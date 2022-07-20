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Более 400 экспортеров России в Африке в 2021 году получили поддержку РЭЦ - РИА Новости, 20.07.2022
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Более 400 экспортеров России в Африке в 2021 году получили поддержку РЭЦ
Более 400 экспортеров России в Африке в 2021 году получили поддержку РЭЦ - РИА Новости, 20.07.2022
Более 400 экспортеров России в Африке в 2021 году получили поддержку РЭЦ
Группа Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) в 2021 году оказала поддержку более 400 российским компаниям, реализующим проекты в странах Африки,... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T19:28
2022-07-20T19:28
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
экономика
технологии
африка
юар
росэксимбанк
российское агентство по страхованию экспортных кредитов
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Группа Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) в 2021 году оказала поддержку более 400 российским компаниям, реализующим проекты в странах Африки, рассказал на открытии бизнес-миссии отечественных компаний в ЮАР аналитик по поддержке международного развития РЭЦ Андрей Кудрявцев.В своем выступлении он также рассказал об инструментах финансовой и нефинансовой поддержки Группы для российских компаний, заинтересованных в выходе на рынок ЮАР, а также для их зарубежных партнеров."Одним из самых популярных инструментов в арсенале РЭЦ, который может вызвать интерес у южноафриканских партнеров, является поиск российских поставщиков по запросу иностранной компании. Большой потенциал имеют инструменты кредитно-гарантийной и страховой поддержки российских и иностранных компаний, которые предоставляются Росэксимбанк и ЭКСАР. Мы также ведем активную работу по расширению партнерской сети в Африке", — сказал Кудрявцев.
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, технологии, африка, юар, росэксимбанк, российское агентство по страхованию экспортных кредитов
19:28 20.07.2022
 

Более 400 экспортеров России в Африке в 2021 году получили поддержку РЭЦ

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Группа Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) в 2021 году оказала поддержку более 400 российским компаниям, реализующим проекты в странах Африки, рассказал на открытии бизнес-миссии отечественных компаний в ЮАР аналитик по поддержке международного развития РЭЦ Андрей Кудрявцев.

В своем выступлении он также рассказал об инструментах финансовой и нефинансовой поддержки Группы для российских компаний, заинтересованных в выходе на рынок ЮАР, а также для их зарубежных партнеров.

"Одним из самых популярных инструментов в арсенале РЭЦ, который может вызвать интерес у южноафриканских партнеров, является поиск российских поставщиков по запросу иностранной компании. Большой потенциал имеют инструменты кредитно-гарантийной и страховой поддержки российских и иностранных компаний, которые предоставляются Росэксимбанк и ЭКСАР. Мы также ведем активную работу по расширению партнерской сети в Африке", — сказал Кудрявцев.
Логотип цифровой платформы Мой экспорт - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
12 июля, 15:03
Сервис отслеживания экспорта посылок запущен на платформе "Мой экспорт"
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)ЭкономикаТехнологииАфрикаЮАРРосэксимбанкРоссийское агентство по страхованию экспортных кредитов
 
 
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