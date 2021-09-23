"Жестоко изуродована": Евангелиста пострадала от неудачной косметологии
Модель Линда Евангелиста получила обратный эффект от жиросжигающей процедуры
© AP Photo / Francois MoriКанадская топ-модель итальянского происхождения Линда Евангелиста во время показа Christian Dior. Париж, 2005 год
© AP Photo / Francois Mori
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Модель Линда Евангелиста в Instagram призналась, что пять лет назад сделала косметологическую процедуру, которая "изуродовала" ее. С последствиями изменений внешности она не может справиться до сих пор.
"Моим фолловерам, которые задавались вопросом, почему я не работаю, пока карьера моих сверстников процветает, отвечаю: причина в том, что я была жестоко изуродована процедурой, эффект от которой был прямо противоположен обещанному", – написала Линда.
Звезда сделала процедуру криолиполиза, которая должна была убрать лишние жировые отложения, но получила очень редкий побочный эффект – парадоксальную жировую гиперплазию. Вместо того, чтобы уменьшиться, жировые клетки стали разрастаться.
"Это не только уничтожило мои средства к существованию, но и погрузило в глубокую депрессию, печаль и ненависть к себе", – призналась модель.
Евангелиста будет искать справедливости в суде, а пока она надеется найти в себе силы выйти с новым лицом в свет.
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