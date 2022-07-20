СМИ: в Брюсселе хотят заставить европейцев экономить газ
Politico: Еврокомиссия хочет обязать страны ЕС сократить потребление газа при его нехватке
Конфорка газовой плиты. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Европейская комиссия готовится взять на себя новые чрезвычайные полномочия, чтобы заставить страны-участницы ЕС сократить потребление газа, пишет европейское издание Politico.
Как утверждается в публикации, такой вариант развития событий произойдет, если блок в ближайшие месяцы столкнется с "катастрофической" нехваткой поставок топлива.
План комиссии по обязательному сокращению потребления газа включает правовой механизм, позволяющий решать вопрос о принимаемых мерах квалифицированным большинством голосов. Это позволило бы обойти процедуру голосования в Европейском парламенте и лишило бы любую отдельную страну возможности наложить вето на планы ЕС.
Ранее во вторник Еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан заявил, что Еврокомиссия готовится к тому, что поставки газа по "Северному потоку" не будут возобновлены после завершения плановых профилактических работ.
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Россия повода для таких опасений не давала. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с проблемами с турбинами Siemens, ничего преднамеренного с российской стороны нет. По его словам, это последствия антироссийских санкций. Канада, в свою очередь, по просьбе Германии решила освободить оборудование российской компании от ограничений до конца 2024 года. По данным СМИ, одна из турбин для "Северного потока" уже в пути и может вернуться в Россию ориентировочно 24 июля.
Как неоднократно подчеркивали в Кремле, Россия не использует газ в качестве оружия. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что Москва последовательно выполняет все свои обязательства и по-прежнему может обеспечить полную энергетическую безопасность Европы. Россия способна гарантировать отсутствие зашкаливающих счетов за электричество и тепло, которые сейчас получают налогоплательщики в европейских странах, добавил он.