https://ria.ru/20220720/erevan-1803830268.html
Ереванское метро возобновило работу в штатном режиме
Ереванское метро возобновило работу в штатном режиме - РИА Новости, 20.07.2022
Ереванское метро возобновило работу в штатном режиме
Ереванское метро возобновило работу в штатном режиме, сигнал о "минировании" станций оказался ложным, сообщается на странице метрополитена в соцсетях. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T17:55
2022-07-20T17:55
2022-07-20T17:55
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ЕРЕВАН, 20 июл - РИА Новости. Ереванское метро возобновило работу в штатном режиме, сигнал о "минировании" станций оказался ложным, сообщается на странице метрополитена в соцсетях.Ранее в МЧС Армении заявили, что в среду на пульт дежурного национального центра кризисного управления поступило сообщение, что на станциях ереванского метрополитена заложены взрывные устройства, на место выехали кинологи центра по спасательным работам особого назначения и саперы сил гражданской обороны."В результате проведенных проверок выяснилось, что сигналы о заложенных на станциях метро бомбах оказались ложными, взрывных устройство не обнаружено. С 18.15 (17.15 мск) работа метрополитена в штатном режиме возобновлена", - говорится в сообщении. Отмечается, что метро было временно остановлено с 12.30 мск, пассажиры и сотрудники были эвакуированы.
https://ria.ru/20220329/minirovanie-1780624895.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армения, в мире, ереван
Ереванское метро возобновило работу в штатном режиме
Ереванское метро возобновило штатную работу после проверки сообщений о минировании
ЕРЕВАН, 20 июл - РИА Новости. Ереванское метро возобновило работу в штатном режиме, сигнал о "минировании" станций оказался ложным, сообщается на странице метрополитена в соцсетях.
Ранее в МЧС Армении
заявили, что в среду на пульт дежурного национального центра кризисного управления поступило сообщение, что на станциях ереванского метрополитена заложены взрывные устройства, на место выехали кинологи центра по спасательным работам особого назначения и саперы сил гражданской обороны.
"В результате проведенных проверок выяснилось, что сигналы о заложенных на станциях метро бомбах оказались ложными, взрывных устройство не обнаружено. С 18.15 (17.15 мск) работа метрополитена в штатном режиме возобновлена", - говорится в сообщении. Отмечается, что метро было временно остановлено с 12.30 мск, пассажиры и сотрудники были эвакуированы.