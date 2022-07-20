https://ria.ru/20220720/erevan-1803830268.html

Ереванское метро возобновило работу в штатном режиме

Ереванское метро возобновило работу в штатном режиме - РИА Новости, 20.07.2022

Ереванское метро возобновило работу в штатном режиме

Ереванское метро возобновило работу в штатном режиме, сигнал о "минировании" станций оказался ложным, сообщается на странице метрополитена в соцсетях. РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T17:55

2022-07-20T17:55

2022-07-20T17:55

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ЕРЕВАН, 20 июл - РИА Новости. Ереванское метро возобновило работу в штатном режиме, сигнал о "минировании" станций оказался ложным, сообщается на странице метрополитена в соцсетях.Ранее в МЧС Армении заявили, что в среду на пульт дежурного национального центра кризисного управления поступило сообщение, что на станциях ереванского метрополитена заложены взрывные устройства, на место выехали кинологи центра по спасательным работам особого назначения и саперы сил гражданской обороны."В результате проведенных проверок выяснилось, что сигналы о заложенных на станциях метро бомбах оказались ложными, взрывных устройство не обнаружено. С 18.15 (17.15 мск) работа метрополитена в штатном режиме возобновлена", - говорится в сообщении. Отмечается, что метро было временно остановлено с 12.30 мск, пассажиры и сотрудники были эвакуированы.

https://ria.ru/20220329/minirovanie-1780624895.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

армения, в мире, ереван