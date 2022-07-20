https://ria.ru/20220720/energiya-1803595605.html

Путин заявил, что Европа пренебрегла традиционной энергией

Путин заявил, что Европа пренебрегла традиционной энергией - РИА Новости, 20.07.2022

Путин заявил, что Европа пренебрегла традиционной энергией

Президент России Владимир Путин заявил, что Европа пренебрегла традиционной энергией и сделала ставку на альтернативные источники. РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T00:19

2022-07-20T00:19

2022-07-20T04:51

россия

иран

в мире

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1b/1599204847_0:22:2887:1646_1920x0_80_0_0_5bc5a4ff267b6c5a5347796a40fb7136.jpg

ТЕГЕРАН, 20 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Европа пренебрегла традиционной энергией и сделала ставку на альтернативные источники."Я уже об этом много раз говорил, не знаю, стоит ли вдаваться в детали по поводу энергетической политики европейских стран, которые пренебрегли значимостью традиционных видов энергии и сделали ставку на нетрадиционные. Они большие специалисты в области нетрадиционных отношений. Вот и в области энергетики решили сделать ставку на нетрадиционные виды энергии: солнце, ветряная энергия. Зима оказалась длинной. Ветра не было. Вот и все", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам рабочего визита в Иран, отвечая на вопрос о том, справедливо ли Россию обвиняют в энергетическом кризисе.

https://ria.ru/20220720/neft-1803595243.html

россия

иран

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, иран, в мире, европа