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Лавров ответил, что сделает Россия, если Европа вдруг изменит позицию - РИА Новости, 20.07.2022
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Лавров ответил, что сделает Россия, если Европа вдруг изменит позицию
Лавров ответил, что сделает Россия, если Европа вдруг изменит позицию - РИА Новости, 20.07.2022
Лавров ответил, что сделает Россия, если Европа вдруг изменит позицию
Если Европа вдруг изменит позицию и предложит РФ восстановить отношения, то нужно смотреть, выгодно ли это Москве, заявил министр иностранных дел России Сергей... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T13:38
2022-07-20T15:57
европа
в мире
евросоюз
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Если Европа вдруг изменит позицию и предложит РФ восстановить отношения, то нужно смотреть, выгодно ли это Москве, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости и RT, которое проводит главред RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян."Если на каком-то этапе вдруг Европа скажет: "Мы погорячились, мы все-таки заинтересованы, давайте в каких-то экономических, торговых сферах восстановим наши отношения", - я считаю, тогда не надо их отталкивать. Но надо посмотреть, насколько это нам выгодно, а уже потом реагировать", - сказал Лавров.
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Лавров о восстановлении торговых отношений с Европой: "Надо посмотреть, насколько это нам выгодно"
Если Европа вдруг изменит позицию и предложит РФ восстановить отношения, то нужно смотреть, выгодно ли это Москве, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости и RT, которое проводит главред RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. "Если на каком-то этапе вдруг Европа скажет: "Мы погорячились, мы все-таки заинтересованы, давайте в каких-то экономических, торговых сферах восстановим наши отношения", - я считаю, тогда не надо их отталкивать. Но надо посмотреть, насколько это нам выгодно, а уже потом реагировать", - сказал Лавров.
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европа, в мире, евросоюз, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, санкции в отношении россии
13:38 20.07.2022 (обновлено: 15:57 20.07.2022)
 
Лавров ответил, что сделает Россия, если Европа вдруг изменит позицию

Лавров: если ЕС предложит восстановить отношения, Россия посмотрит, выгодно ли ей это

Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Если Европа вдруг изменит позицию и предложит РФ восстановить отношения, то нужно смотреть, выгодно ли это Москве, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости и RT, которое проводит главред RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.
"Если на каком-то этапе вдруг Европа скажет: "Мы погорячились, мы все-таки заинтересованы, давайте в каких-то экономических, торговых сферах восстановим наши отношения", - я считаю, тогда не надо их отталкивать. Но надо посмотреть, насколько это нам выгодно, а уже потом реагировать", - сказал Лавров.
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ЕвропаВ миреЕвросоюзРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровСанкции в отношении России
 
 
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