https://ria.ru/20220720/dtp-1803628451.html
Движение на съезде с Варшавского шоссе в центр на ТТК полностью перекрыли
Движение на съезде с Варшавского шоссе в центр на ТТК полностью перекрыли - РИА Новости, 20.07.2022
Движение на съезде с Варшавского шоссе в центр на ТТК полностью перекрыли
Движение на съезде с Варшавского шоссе в сторону центра на ТТК полностью перекрыто из-за перевернувшейся бетономешалки, проводится очистка проезжей части,... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T09:44
2022-07-20T09:44
2022-07-20T09:44
происшествия
москва
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Движение на съезде с Варшавского шоссе в сторону центра на ТТК полностью перекрыто из-за перевернувшейся бетономешалки, проводится очистка проезжей части, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.Ранее сообщалось, что движение на съезде с Варшавского шоссе в районе Большой Тульской улицы в Москве затруднено из-за перевернувшейся бетономешалки."В связи с аварией на Большой Тульской в районе дома 43, полностью перекрыто движение на съезде с Варшавского шоссе в сторону центра на ТТК (внешняя сторона). С помощью грузового крана бетономешалка была поднята на колеса, в данный момент проводится очистка проезжей части от разлитого бетона", - сказано в сообщении.В департаменте порекомендовали водителям быть внимательными и выбирать пути объезда.
https://ria.ru/20220720/dtp-1803615187.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
Движение на съезде с Варшавского шоссе в центр на ТТК полностью перекрыли
Движение на съезде с Варшавского шоссе в центр на ТТК полностью перекрыли из-за ДТП