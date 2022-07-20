https://ria.ru/20220720/evangelista-1803875593.html

Линда Евангелиста урегулировала иск с "изуродовавшей" ее клиникой

Линда Евангелиста урегулировала иск с "изуродовавшей" ее клиникой - РИА Новости, 20.07.2022

Линда Евангелиста урегулировала иск с "изуродовавшей" ее клиникой

Супермодель 1990-х годов Линда Евангелиста сообщила, что урегулировала судебный спор на 50 миллионов долларов с косметологической компанией Zeltiq Aesthetics... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T20:37

2022-07-20T20:37

2022-07-20T20:37

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Супермодель 1990-х годов Линда Евангелиста сообщила, что урегулировала судебный спор на 50 миллионов долларов с косметологической компанией Zeltiq Aesthetics после того, как в 2016 году она была "изуродована" бьюти-процедурой CoolSculpting.На каких именно условиях стороны урегулировали иск, не сообщается.Супермодель сделала процедуру криолиполиза, которая должна была убрать лишние жировые отложения, но получила редкий побочный эффект. Вместо того, чтобы уменьшиться, жировые клетки стали разрастаться. Это привело Евангелисту к глубокой депрессии и лишило заработка. Она заявила, что "была жестоко изуродована процедурой, эффект от которой был прямо противоположен обещанному". В связи с этим она подала иск в федеральный суд Нью-Йорка.

https://ria.ru/20220720/agutin-1803824214.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес