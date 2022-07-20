https://ria.ru/20220720/dragi-1803903037.html

В правящей коалиции Италии отказались голосовать по доверию правительству

В правящей коалиции Италии отказались голосовать по доверию правительству - РИА Новости, 20.07.2022

В правящей коалиции Италии отказались голосовать по доверию правительству

Три ведущие силы правящей в Италии коалиции – "Движение 5 звезд", правоцентристские "Вперед, Италия" и "Лига", отказались принимать участие в голосовании о... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T21:27

2022-07-20T21:27

2022-07-20T21:27

италия

движение 5 звезд

серджо маттарелла

в мире

марио драги

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РИМ, 20 июл – РИА Новости. Три ведущие силы правящей в Италии коалиции – "Движение 5 звезд", правоцентристские "Вперед, Италия" и "Лига", отказались принимать участие в голосовании о доверии правительству во главе с Марио Драги в Сенате национального парламента.О соответствующих решениях объявили руководители фракций в верхней палате законодательного органа.Как передает новостной телеканал Rainews24, отказ столь весомой части парламентариев мог бы лишить Сенат кворума для признания голосования действительным, в таком случае его бы пришлось повторять в другой день. Вместе с тем, по сообщению Rainews24, сенаторы от "Движения", в отличие от коллег из "Лиги", остались в зале заседаний, тем самым придавая голосованию необходимый статус вопреки своему неучастию. Одним из ярких событий после начала голосования стал выход из "Вперед, Италия" министра по региональным делам Мариястеллы Джельмини, которая считает, что партия отвернулась от итальянцев.Ранее в среду Драги поставил вопрос о доверии правительству в связи с резолюцией, в котором Сенату предлагается одобрить программное выступление председателя Совета министров. "Лига" и "Вперед, Италия" предупредили, что их сенаторы были готовы голосовать только по собственной резолюции, в которой они заявили о необходимости образования нового большинства без участия "Движения 5 звезд".На прошлой неделе Драги подал в отставку, заявив о прекращении существования общенационального большинства после того, как одна из ведущих парламентских сил, "Движение 5 звезд" (Д5З), не приняла участия в голосовании о доверии правительству в Сенате. Президент Италии Серджо Маттарелла не принял отставку Драги, предложив ему проинформировать о сложившейся внутриполитической ситуации парламент.

https://ria.ru/20220717/italiya-1803046359.html

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италия, движение 5 звезд, серджо маттарелла, в мире, марио драги