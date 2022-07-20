https://ria.ru/20220720/evropa-1803703172.html
Лавров ответил, что сделает Россия, если Европа вдруг изменит позицию
Лавров ответил, что сделает Россия, если Европа вдруг изменит позицию - РИА Новости, 20.07.2022
Лавров ответил, что сделает Россия, если Европа вдруг изменит позицию
Если Европа вдруг изменит позицию и предложит РФ восстановить отношения, то нужно смотреть, выгодно ли это Москве, заявил министр иностранных дел России Сергей... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T13:38
2022-07-20T13:38
2022-07-20T15:57
европа
в мире
евросоюз
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Если Европа вдруг изменит позицию и предложит РФ восстановить отношения, то нужно смотреть, выгодно ли это Москве, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости и RT, которое проводит главред RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян."Если на каком-то этапе вдруг Европа скажет: "Мы погорячились, мы все-таки заинтересованы, давайте в каких-то экономических, торговых сферах восстановим наши отношения", - я считаю, тогда не надо их отталкивать. Но надо посмотреть, насколько это нам выгодно, а уже потом реагировать", - сказал Лавров.
https://ria.ru/20220720/serbiya-1803487238.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Лавров о восстановлении торговых отношений с Европой: "Надо посмотреть, насколько это нам выгодно"
Если Европа вдруг изменит позицию и предложит РФ восстановить отношения, то нужно смотреть, выгодно ли это Москве, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости и RT, которое проводит главред RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. "Если на каком-то этапе вдруг Европа скажет: "Мы погорячились, мы все-таки заинтересованы, давайте в каких-то экономических, торговых сферах восстановим наши отношения", - я считаю, тогда не надо их отталкивать. Но надо посмотреть, насколько это нам выгодно, а уже потом реагировать", - сказал Лавров.
2022-07-20T13:38
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PT0M44S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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европа, в мире, евросоюз, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, санкции в отношении россии
13:38 20.07.2022 (обновлено: 15:57 20.07.2022)
Лавров ответил, что сделает Россия, если Европа вдруг изменит позицию
Лавров: если ЕС предложит восстановить отношения, Россия посмотрит, выгодно ли ей это