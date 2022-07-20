https://ria.ru/20220720/fas-1803722667.html
ФАС подготовила проект для оперативного пресечения роста цен
ФАС подготовила проект для оперативного пресечения роста цен - РИА Новости, 20.07.2022
ФАС подготовила проект для оперативного пресечения роста цен
Федеральная антимонопольная служба разработала законопроект для борьбы с необоснованным повышением цен более чем на 30 процентов, сообщило ведомство. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T14:32
2022-07-20T14:32
2022-07-20T16:57
экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба разработала законопроект для борьбы с необоснованным повышением цен более чем на 30 процентов, сообщило ведомство."Законопроект позволит оперативно пресекать недобросовестное поведение отдельных хозсубъектов и будет способствовать обеспечению баланса спроса и предложения на товарных рынках. В случае принятия закона эти изменения будут действовать до конца 2024 года", — говорится в сообщении.В соответствии с документом, антимонопольные запреты будут распространяться на согласованные действия хозсубъектов, которые провоцируют необоснованный рост цен на товар, не обусловленный экономическими факторами.Уточняется, что речь идет о повышении цен более чем на 30 процентов в течение двух месяцев, которые будет фиксировать Минэкономразвития, а заключение — направляться в правительство. На основании поручения кабинета министров антимонопольная служба также будет оценивать действия компаний на предмет необоснованного повышения цен, при этом отнесение товара к категории социально значимых будет осуществляться при проведении соответствующего анализа министерством.Нарушителей ждет предупреждение, и если они его выполнят, то ответственность им не грозит.
https://ria.ru/20220720/gaz-1803627620.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии)
14:32 20.07.2022 (обновлено: 16:57 20.07.2022)
ФАС подготовила проект для оперативного пресечения роста цен
ФАС подготовила проект для оперативного пресечения необоснованного роста цен