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Линда Евангелиста урегулировала иск с "изуродовавшей" ее клиникой - РИА Новости, 20.07.2022
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220720/evangelista-1803875593.html
Линда Евангелиста урегулировала иск с "изуродовавшей" ее клиникой
Линда Евангелиста урегулировала иск с "изуродовавшей" ее клиникой - РИА Новости, 20.07.2022
Линда Евангелиста урегулировала иск с "изуродовавшей" ее клиникой
Супермодель 1990-х годов Линда Евангелиста сообщила, что урегулировала судебный спор на 50 миллионов долларов с косметологической компанией Zeltiq Aesthetics... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T20:37
2022-07-20T20:37
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Супермодель 1990-х годов Линда Евангелиста сообщила, что урегулировала судебный спор на 50 миллионов долларов с косметологической компанией Zeltiq Aesthetics после того, как в 2016 году она была "изуродована" бьюти-процедурой CoolSculpting.На каких именно условиях стороны урегулировали иск, не сообщается.Супермодель сделала процедуру криолиполиза, которая должна была убрать лишние жировые отложения, но получила редкий побочный эффект. Вместо того, чтобы уменьшиться, жировые клетки стали разрастаться. Это привело Евангелисту к глубокой депрессии и лишило заработка. Она заявила, что "была жестоко изуродована процедурой, эффект от которой был прямо противоположен обещанному". В связи с этим она подала иск в федеральный суд Нью-Йорка.
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знаменитости, шоу-бизнес
20:37 20.07.2022
 
Линда Евангелиста урегулировала иск с "изуродовавшей" ее клиникой

Модель Линда Евангелиста урегулировала иск с "изуродовавшей" ее в 2016 году клиникой

© AFP 2022 / Getty Images/Gary Gershoff Модель Линда Евангелиста
 Модель Линда Евангелиста - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© AFP 2022 / Getty Images/Gary Gershoff
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Супермодель 1990-х годов Линда Евангелиста сообщила, что урегулировала судебный спор на 50 миллионов долларов с косметологической компанией Zeltiq Aesthetics после того, как в 2016 году она была "изуродована" бьюти-процедурой CoolSculpting.

"Я рада, что удалось урегулировать дело о процедуре CoolSculpting. Я с нетерпением жду следующей главы моей жизни в кругу друзей и семьи и с удовольствием оставлю это дело в прошлом", – написала 57-летняя Евангелиста в соцсетях.

© Фото : Linda EvangelistaМодель Линда Евангелиста
Модель Линда Евангелиста - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© Фото : Linda Evangelista
Модель Линда Евангелиста
На каких именно условиях стороны урегулировали иск, не сообщается.
Супермодель сделала процедуру криолиполиза, которая должна была убрать лишние жировые отложения, но получила редкий побочный эффект. Вместо того, чтобы уменьшиться, жировые клетки стали разрастаться.
Это привело Евангелисту к глубокой депрессии и лишило заработка. Она заявила, что "была жестоко изуродована процедурой, эффект от которой был прямо противоположен обещанному". В связи с этим она подала иск в федеральный суд Нью-Йорка.
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