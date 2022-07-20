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Путин: Украина закрыла один из энергомаршрутов по политическим соображениям - РИА Новости, 20.07.2022
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Путин: Украина закрыла один из энергомаршрутов по политическим соображениям
Путин: Украина закрыла один из энергомаршрутов по политическим соображениям - РИА Новости, 20.07.2022
Путин: Украина закрыла один из энергомаршрутов по политическим соображениям
Президент России Владимир Путин заявил, что Украина закрыла один из энергомаршрутов по политическим соображениям. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T00:46
2022-07-20T00:46
украина
россия
газпром
в мире
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ТЕГЕРАН, 20 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Украина закрыла один из энергомаршрутов по политическим соображениям."Украина вдруг неожиданно объявила о том, что один из маршрутов - из двух маршрутов, которые идут по ее территории - она закрывает, якобы в связи с тем, что газоперекачивающая станция находится не под ее контролем, а находится на территории Луганской Народной Республики. Но она оказалась, эта станция, под контролем Луганской Народной Республики несколько месяцев назад. Они недавно взяли и закрыли. Без всяких на то оснований. Все там нормально функционировало, никто не мешал. Взяли и закрыли по политическим соображениям", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам рабочего визита в Иран, отвечая на вопрос, справедливо ли Россию обвиняют в энергетическом кризисе.Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.
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украина, россия, газпром, в мире
00:46 20.07.2022
 
Путин: Украина закрыла один из энергомаршрутов по политическим соображениям

Президент Путин: Украина закрыла один из энергомаршрутов по политическим соображениям

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Евгений Паулин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 20 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Украина закрыла один из энергомаршрутов по политическим соображениям.
"Украина вдруг неожиданно объявила о том, что один из маршрутов - из двух маршрутов, которые идут по ее территории - она закрывает, якобы в связи с тем, что газоперекачивающая станция находится не под ее контролем, а находится на территории Луганской Народной Республики. Но она оказалась, эта станция, под контролем Луганской Народной Республики несколько месяцев назад. Они недавно взяли и закрыли. Без всяких на то оснований. Все там нормально функционировало, никто не мешал. Взяли и закрыли по политическим соображениям", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам рабочего визита в Иран, отвечая на вопрос, справедливо ли Россию обвиняют в энергетическом кризисе.
Комплекс транспортировки экспортного газа - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
00:24
Путин: "Газпром" всегда выполнял обязательства по поставкам энергоносителей
Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.
 
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