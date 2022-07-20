https://ria.ru/20220720/eksportery-1803879220.html

Более 400 экспортеров России в Африке в 2021 году получили поддержку РЭЦ

Более 400 экспортеров России в Африке в 2021 году получили поддержку РЭЦ - РИА Новости, 20.07.2022

Более 400 экспортеров России в Африке в 2021 году получили поддержку РЭЦ

Группа Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) в 2021 году оказала поддержку более 400 российским компаниям, реализующим проекты в странах Африки,... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T19:28

2022-07-20T19:28

2022-07-20T19:28

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

экономика

технологии

африка

юар

росэксимбанк

российское агентство по страхованию экспортных кредитов

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Группа Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) в 2021 году оказала поддержку более 400 российским компаниям, реализующим проекты в странах Африки, рассказал на открытии бизнес-миссии отечественных компаний в ЮАР аналитик по поддержке международного развития РЭЦ Андрей Кудрявцев.В своем выступлении он также рассказал об инструментах финансовой и нефинансовой поддержки Группы для российских компаний, заинтересованных в выходе на рынок ЮАР, а также для их зарубежных партнеров."Одним из самых популярных инструментов в арсенале РЭЦ, который может вызвать интерес у южноафриканских партнеров, является поиск российских поставщиков по запросу иностранной компании. Большой потенциал имеют инструменты кредитно-гарантийной и страховой поддержки российских и иностранных компаний, которые предоставляются Росэксимбанк и ЭКСАР. Мы также ведем активную работу по расширению партнерской сети в Африке", — сказал Кудрявцев.

https://ria.ru/20220712/servis-1801949211.html

африка

юар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, технологии, африка, юар, росэксимбанк, российское агентство по страхованию экспортных кредитов