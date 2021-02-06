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https://ria.ru/20210206/rinoplastika-1596226961.html
У актрисы после неудачной пластики почернел нос
У актрисы после неудачной пластики почернел нос
Известная в Китае актриса и певица Гао Лю предупредила своих многочисленных подписчиков в соцсети об опасности пластических операций, поделившись снимком... РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T00:24
2021-02-06T00:24
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китай
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пластическая хирургия
звезды
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Известная в Китае актриса и певица Гао Лю предупредила своих многочисленных подписчиков в соцсети об опасности пластических операций, поделившись снимком изуродованного носа.Снявшись в нескольких фильмах и телепрограммах, девушка стремительно набирала популярность и стала восходящей звездой, но в последние месяцы выпала из поля зрения поклонников, сообщает BBC.В китайской социальной сети Sina Weibo Гао Лю объяснила свое долгое отсутствие. Все произошло из-за неудачной пластической операции, в результате которой у нее начался некроз тканей на кончике носа.Звезда думала, что пластика сделает ее красивее и принесет еще большую известность."Кожа на кончике моего носа становилась все темнее и темнее, начался некроз", – рассказала актриса, добавив, что в тот момент ей даже не хотелось жить.В результате девушке пришлось два месяца провести в клинике. За это время из-за невозможности работать она потеряла больше 60 тысяч долларов.Гао Лю также сообщила, что повторная операция будет невозможна в течение как минимум года из-за высокой степени повреждения тканей.После того, как эта информация получила резонанс в китайских соцсетях и в СМИ, выяснилось, что клиника, где актрисе делали операцию, уже получала административные штрафы. Кроме того, на нее есть жалобы и от других пациентов.
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РИА Новости
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имидж, шоу-бизнес, китай, лицо, знаменитости, пластическая хирургия, звезды

У актрисы после неудачной пластики почернел нос

00:24 06.02.2021
 
© Фото : WeiboГао Лю
Гао Лю - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
© Фото : Weibo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Известная в Китае актриса и певица Гао Лю предупредила своих многочисленных подписчиков в соцсети об опасности пластических операций, поделившись снимком изуродованного носа.
Снявшись в нескольких фильмах и телепрограммах, девушка стремительно набирала популярность и стала восходящей звездой, но в последние месяцы выпала из поля зрения поклонников, сообщает BBC.
В китайской социальной сети Sina Weibo Гао Лю объяснила свое долгое отсутствие. Все произошло из-за неудачной пластической операции, в результате которой у нее начался некроз тканей на кончике носа.
Звезда думала, что пластика сделает ее красивее и принесет еще большую известность.
"Я не ожидала, что эти четыре часа станут началом кошмара", – пожаловалась она.
"Кожа на кончике моего носа становилась все темнее и темнее, начался некроз", – рассказала актриса, добавив, что в тот момент ей даже не хотелось жить.
В результате девушке пришлось два месяца провести в клинике. За это время из-за невозможности работать она потеряла больше 60 тысяч долларов.
Гао Лю также сообщила, что повторная операция будет невозможна в течение как минимум года из-за высокой степени повреждения тканей.
После того, как эта информация получила резонанс в китайских соцсетях и в СМИ, выяснилось, что клиника, где актрисе делали операцию, уже получала административные штрафы. Кроме того, на нее есть жалобы и от других пациентов.
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