИА Новости в автобусных компаниях, работающих между Финляндией и Россией, спрос на перевозки с открытием границы для туризма увеличился. "Рейсы загружены полностью. Примерно 40% пассажиров добирается до столичного региона Финляндии, 30% выходит по пути следования в Финляндии, 30% едут в аэропорт Хельсинки", - отметил агентству представитель автобусной компании Ecolines.Помимо трех автобусных перевозчиков между столичным регионом Финляндии и Петербургом курсируют микроавтобусы таких компаний, как AMG, Easy travel, Valim и другие. Особую популярность имеют сообщества попутчиков, крупнейшее из них насчитывают почти 20 тысяч пользователей.
https://ria.ru/20220720/finlyandiya-1803625536.html
https://ria.ru/20220720/uchastki-1803610994.html
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новости - туризм, финляндия, россия
15:54 20.07.2022
 
Российские туристы рассказали о проблеме с вывозом товаров из Финляндии

Россияне рассказали о проблеме с вывозом товаров из Финляндии и расспросах о валюте

© РИА Новости / Сергей Компанийченко / Перейти в фотобанкФинские пограничники на российско-финской границе
Финские пограничники на российско-финской границе - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Сергей Компанийченко
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Финские пограничники на российско-финской границе. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 20 июл - РИА Новости. Туристы из России, приезжавшие в Финляндию, рассказали РИА Новости о трудностях, с которыми они столкнулись: помимо неработающих российских банковских карт возникают проблемы с вывозом в РФ товаров личного пользования, а на границе таможенники стали задавать вопрос о валюте.
Финско-российская граница открылась для туризма с 15 июля после более чем двухлетнего перерыва.
Россиянка Елена Сиротенко рассказала РИА Новости о проблеме с вывозом в Россию купленных в Финляндии товаров. "Мы, конечно, рады вернуться спустя столько времени. Нас заранее предупредили ехать в Финляндию только с наличными евро. Мы были готовы, что карточки не работают. Однако не смогли вывезти из Финляндии, например, моторное масло для личного автомобиля и краску. Таможенники пункта пропуска Ваалимаа сослались на санкции Евросоюза. И масло, и краску пришлось вернуть в магазин, благо он здесь же - приграничный", - заявила собеседница агентства.
Как отметили в таможне Финляндии, из-за санкций, введенных Евросоюзом против России из-за специальной военной операции на Украине, появилось множество ограничений как на ввоз товаров из России, так и вывоз из Евросоюза, информация есть на русском языке на сайте таможни Финляндии. Так, максимальная сумма товаров, подлежащих вывозу из ЕС, не должна превышать 300 евро.
Хельсинки - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
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Другая россиянка рассказала об особых вопросах о валюте непосредственно на границе.
"Мы пересекали границу в субботу через пункт пропуска Нуйямаа в сторону Финляндии. Таможня попросила нас предъявить наличную валюту. Её пересчитали. У подруги налички не было, была банковская карта. Долго изучали карту, сверили, к какой стране относится банк, её выпустивший, сверили ФИО на карте и пропустили", - сообщила Наталья Абрамова.
Россияне, получившие финскую туристическую визу этим летом, также отмечают, что это визы однократного въезда сроком только на 10 дней независимо от наличия предыдущих шенгенских виз, в том числе финских.
Как рассказали РИА Новости в автобусных компаниях, работающих между Финляндией и Россией, спрос на перевозки с открытием границы для туризма увеличился. "Рейсы загружены полностью. Примерно 40% пассажиров добирается до столичного региона Финляндии, 30% выходит по пути следования в Финляндии, 30% едут в аэропорт Хельсинки", - отметил агентству представитель автобусной компании Ecolines.
Помимо трех автобусных перевозчиков между столичным регионом Финляндии и Петербургом курсируют микроавтобусы таких компаний, как AMG, Easy travel, Valim и другие. Особую популярность имеют сообщества попутчиков, крупнейшее из них насчитывают почти 20 тысяч пользователей.
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