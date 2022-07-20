https://ria.ru/20220720/erevan-1803726708.html

В Ереване остановили метро из-за сообщения о минировании

В Ереване остановили метро из-за сообщения о минировании - РИА Новости, 20.07.2022

В Ереване остановили метро из-за сообщения о минировании

Работа ереванского метрополитена прекращена из-за полученного в среду сигнала о "минировании станций", пассажиры эвакуированы, сообщили в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T14:40

2022-07-20T14:40

2022-07-20T14:47

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ЕРЕВАН, 20 июл - РИА Новости. Работа ереванского метрополитена прекращена из-за полученного в среду сигнала о "минировании станций", пассажиры эвакуированы, сообщили в пресс-службе МЧС страны.Ранее в ведомстве заявили, что в среду на пульт дежурного национального центра кризисного управления поступило сообщение, что на станциях ереванского метрополитена заложены взрывные устройства, на место выехали кинологи центра по спасательным работам особого назначения и саперы сил гражданской обороны."Работа ереванского метрополитена прекращена, пассажиры и работники эвакуированы", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20220329/minirovanie-1780624895.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, армения, ереван