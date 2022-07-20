https://ria.ru/20220720/fas-1803722667.html

ФАС подготовила проект для оперативного пресечения роста цен

ФАС подготовила проект для оперативного пресечения роста цен - РИА Новости, 20.07.2022

ФАС подготовила проект для оперативного пресечения роста цен

Федеральная антимонопольная служба разработала законопроект для борьбы с необоснованным повышением цен более чем на 30 процентов, сообщило ведомство. РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T14:32

2022-07-20T14:32

2022-07-20T16:57

экономика

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба разработала законопроект для борьбы с необоснованным повышением цен более чем на 30 процентов, сообщило ведомство."Законопроект позволит оперативно пресекать недобросовестное поведение отдельных хозсубъектов и будет способствовать обеспечению баланса спроса и предложения на товарных рынках. В случае принятия закона эти изменения будут действовать до конца 2024 года", — говорится в сообщении.В соответствии с документом, антимонопольные запреты будут распространяться на согласованные действия хозсубъектов, которые провоцируют необоснованный рост цен на товар, не обусловленный экономическими факторами.Уточняется, что речь идет о повышении цен более чем на 30 процентов в течение двух месяцев, которые будет фиксировать Минэкономразвития, а заключение — направляться в правительство. На основании поручения кабинета министров антимонопольная служба также будет оценивать действия компаний на предмет необоснованного повышения цен, при этом отнесение товара к категории социально значимых будет осуществляться при проведении соответствующего анализа министерством.Нарушителей ждет предупреждение, и если они его выполнят, то ответственность им не грозит.

https://ria.ru/20220720/gaz-1803627620.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии)