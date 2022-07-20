Более 400 экспортеров России в Африке в 2021 году получили поддержку РЭЦ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Группа Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) в 2021 году оказала поддержку более 400 российским компаниям, реализующим проекты в странах Африки, рассказал на открытии бизнес-миссии отечественных компаний в ЮАР аналитик по поддержке международного развития РЭЦ Андрей Кудрявцев.
В своем выступлении он также рассказал об инструментах финансовой и нефинансовой поддержки Группы для российских компаний, заинтересованных в выходе на рынок ЮАР, а также для их зарубежных партнеров.
"Одним из самых популярных инструментов в арсенале РЭЦ, который может вызвать интерес у южноафриканских партнеров, является поиск российских поставщиков по запросу иностранной компании. Большой потенциал имеют инструменты кредитно-гарантийной и страховой поддержки российских и иностранных компаний, которые предоставляются Росэксимбанк и ЭКСАР. Мы также ведем активную работу по расширению партнерской сети в Африке", — сказал Кудрявцев.
В своем выступлении он также рассказал об инструментах финансовой и нефинансовой поддержки Группы для российских компаний, заинтересованных в выходе на рынок ЮАР, а также для их зарубежных партнеров.
"Одним из самых популярных инструментов в арсенале РЭЦ, который может вызвать интерес у южноафриканских партнеров, является поиск российских поставщиков по запросу иностранной компании. Большой потенциал имеют инструменты кредитно-гарантийной и страховой поддержки российских и иностранных компаний, которые предоставляются Росэксимбанк и ЭКСАР. Мы также ведем активную работу по расширению партнерской сети в Африке", — сказал Кудрявцев.