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СМИ: в Брюсселе хотят заставить европейцев экономить газ - РИА Новости, 20.07.2022
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СМИ: в Брюсселе хотят заставить европейцев экономить газ
СМИ: в Брюсселе хотят заставить европейцев экономить газ - РИА Новости, 20.07.2022
СМИ: в Брюсселе хотят заставить европейцев экономить газ
Европейская комиссия готовится взять на себя новые чрезвычайные полномочия, чтобы заставить страны-участницы ЕС сократить потребление газа, пишет европейское... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T06:17
2022-07-20T06:17
евросоюз
еврокомиссия
россия
северный поток
санкции в отношении россии
природный газ
в мире
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Европейская комиссия готовится взять на себя новые чрезвычайные полномочия, чтобы заставить страны-участницы ЕС сократить потребление газа, пишет европейское издание Politico.Как утверждается в публикации, такой вариант развития событий произойдет, если блок в ближайшие месяцы столкнется с "катастрофической" нехваткой поставок топлива.План комиссии по обязательному сокращению потребления газа включает правовой механизм, позволяющий решать вопрос о принимаемых мерах квалифицированным большинством голосов. Это позволило бы обойти процедуру голосования в Европейском парламенте и лишило бы любую отдельную страну возможности наложить вето на планы ЕС.Ранее во вторник Еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан заявил, что Еврокомиссия готовится к тому, что поставки газа по "Северному потоку" не будут возобновлены после завершения плановых профилактических работ.Россия повода для таких опасений не давала. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с проблемами с турбинами Siemens, ничего преднамеренного с российской стороны нет. По его словам, это последствия антироссийских санкций. Канада, в свою очередь, по просьбе Германии решила освободить оборудование российской компании от ограничений до конца 2024 года. По данным СМИ, одна из турбин для "Северного потока" уже в пути и может вернуться в Россию ориентировочно 24 июля.Как неоднократно подчеркивали в Кремле, Россия не использует газ в качестве оружия. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что Москва последовательно выполняет все свои обязательства и по-прежнему может обеспечить полную энергетическую безопасность Европы. Россия способна гарантировать отсутствие зашкаливающих счетов за электричество и тепло, которые сейчас получают налогоплательщики в европейских странах, добавил он.
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евросоюз, еврокомиссия, россия, северный поток, санкции в отношении россии, природный газ, в мире
06:17 20.07.2022
 
СМИ: в Брюсселе хотят заставить европейцев экономить газ

Politico: Еврокомиссия хочет обязать страны ЕС сократить потребление газа при его нехватке

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКонфорка газовой плиты
Конфорка газовой плиты - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Конфорка газовой плиты. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Европейская комиссия готовится взять на себя новые чрезвычайные полномочия, чтобы заставить страны-участницы ЕС сократить потребление газа, пишет европейское издание Politico.
Как утверждается в публикации, такой вариант развития событий произойдет, если блок в ближайшие месяцы столкнется с "катастрофической" нехваткой поставок топлива.
План комиссии по обязательному сокращению потребления газа включает правовой механизм, позволяющий решать вопрос о принимаемых мерах квалифицированным большинством голосов. Это позволило бы обойти процедуру голосования в Европейском парламенте и лишило бы любую отдельную страну возможности наложить вето на планы ЕС.
Ранее во вторник Еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан заявил, что Еврокомиссия готовится к тому, что поставки газа по "Северному потоку" не будут возобновлены после завершения плановых профилактических работ.
Газовая электростанция Lichterfelde в Берлине - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
19 июля, 01:12
Европе предрекли энергетический "шторм" и хаос
Россия повода для таких опасений не давала. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с проблемами с турбинами Siemens, ничего преднамеренного с российской стороны нет. По его словам, это последствия антироссийских санкций. Канада, в свою очередь, по просьбе Германии решила освободить оборудование российской компании от ограничений до конца 2024 года. По данным СМИ, одна из турбин для "Северного потока" уже в пути и может вернуться в Россию ориентировочно 24 июля.
Как неоднократно подчеркивали в Кремле, Россия не использует газ в качестве оружия. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что Москва последовательно выполняет все свои обязательства и по-прежнему может обеспечить полную энергетическую безопасность Европы. Россия способна гарантировать отсутствие зашкаливающих счетов за электричество и тепло, которые сейчас получают налогоплательщики в европейских странах, добавил он.
 
ЕвросоюзЕврокомиссияРоссияСеверный потокСанкции в отношении РоссииПриродный газВ мире
 
 
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