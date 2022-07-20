Премьер Италии поставил вопрос о доверии правительству в Сенате
Драги поставил вопрос о доверии правительству после выступления в Сенате парламента Италии
© AP Photo / Mariam ZuhaibПремьер-министр Италии Марио Драги
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Премьер-министр Италии Марио Драги. Архивное фото
РИМ, 20 июл – РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги поставил вопрос о доверии правительству после выступления в Сенате национального парламента.
Выступая с ответным словом после многочасовых заявлений сенаторов от различных партий, Драги запросил о голосовании в связи с резолюцией Пьерфердинандо Казини. Известный в Италии политик ранее представил короткий документ, в котором Сенату предлагается одобрить программное выступление председателя Совета министров, с которым тот выступил утром в среду.
Ранее источники в правоцентристской коалиции, которая в правящем большинстве представлена партиями "Лига" и "Вперед, Италия", предупредили, что их сенаторы намерены голосовать только по собственной резолюции, в которой они заявили о необходимости образования нового большинства без участия "Движения 5 звезд".
После объявления Драги председатель Сената Мария Элизабетта Казеллати вызвала на совещание руководителей фракций.
На прошлой неделе Драги подал в отставку, заявив о прекращении существования общенационального большинства после того, как одна из ведущих парламентских сил, "Движение 5 звезд" (Д5З), не приняла участия в голосовании о доверии правительству в Сенате. Президент Италии Серджо Маттарелла не принял отставку Драги, предложив ему проинформировать о сложившейся внутриполитической ситуации парламент.
Выступая в среду в Сенате, Драги заявил о необходимости "воссоздать пакт доверия", лежащий в основе правящей коалиции, и предложил парламентариям подтвердить желание продолжать работу правительства. Ситуация в парламенте складывается таким образом, что решение о продолжении существования нынешней коалиции предстоит принять лично Драги, который готов вновь подать в отставку, даже если Совмин сегодня получит доверие в относительном выражении. Позиция "Движения" относительно грядущего голосования остается неясной, однако местные наблюдатели подчеркивают, что его парламентарии не встретили выступление Драги аплодисментами.
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