https://ria.ru/20220720/evropa-1803703172.html

Лавров ответил, что сделает Россия, если Европа вдруг изменит позицию

Лавров ответил, что сделает Россия, если Европа вдруг изменит позицию - РИА Новости, 20.07.2022

Лавров ответил, что сделает Россия, если Европа вдруг изменит позицию

Если Европа вдруг изменит позицию и предложит РФ восстановить отношения, то нужно смотреть, выгодно ли это Москве, заявил министр иностранных дел России Сергей... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T13:38

2022-07-20T13:38

2022-07-20T15:57

европа

в мире

евросоюз

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Если Европа вдруг изменит позицию и предложит РФ восстановить отношения, то нужно смотреть, выгодно ли это Москве, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости и RT, которое проводит главред RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян."Если на каком-то этапе вдруг Европа скажет: "Мы погорячились, мы все-таки заинтересованы, давайте в каких-то экономических, торговых сферах восстановим наши отношения", - я считаю, тогда не надо их отталкивать. Но надо посмотреть, насколько это нам выгодно, а уже потом реагировать", - сказал Лавров.

https://ria.ru/20220720/serbiya-1803487238.html

европа

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лавров о восстановлении торговых отношений с Европой: "Надо посмотреть, насколько это нам выгодно" Если Европа вдруг изменит позицию и предложит РФ восстановить отношения, то нужно смотреть, выгодно ли это Москве, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости и RT, которое проводит главред RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. "Если на каком-то этапе вдруг Европа скажет: "Мы погорячились, мы все-таки заинтересованы, давайте в каких-то экономических, торговых сферах восстановим наши отношения", - я считаю, тогда не надо их отталкивать. Но надо посмотреть, насколько это нам выгодно, а уже потом реагировать", - сказал Лавров. 2022-07-20T13:38 true PT0M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

европа, в мире, евросоюз, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, санкции в отношении россии