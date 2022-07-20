Захарова разоблачила фейк французского корреспондента о посещении Крыма
Захарова: журналист Figaro солгал, заявив, что всех повезли смотреть на Черноморский флот
© Пресс-служба МИД России / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, как журналист французской газеты создал фейк об организованной для иностранных корреспондентов поездке на Черноморский флот в Крыму, чтобы якобы "продемонстрировать милитаристский настрой" России.
Она пояснила, что для иностранных журналистов в 2015 году был организован пресс-тур в Крым, программа которого включала посещение детского лагеря "Артек", а также других объектов инфраструктуры. Французский журналист отдельно попросил показать ему Черноморский флот.
"Это было его желание... Мы не планировали показывать Черноморский флот, потому что мы хотели показать именно гражданскую инфраструктуру, показать Крым с его возможностями, каким он был до 2014 года и как его восстанавливают. Мы хотели сделать фокус именно на этом, но раз был такой заказ от западных журналистов, пожалуйста", - добавила Захарова в эфире радио Sputnik.
"Что вы думаете, выходит статья, это был корреспондент Figaro... Причём он приехал только на ту часть, которая связана с Черноморским флотом, никакие другие пункты программы этот журналист французский не посещал. Выходит статья, где написано, что в очередной раз, чтобы продемонстрировать свой милитаристский настрой, поиграть мускулами, Россия и российские чиновники организовали для иностранных корреспондентов поездку на Черноморский флот", - рассказала Захарова.
"То есть? самому попроситься, а потом выдать за наши "игры мускулами", что хотели продемонстрировать милитаризм, развитие его на территории Крыма. Естественно, ни строчки про то, что Черноморский флот исторически там дислоцирован... является неотъемлемой частью истории Крыма", - отметила Захарова. Она напомнила, что накануне глава МИД РФ Сергей Лавров опубликовал статью, посвященную инсценировкам и провокациям в политике Запада.