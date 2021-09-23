https://ria.ru/20210923/evangelista-1751450804.html

"Жестоко изуродована": Евангелиста пострадала от неудачной косметологии

"Жестоко изуродована": Евангелиста пострадала от неудачной косметологии - РИА Новости, 23.09.2021

"Жестоко изуродована": Евангелиста пострадала от неудачной косметологии

Модель Линда Евангелиста в Instagram призналась, что пять лет назад сделала косметологическую процедуру, которая "изуродовала" ее. С последствиями изменений... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T14:48

2021-09-23T14:48

2021-09-23T14:48

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Модель Линда Евангелиста в Instagram призналась, что пять лет назад сделала косметологическую процедуру, которая "изуродовала" ее. С последствиями изменений внешности она не может справиться до сих пор.Звезда сделала процедуру криолиполиза, которая должна была убрать лишние жировые отложения, но получила очень редкий побочный эффект – парадоксальную жировую гиперплазию. Вместо того, чтобы уменьшиться, жировые клетки стали разрастаться.Евангелиста будет искать справедливости в суде, а пока она надеется найти в себе силы выйти с новым лицом в свет.Ранее известная китайская актриса Гао Лю также рассказывала о неудачной пластической операции.

https://ria.ru/20201204/plastika-1587618522.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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