https://ria.ru/20220720/energiya-1803595605.html
Путин заявил, что Европа пренебрегла традиционной энергией
Путин заявил, что Европа пренебрегла традиционной энергией - РИА Новости, 20.07.2022
Путин заявил, что Европа пренебрегла традиционной энергией
Президент России Владимир Путин заявил, что Европа пренебрегла традиционной энергией и сделала ставку на альтернативные источники. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T00:19
2022-07-20T00:19
2022-07-20T04:51
россия
иран
в мире
европа
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ТЕГЕРАН, 20 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Европа пренебрегла традиционной энергией и сделала ставку на альтернативные источники."Я уже об этом много раз говорил, не знаю, стоит ли вдаваться в детали по поводу энергетической политики европейских стран, которые пренебрегли значимостью традиционных видов энергии и сделали ставку на нетрадиционные. Они большие специалисты в области нетрадиционных отношений. Вот и в области энергетики решили сделать ставку на нетрадиционные виды энергии: солнце, ветряная энергия. Зима оказалась длинной. Ветра не было. Вот и все", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам рабочего визита в Иран, отвечая на вопрос о том, справедливо ли Россию обвиняют в энергетическом кризисе.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, иран, в мире, европа
00:19 20.07.2022 (обновлено: 04:51 20.07.2022)
Путин заявил, что Европа пренебрегла традиционной энергией
Президент России Путин назвал ошибкой выбор Европой нетрадиционных источников энергии