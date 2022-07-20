https://ria.ru/20220720/dtp-1803628451.html

Движение на съезде с Варшавского шоссе в центр на ТТК полностью перекрыли

Движение на съезде с Варшавского шоссе в центр на ТТК полностью перекрыли - РИА Новости, 20.07.2022

Движение на съезде с Варшавского шоссе в центр на ТТК полностью перекрыли

Движение на съезде с Варшавского шоссе в сторону центра на ТТК полностью перекрыто из-за перевернувшейся бетономешалки, проводится очистка проезжей части,... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T09:44

2022-07-20T09:44

2022-07-20T09:44

происшествия

москва

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Движение на съезде с Варшавского шоссе в сторону центра на ТТК полностью перекрыто из-за перевернувшейся бетономешалки, проводится очистка проезжей части, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.Ранее сообщалось, что движение на съезде с Варшавского шоссе в районе Большой Тульской улицы в Москве затруднено из-за перевернувшейся бетономешалки."В связи с аварией на Большой Тульской в районе дома 43, полностью перекрыто движение на съезде с Варшавского шоссе в сторону центра на ТТК (внешняя сторона). С помощью грузового крана бетономешалка была поднята на колеса, в данный момент проводится очистка проезжей части от разлитого бетона", - сказано в сообщении.В департаменте порекомендовали водителям быть внимательными и выбирать пути объезда.

https://ria.ru/20220720/dtp-1803615187.html

москва

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва