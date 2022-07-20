Путин: Украина закрыла один из энергомаршрутов по политическим соображениям
Президент Путин: Украина закрыла один из энергомаршрутов по политическим соображениям
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 20 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Украина закрыла один из энергомаршрутов по политическим соображениям.
"Украина вдруг неожиданно объявила о том, что один из маршрутов - из двух маршрутов, которые идут по ее территории - она закрывает, якобы в связи с тем, что газоперекачивающая станция находится не под ее контролем, а находится на территории Луганской Народной Республики. Но она оказалась, эта станция, под контролем Луганской Народной Республики несколько месяцев назад. Они недавно взяли и закрыли. Без всяких на то оснований. Все там нормально функционировало, никто не мешал. Взяли и закрыли по политическим соображениям", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам рабочего визита в Иран, отвечая на вопрос, справедливо ли Россию обвиняют в энергетическом кризисе.
Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.