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В Ереване остановили метро из-за сообщения о минировании
В Ереване остановили метро из-за сообщения о минировании - РИА Новости, 20.07.2022
В Ереване остановили метро из-за сообщения о минировании
Работа ереванского метрополитена прекращена из-за полученного в среду сигнала о "минировании станций", пассажиры эвакуированы, сообщили в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T14:40
2022-07-20T14:40
2022-07-20T14:47
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ЕРЕВАН, 20 июл - РИА Новости. Работа ереванского метрополитена прекращена из-за полученного в среду сигнала о "минировании станций", пассажиры эвакуированы, сообщили в пресс-службе МЧС страны.Ранее в ведомстве заявили, что в среду на пульт дежурного национального центра кризисного управления поступило сообщение, что на станциях ереванского метрополитена заложены взрывные устройства, на место выехали кинологи центра по спасательным работам особого назначения и саперы сил гражданской обороны."Работа ереванского метрополитена прекращена, пассажиры и работники эвакуированы", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20220329/minirovanie-1780624895.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, ереван
14:40 20.07.2022 (обновлено: 14:47 20.07.2022)
В Ереване остановили метро из-за сообщения о минировании
МЧС Армении сообщило об остановке ереванского метро из-за сообщения о минировании