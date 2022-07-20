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Путин заявил, что Европа пренебрегла традиционной энергией - РИА Новости, 20.07.2022
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Путин заявил, что Европа пренебрегла традиционной энергией
Путин заявил, что Европа пренебрегла традиционной энергией - РИА Новости, 20.07.2022
Путин заявил, что Европа пренебрегла традиционной энергией
Президент России Владимир Путин заявил, что Европа пренебрегла традиционной энергией и сделала ставку на альтернативные источники. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T00:19
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россия
иран
в мире
европа
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ТЕГЕРАН, 20 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Европа пренебрегла традиционной энергией и сделала ставку на альтернативные источники."Я уже об этом много раз говорил, не знаю, стоит ли вдаваться в детали по поводу энергетической политики европейских стран, которые пренебрегли значимостью традиционных видов энергии и сделали ставку на нетрадиционные. Они большие специалисты в области нетрадиционных отношений. Вот и в области энергетики решили сделать ставку на нетрадиционные виды энергии: солнце, ветряная энергия. Зима оказалась длинной. Ветра не было. Вот и все", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам рабочего визита в Иран, отвечая на вопрос о том, справедливо ли Россию обвиняют в энергетическом кризисе.
https://ria.ru/20220720/neft-1803595243.html
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россия, иран, в мире, европа
00:19 20.07.2022 (обновлено: 04:51 20.07.2022)
 
Путин заявил, что Европа пренебрегла традиционной энергией

Президент России Путин назвал ошибкой выбор Европой нетрадиционных источников энергии

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 20 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Европа пренебрегла традиционной энергией и сделала ставку на альтернативные источники.
"Я уже об этом много раз говорил, не знаю, стоит ли вдаваться в детали по поводу энергетической политики европейских стран, которые пренебрегли значимостью традиционных видов энергии и сделали ставку на нетрадиционные. Они большие специалисты в области нетрадиционных отношений. Вот и в области энергетики решили сделать ставку на нетрадиционные виды энергии: солнце, ветряная энергия. Зима оказалась длинной. Ветра не было. Вот и все", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам рабочего визита в Иран, отвечая на вопрос о том, справедливо ли Россию обвиняют в энергетическом кризисе.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
00:14
Путин оценил возможность ограничения Западом закупок российской нефти
 
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