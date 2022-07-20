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Движение на съезде с Варшавского шоссе в центр на ТТК полностью перекрыли - РИА Новости, 20.07.2022
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Движение на съезде с Варшавского шоссе в центр на ТТК полностью перекрыли
Движение на съезде с Варшавского шоссе в центр на ТТК полностью перекрыли - РИА Новости, 20.07.2022
Движение на съезде с Варшавского шоссе в центр на ТТК полностью перекрыли
Движение на съезде с Варшавского шоссе в сторону центра на ТТК полностью перекрыто из-за перевернувшейся бетономешалки, проводится очистка проезжей части,... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T09:44
2022-07-20T09:44
происшествия
москва
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Движение на съезде с Варшавского шоссе в сторону центра на ТТК полностью перекрыто из-за перевернувшейся бетономешалки, проводится очистка проезжей части, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.Ранее сообщалось, что движение на съезде с Варшавского шоссе в районе Большой Тульской улицы в Москве затруднено из-за перевернувшейся бетономешалки."В связи с аварией на Большой Тульской в районе дома 43, полностью перекрыто движение на съезде с Варшавского шоссе в сторону центра на ТТК (внешняя сторона). С помощью грузового крана бетономешалка была поднята на колеса, в данный момент проводится очистка проезжей части от разлитого бетона", - сказано в сообщении.В департаменте порекомендовали водителям быть внимательными и выбирать пути объезда.
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происшествия, москва
09:44 20.07.2022
 
Движение на съезде с Варшавского шоссе в центр на ТТК полностью перекрыли

Движение на съезде с Варшавского шоссе в центр на ТТК полностью перекрыли из-за ДТП

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение
Автомобильное движение - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Движение на съезде с Варшавского шоссе в сторону центра на ТТК полностью перекрыто из-за перевернувшейся бетономешалки, проводится очистка проезжей части, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.
Ранее сообщалось, что движение на съезде с Варшавского шоссе в районе Большой Тульской улицы в Москве затруднено из-за перевернувшейся бетономешалки.
"В связи с аварией на Большой Тульской в районе дома 43, полностью перекрыто движение на съезде с Варшавского шоссе в сторону центра на ТТК (внешняя сторона). С помощью грузового крана бетономешалка была поднята на колеса, в данный момент проводится очистка проезжей части от разлитого бетона", - сказано в сообщении.
В департаменте порекомендовали водителям быть внимательными и выбирать пути объезда.
Сотрудник ДПС ГИБДД - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
Вчера, 08:19
В районе Большой Тульской улицы в Москве опрокинулась бетономешалка
 
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