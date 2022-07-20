https://ria.ru/20220720/energonositeli-1803671600.html
Россия сможет переориентировать продажу энергоносителей, заявил Лавров
Россия сможет переориентировать продажу энергоносителей, заявил Лавров - РИА Новости, 20.07.2022
Россия сможет переориентировать продажу энергоносителей, заявил Лавров
Если Европа откажется от российских энергоносителей, РФ переориентируется без серьезных потерь, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T12:19
2022-07-20T12:19
2022-07-20T13:55
сергей лавров
цены на нефть
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Если Европа откажется от российских энергоносителей, РФ переориентируется без серьезных потерь, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости и RT, которое проводит главред RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян."Если они это сделают, у нас никаких проблем особых не возникнет. Президент сказал, что в связи с тем, что они творят по поводу "Северного потока 2", мы всегда готовы его запустить. Он под давлением находится. Но уже в нынешней ситуации 50% объема, которые для этого газопровода были предназначены, уже зарезервированы для нашего внутреннего потребления, как для целей отопления, так и для целей химической промышленности и для других промышленных задач. Мы переориентируемся без каких-либо серьезных потерь, я в этом не сомневаюсь, у нас есть покупатель, есть спрос", - сказал Лавров.
https://ria.ru/20220720/otvety-1803599014.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Лавров: "Мы переориентируемся без каких-либо серьезных потерь"
Если Европа откажется от российских энергоносителей, РФ переориентируется без серьезных потерь, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости и RT, которое проводит главред RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. "Если они это сделают, у нас никаких проблем особых не возникнет. Президент сказал, что в связи с тем, что они творят по поводу "Северного потока 2", мы всегда готовы его запустить. Он под давлением находится. Но уже в нынешней ситуации 50% объема, которые для этого газопровода были предназначены, уже зарезервированы для нашего внутреннего потребления, как для целей отопления, так и для целей химической промышленности и для других промышленных задач. Мы переориентируемся без каких-либо серьезных потерь, я в этом не сомневаюсь, у нас есть покупатель, есть спрос", - сказал Лавров.
2022-07-20T12:19
true
PT0M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сергей лавров, цены на нефть, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии
12:19 20.07.2022 (обновлено: 13:55 20.07.2022)
Россия сможет переориентировать продажу энергоносителей, заявил Лавров
Лавров: если Европа откажется от российских энергоносителей, Москва переориентируется